Les équipes de sécurité peuvent déployer des pipelines de LLM gouvernés pour prendre en charge à grande échelle les actions de défense les plus chronophages. Ces moteurs automatisés analysent en continu le code à la recherche de vulnérabilités, classent les risques en fonction de leur impact métier réel, génèrent des correctifs de règles de sécurité et accélèrent le déploiement des mises à jour en bordure de l'Internet. Les équipes de défense peuvent ainsi agir au même rythme que les attaquants qui emploient l'IA.

