A compressão da linha do tempo do ataque refere-se à redução da janela entre a identificação de uma vulnerabilidade no sistema e a conversão dessa falha em uma arma de ataque. Como a IA automatiza a análise de código e a detecção de pontos fracos a um custo baixo, os defensores não têm mais dias ou semanas para corrigir vulnerabilidades antes que os invasores ataquem.