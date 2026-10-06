Dedicated CPU 方案
配有专用 CPU 的虚拟机非常适合需要大量 CPU 资源的应用程序和工作负载。
由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
|方案
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|G8 Dedicated 4x2
|$0.07
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 8x4
|$0.14
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 16x8
|$0.27
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 32x16
|$0.54
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 64x32
|$1.08
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 96x48
|$1.62
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 128x64
|$2.16
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 256x128
|$4.32
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 512x256
|$8.64
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40/12 Gbps
|注册
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
由第 5 代 AMD EPYC 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:4 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
|方案
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|G8 Dedicated 8x2
|$0.11
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 16x4
|$0.21
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 32x8
|$0.42
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 64x16
|$0.84
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 96x24
|$1.26
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 128x32
|$1.68
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 256x64
|$3.36
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G8 Dedicated 512x128
|$6.84
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|注册
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。
|方案
|月费
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|G7 Dedicated 4 GB
|$43.00
|$0.06
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 8 GB
|$86.00
|$0.13
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 16 GB
|$173.00
|$0.26
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 32 GB
|$346.00
|$0.52
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 64 GB
|$691.00
|$1.04
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 96 GB
|$1,037.00
|$1.56
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 128 GB
|$1,382.00
|$2.07
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 256 GB
|$2,765.00
|$4.15
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G7 Dedicated 512 GB
|$5,530.00
|$8.29
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|注册
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。
|方案
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|G6 Dedicated 4 GB
|$36.00
|$0.054
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 8 GB
|$72.00
|$0.108
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 16 GB
|$144.00
|$0.216
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 32 GB
|$288.00
|$0.432
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 64 GB
|$576.00
|$0.864
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 96 GB
|$864.00
|$1.296
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 128 GB
|$1,152.00
|$1.728
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 256 GB
|$2,304.00
|$3.456
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|注册
|G6 Dedicated 512 GB
|$4,608.00
|$6.912
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|注册
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
High Memory 方案
配有优化的内存与 CPU 配比的虚拟机，使此类虚拟机非常适合内存密集型应用程序。
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
常见问题
常见问题
不可以，内存和本地磁盘存储是直接与具体的虚拟机规格绑定的。您无法为现有的实例方案单独购买额外的内存或本地磁盘空间。如果您需要更多此类特定资源，则必须将实例调整为更高的规格层级。不过，您可以通过挂载 Block Storage 或使用 Object Storage，为任何实例添加具备高扩展性的辅助存储。
是的，部分方案的价格会因地区而异。
G6 和 G7 方案按小时计费的费率中已包含一定额度的数据出站流量。此出站流量可以汇总使用，并分配给您的虚拟机。较新的虚拟机系列（例如 G8 Dedicated Compute 系列）不再包含捆绑的出站流量额度。
我们接受 Visa 卡、万事达卡、美国运通卡和 Discover 卡。您可以通过从 PayPal 帐户转账来向您的帐户中添加额度。根据我们的主服务协议，您必须在帐户中保留一张有效的信用卡。阅读本指南，了解计费机制。
Akamai Cloud 提供 Dedicated CPU、Shared CPU 和 High Memory 方案，以满足不同工作负载的需求。
是的，您可以通过预付方式向您的帐户中存入额度。在为您的已用服务开具账单时，我们会先使用您帐户中的预付额度进行抵扣，然后才会对您帐户绑定的支付卡进行扣款。
是的。即使您的虚拟机处于关机状态，我们仍会保留您已保存的数据，并为您维持使用内存（RAM）和流量等其他资源的权利。对于任何其他已启用的服务（例如，Longview Pro 或额外的 IP），您都会收到相应的账单。如果您想停止接受特定服务的账单，则需要将其从您的帐户中彻底移除。
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