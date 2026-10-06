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CPU 方案与定价

对比虚拟机方案、规格与价格，确保为您的工作负载提供理想性能

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Dedicated CPU 方案

配有专用 CPU 的虚拟机非常适合需要大量 CPU 资源的应用程序和工作负载。

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Dedicated CPU

由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。

方案时费内存vCPU存储传输流量网络入站/出站速率
G8 Dedicated 4x2$0.074 GB240 GB0 TB40/4 Gbps注册
G8 Dedicated 8x4$0.148 GB480 GB0 TB40/5 Gbps注册
G8 Dedicated 16x8$0.2716 GB8160 GB0 TB40/6 Gbps注册
G8 Dedicated 32x16$0.5432 GB16320 GB0 TB40/7 Gbps注册
G8 Dedicated 64x32$1.0864 GB32640 GB0 TB40/8 Gbps注册
G8 Dedicated 96x48$1.6296 GB48960 GB0 TB40/9 Gbps注册
G8 Dedicated 128x64$2.16128 GB641280 GB0 TB40/10 Gbps注册
G8 Dedicated 256x128$4.32256 GB1282560 GB0 TB40/11 Gbps注册
G8 Dedicated 512x256$8.64512 GB2565120 GB0 TB40/12 Gbps注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

由第 5 代 AMD EPYC 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:4 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。

方案时费内存vCPU存储传输流量网络入站/出站速率
G8 Dedicated 8x2$0.118 GB280 GB0 TB40/4 Gbps注册
G8 Dedicated 16x4$0.2116 GB4160 GB0 TB40/5 Gbps注册
G8 Dedicated 32x8$0.4232 GB8320 GB0 TB40/6 Gbps注册
G8 Dedicated 64x16$0.8464 GB16640 GB0 TB40/7 Gbps注册
G8 Dedicated 96x24$1.2696 GB24960 GB0 TB40/8 Gbps注册
G8 Dedicated 128x32$1.68128 GB321280 GB0 TB40/9 Gbps注册
G8 Dedicated 256x64$3.36256 GB642560 GB0 TB40/10 Gbps注册
G8 Dedicated 512x128$6.84512 GB1285120 GB0 TB40/11 Gbps注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。

方案月费时费内存vCPU存储传输流量网络入站/出站速率               
G7 Dedicated 4 GB$43.00$0.064 GB280 GB4 TB40/4 Gbps注册
G7 Dedicated 8 GB$86.00$0.138 GB4160 GB5 TB40/5 Gbps注册
G7 Dedicated 16 GB$173.00$0.2616 GB8320 GB6 TB40/6 Gbps注册
G7 Dedicated 32 GB$346.00$0.5232 GB16640 GB7 TB40/7 Gbps注册
G7 Dedicated 64 GB$691.00$1.0464 GB321280 GB8 TB40/8 Gbps注册
G7 Dedicated 96 GB$1,037.00$1.5696 GB481920 GB9 TB40/9 Gbps注册
G7 Dedicated 128 GB$1,382.00$2.07128 GB502500 GB10 TB40/10 Gbps注册
G7 Dedicated 256 GB$2,765.00$4.15256 GB565000 GB11 TB40/11 Gbps注册
G7 Dedicated 512 GB$5,530.00$8.29512 GB647200 GB12 TB40/12 Gbps注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。

方案月费时费内存CPU存储传输流量网络入站/出站速率                  
G6 Dedicated 4 GB$36.00$0.0544 GB280 GB4 TB40/4 Gbps注册
G6 Dedicated 8 GB$72.00$0.1088 GB4160 GB5 TB40/5 Gbps注册
G6 Dedicated 16 GB$144.00$0.21616 GB8320 GB6 TB40/6 Gbps注册
G6 Dedicated 32 GB$288.00$0.43232 GB16640 GB7 TB40/7 Gbps注册
G6 Dedicated 64 GB$576.00$0.86464 GB321280 GB8 TB40/8 Gbps注册
G6 Dedicated 96 GB$864.00$1.29696 GB481920 GB9 TB40/9 Gbps注册
G6 Dedicated 128 GB$1,152.00$1.728128 GB502500 GB10 TB40/10 Gbps注册
G6 Dedicated 256 GB$2,304.00$3.456256 GB565000 GB11 TB40/11 Gbps注册
G6 Dedicated 512 GB$4,608.00$6.912512 GB647200 GB12 TB40/12 Gbps注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

计算

Shared CPU 方案

Shared CPU 方案为开发与测试环境以及非资源密集型工作负载提供了高性价比的选择。

See pricing for:
Shared CPU
方案月费时费内存CPU存储传输流量网络入站/出站速率 
Nanode 1 GB$5.00$0.00751 GB125 GB1 TB40/1 Gbps注册
Linode 2 GB$12.00$0.01802 GB150 GB2 TB40/2 Gbps注册
Linode 4 GB$24.00$0.03604 GB280 GB4 TB40/4 Gbps注册
Linode 8 GB$48.00$0.07208 GB4160 GB5 TB40/5 Gbps注册
Linode 16 GB$96.00$0.144016 GB6320 GB8 TB40/6 Gbps注册
Linode 32 GB$192.00$0.288032 GB8640 GB16 TB40/7 Gbps注册
Linode 64 GB$384.00$0.576064 GB161280 GB20 TB40/9 Gbps注册
Linode 96 GB$576.00$0.864096 GB201920 GB20 TB40/10 Gbps注册
Linode 128 GB$768.00$1.1520128 GB242560 GB20 TB40/11 Gbps注册
Linode 192 GB$1,152.00$1.7280192 GB323840 GB20 TB40/12 Gbps注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

计算

High Memory 方案

配有优化的内存与 CPU 配比的虚拟机，使此类虚拟机非常适合内存密集型应用程序。

See pricing for:
High Memory
方案月费时费内存CPU存储传输流量网络入站/出站速率 
Linode 24 GB$60.00$0.0924 GB220 GB5 TB40/5 Gbps注册
Linode 48 GB$120.00$0.1848 GB240 GB6 TB40/6 Gbps注册
Linode 90 GB$240.00$0.3690 GB490 GB7 TB40/7 Gbps注册
Linode 150 GB$480.00$0.72150 GB8200 GB8 TB40/8 Gbps注册
Linode 300 GB$960.00$1.44300 GB16340 GB9 TB40/9 Gbps注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

常见问题

常见问题

不可以，内存和本地磁盘存储是直接与具体的虚拟机规格绑定的。您无法为现有的实例方案单独购买额外的内存或本地磁盘空间。如果您需要更多此类特定资源，则必须将实例调整为更高的规格层级。不过，您可以通过挂载 Block Storage 或使用 Object Storage，为任何实例添加具备高扩展性的辅助存储。

是的，部分方案的价格会因地区而异。

G6 和 G7 方案按小时计费的费率中已包含一定额度的数据出站流量。此出站流量可以汇总使用，并分配给您的虚拟机。较新的虚拟机系列（例如 G8 Dedicated Compute 系列）不再包含捆绑的出站流量额度。

我们接受 Visa 卡、万事达卡、美国运通卡和 Discover 卡。您可以通过从 PayPal 帐户转账来向您的帐户中添加额度。根据我们的主服务协议，您必须在帐户中保留一张有效的信用卡。阅读本指南，了解计费机制

Akamai Cloud 提供 Dedicated CPU、Shared CPU 和 High Memory 方案，以满足不同工作负载的需求。

是的，您可以通过预付方式向您的帐户中存入额度。在为您的已用服务开具账单时，我们会先使用您帐户中的预付额度进行抵扣，然后才会对您帐户绑定的支付卡进行扣款。

是的。即使您的虚拟机处于关机状态，我们仍会保留您已保存的数据，并为您维持使用内存（RAM）和流量等其他资源的权利。对于任何其他已启用的服务（例如，Longview Pro 或额外的 IP），您都会收到相应的账单。如果您想停止接受特定服务的账单，则需要将其从您的帐户中彻底移除。

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