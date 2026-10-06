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Cloud Egress Savings Estimator

对比 AWS、Azure、Google Cloud 以及 Akamai Cloud 的出站流量成本，估算您可节省的费用

估算节省费用
申请总体拥有成本 (TCO) 评估

针对您的工作负载对比云端出站流量成本

选择 AI 工作负载预设配置，或调整您的每月出站流量大小。依据公开定价对比 AWS、Azure、Google Cloud 以及 Akamai Cloud 的预估成本，随时掌握您工作负载潜在的月度与年度费用节省空间。

每月出站流量 50 TB/月
Google Cloud 0.12 美元/GB
6,144 美元/月
AWS 0.09 美元/GB
4,608 美元/月
Azure 0.087 美元/GB
4,454 美元/月
Akamai Cloud 0.005 美元/GB
256 美元/月

相比 AWS 的年度节省额

5.2 万美元

出站流量账单降低 94.4%

Akamai/年

3,072 美元

固定费率 0.005 美元/GB，最高支持 1 PB/月

AWS/年

5.5万美元

未计入 NAT 网关费用

仅供预估参考。截至 2026 年 5 月 7 日公开的各厂商出站流量定价： AWS：0.09 美元/GB（前 10 TB/月；不含额外的 NAT 网关处理费 0.045 美元/GB）；Microsoft Azure：0.087 美元/GB；Google Cloud：0.12 美元/GB；Akamai Cloud：0.005 美元/GB（核心区域，最高支持 1 PB/月）。 所示为公开费率；各提供商根据合同及协商情况提供的批量折扣有所不同。来源：AWSAzureGoogle CloudAkamai Cloud 发布的定价页面。Akamai 计算方案还包含 1–20 TB 的免费共享出站流量，上述预估未计入该优惠。请向每个供应商核实最新费率。

常见问题

常见问题

它可以估算您在 AWS、Microsoft Azure、Google Cloud 以及 Akamai Cloud 上的每月云端出站流量成本。同时，它还会根据您每月传输出的数据量，展示您潜在的月度与年度费用节省空间。

云端出站流量是指从云服务提供商的网络传输至用户、公网或另一个云环境的数据。供应商通常会根据传输的数据量对此类出站流量进行计费。

选择您的月度出站流量，或选择一个示例工作负载。估算器将该流量乘以各供应商公开的每 GB 出站流量费率，从而计算出预估月度成本及潜在的费用节省。

估算器对比的是标准数据传出费用。费用未包含计算、存储、请求数、技术支持、税费、跨区域溢价、数据处理、网络服务或其他云基础设施相关的成本。

不包含。AWS 预估费用不含 NAT 网关数据处理费；根据您的架构与流量路径，该项可能额外产生每 GB 0.045 美元的费用。

不包含。符合条件的 Akamai Cloud 计算方案中已免费包含共享出站流量，可进一步降低数据传输费用。由于估算器是将公开的出站流量费率直接应用于您输入的全部流量，因此您实际的 Akamai Cloud 费用可能会更低。 

预设选项为常见工作负载提供了示例性的参考起点，包括 SaaS AI Copilot、生产级 AI 应用、AI 内容交付以及训练数据迁移。请选择最接近的示例，然后调整流量以匹配您的实际环境。

不属于。计算结果仅为指导性预估，基于截至 2026 年 5 月 7 日各服务商公开的定价信息。实际费用将根据具体服务商、所在区域、流量模式、承诺使用协议、协议折扣以及整体架构的不同而有所差异。如需定制化成本对比，请申请总体拥有成本（TCO）咨询服务。

资源

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数据出站仅占您云基础设施总支出的一部分。

  • 评估计算、存储、网络及数据传输费用。
  • 将您现有的云支出与 Akamai Cloud 进行对比。
  • 识别隐藏费用并挖掘降低成本的契机。
  • 为您的工作负载构建更清晰的成本模型。