La riduzione dei tempi degli attacchi si riferisce al minor tempo che intercorre tra tra l'identificazione di una vulnerabilità di sistema e il suo sfruttamento. Poiché l'intelligenza artificiale automatizza l'analisi del codice e la rilevazione delle vulnerabilità a basso costo, gli addetti alla sicurezza non hanno più a disposizione giorni o settimane per applicare le patch alle vulnerabilità prima che i loro sistemi vengano colpiti dai criminali.