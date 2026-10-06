Cloud Egress Savings Estimator

它可以估算您在 AWS、Microsoft Azure、Google Cloud 以及 Akamai Cloud 上的每月云端出站流量成本。同时，它还会根据您每月传输出的数据量，展示您潜在的月度与年度费用节省空间。
针对您的工作负载对比云端出站流量成本
选择 AI 工作负载预设配置，或调整您的每月出站流量大小。依据公开定价对比 AWS、Azure、Google Cloud 以及 Akamai Cloud 的预估成本，随时掌握您工作负载潜在的月度与年度费用节省空间。
常见问题
常见问题
云端出站流量是指从云服务提供商的网络传输至用户、公网或另一个云环境的数据。供应商通常会根据传输的数据量对此类出站流量进行计费。
选择您的月度出站流量，或选择一个示例工作负载。估算器将该流量乘以各供应商公开的每 GB 出站流量费率，从而计算出预估月度成本及潜在的费用节省。
估算器对比的是标准数据传出费用。费用未包含计算、存储、请求数、技术支持、税费、跨区域溢价、数据处理、网络服务或其他云基础设施相关的成本。
不包含。AWS 预估费用不含 NAT 网关数据处理费；根据您的架构与流量路径，该项可能额外产生每 GB 0.045 美元的费用。
不包含。符合条件的 Akamai Cloud 计算方案中已免费包含共享出站流量，可进一步降低数据传输费用。由于估算器是将公开的出站流量费率直接应用于您输入的全部流量，因此您实际的 Akamai Cloud 费用可能会更低。
预设选项为常见工作负载提供了示例性的参考起点，包括 SaaS AI Copilot、生产级 AI 应用、AI 内容交付以及训练数据迁移。请选择最接近的示例，然后调整流量以匹配您的实际环境。
不属于。计算结果仅为指导性预估，基于截至 2026 年 5 月 7 日各服务商公开的定价信息。实际费用将根据具体服务商、所在区域、流量模式、承诺使用协议、协议折扣以及整体架构的不同而有所差异。如需定制化成本对比，请申请总体拥有成本（TCO）咨询服务。
资源
申请总体拥有成本（TCO）咨询
数据出站仅占您云基础设施总支出的一部分。
- 评估计算、存储、网络及数据传输费用。
- 将您现有的云支出与 Akamai Cloud 进行对比。
- 识别隐藏费用并挖掘降低成本的契机。
- 为您的工作负载构建更清晰的成本模型。