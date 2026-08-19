La compresión del tiempo del ataque hace referencia a la reducción drástica del intervalo entre la identificación de una vulnerabilidad del sistema y la conversión de la explotación en un arma. Puesto que la IA automatiza el análisis de código y la detección de puntos débiles a un bajo coste, los expertos en protección ya no tienen días o semanas para aplicar parches a las vulnerabilidades antes de que los atacantes las detecten.