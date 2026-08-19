„Verkürzung des Angriffszeitfensters“ bezieht sich darauf, dass der Zeitraum zwischen der Identifizierung einer Systemschwachstelle und ihrer Ausnutzung kürzer wird. Da KI Codeanalysen und Schwachstellenerkennung auf kostengünstige Weise automatisiert, haben Verteidiger nicht mehr Tage oder Wochen Zeit, um Schwachstellen zu beheben, bevor Angreifer zuschlagen.