|存储费用（美元/月）
|出站流量费用（美元/月）
|$0.02/GB
|每月首 1TB 免费，后续按 $0.005/GB 计费。
|注册
Object Storage (对象存储服务) 方案
兼容 Amazon S3 的存储，可满足备份、大数据及归档需求。总存储容量基于每个帐户每个存储桶的对象数。
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
常见问题
常见问题
Object Storage 的价格由所存储内容的总容量（以 GB 为单位）以及消耗的（出站）网络流量共同决定。
Object Storage 实行每月 5 美元的固定费率，包含 250 GB 的存储空间。此固定费率按比例计费，因此如果您仅在当月的部分时间使用 Object Storage，只需支付对应比例的费用。例如，如果您在半个月内启用 Object Storage 且存储量不超过 250 GB，则月底仅需支付 2.50 美元。超过 250 GB 存储空间后，额外存储空间的默认费用为 0.02 美元/GB，且费用会根据实际使用时长按比例计算。请注意，受区域基础设施成本影响，各数据中心的 Object Storage 超量费用可能会有所不同。
当您的账户启用 Object Storage 时，1 TB 的流量配额将计入您账户的每月全球网络流量池中。该配额将根据 Object Storage 的实际启用时长按比例计算。雅加达和圣保罗的特定区域网络流量池不会额外增加流量配额。
所有数据中心的超额出站网络流量均按 0.005 美元/GB 的费率计费，但雅加达为 0.015 美元/GB，圣保罗为 0.007 美元/GB。
我们接受 Visa 卡、万事达卡、美国运通卡和 Discover 卡。您可以通过从 PayPal 帐户转账来向您的帐户中添加额度。根据我们的主服务协议，您必须在帐户中保留一张有效的信用卡。阅读本指南，了解计费机制。
如果您不确定该选择哪款方案，我们建议您从较小的方案开始，并随着需求的增长逐步扩展架构。
是的，您可以通过预付方式向您的帐户中存入额度。在为您的已用服务开具账单时，我们会先使用您帐户中的预付额度进行抵扣，然后才会对您帐户绑定的支付卡进行扣款。
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