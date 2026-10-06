Object Storage 实行每月 5 美元的固定费率，包含 250 GB 的存储空间。此固定费率按比例计费，因此如果您仅在当月的部分时间使用 Object Storage，只需支付对应比例的费用。例如，如果您在半个月内启用 Object Storage 且存储量不超过 250 GB，则月底仅需支付 2.50 美元。超过 250 GB 存储空间后，额外存储空间的默认费用为 0.02 美元/GB，且费用会根据实际使用时长按比例计算。请注意，受区域基础设施成本影响，各数据中心的 Object Storage 超量费用可能会有所不同。