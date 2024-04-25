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Connor Faulkner

Data Scientist, Zero Trust Security

Connor Faulkner 拥有天体物理学背景，充满好奇心和破译复杂系统的热情。他是 Akamai 安全情报组的一名专职数据分析师，负责探索复杂的威胁检测领域。

Connor Faulkner 发布

针对 USPS 的网络钓鱼活动在 Web 流量上竟与 USPS 官网不相上下

April 25, 2024Connor Faulkner 和 Stijn Tilborghs

USPS 短信网络钓鱼尝试促使 Akamai SIG 发现令人震惊的统计数据：非法 USPS 域名竟然在流量上与合法 USPS 域名不相上下。

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深度分析针对酒店业的网络钓鱼活动，揭示全球性威胁

October 19, 2023Connor Faulkner 和 Stijn Tilborghs

Akamai 研究人员对一起活跃的网络钓鱼活动的 DNS 数据进行深度分析，揭示了其不为人知的影响范围和规模。

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使用动态种子的 DGA 家族：DNS 流量中的意外行为

September 06, 2023Connor Faulkner 和 Stijn Tilborghs

Akamai 安全研究人员在 DNS 流量数据中发现使用动态种子的 DGA 家族的意外行为，并在本文中解释了其背后的动机。

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