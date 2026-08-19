セキュリティチームは、適切なガバナンスの下で運用されるLLMパイプラインを展開することで、時間のかかる防御タスクを大規模に自動化できます。これらの自動化エンジンは、コードを継続的に分析して脆弱性を特定し、実際のビジネスリスクに基づいて脆弱性の優先順位を付け、セキュリティポリシーの修正案を生成するとともに、エッジでのパッチ適用を迅速化します。これにより、防御側はAIを活用した脅威アクターのスピードに対応できるようになります。

