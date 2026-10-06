您的 AI 智能体依据您的指令采取行动。您对其行为与输出负责，并须遵守适用法律及第三方条款。
专为能够编写和运行代码的智能体打造的 AI 智能体沙盒
在经过安全加固的运行时中隔离 AI 智能体及其生成的代码。Akamai 智能体沙盒通过 WebAssembly 隔离机制与“默认拒绝”的出站访问控制对 Akamai Functions 进行了扩展，让您无需构建或维护自定义基础架构，即可即时部署智能体应用。
为什么选择 Akamai 智能体沙盒？
运行能够自行编写代码的智能体，而无需向其交出其他所有资源的访问权限。无论您的用户身在何处，Akamai 智能体沙盒都能隔离智能体生成的内容。
Akamai 智能体沙盒如何在 Akamai Functions 上运行
您的智能体在 Akamai Functions 上运行，而 Spin 已将其置于 WebAssembly 沙盒中。Akamai 智能体沙盒为智能体编写的 JavaScript 或 Python 代码增加了第二层更严密的隔离边界。
始于 Spin，依托 Akamai Functions 拓展规模
即刻体验 Spin，即 Spin SDK 中的开源核心功能。在 Akamai Functions 上运行您的智能体。
用于约束智能体生成代码的 AI 智能体沙盒特性
- 阻止智能体生成的代码访问远程站点，防止其向外发送数据或向内拉取恶意内容
- 防止单个智能体的代码影响在 Akamai Functions 上运行的其他工作负载
- 在智能体每一步操作之间，通过键值存储来保存其上下文和记忆
- 在运行时强制施加执行限制，确保智能体及其生成的代码均无法调高这些限制
- 无需学习额外的工具包，即可为您已构建的 Spin 应用程序添加智能体能力
- 运行间歇性智能体，使其在完成某一步骤后暂停，并在接收到下一条指令时恢复运行
- 移除可能导致意外后果的运行时 API，防止智能体代码调用它们
- 允许智能体为其编写的代码自由选择 JavaScript 或 Python 运行时
- 在兼容 OpenAI 的模型之间随时无缝切换，无需重新构建智能体
Akamai 智能体沙盒应用场景
为每一个编写代码的智能体提供安全的代码运行空间，无论该代码是用于驱动应用程序、回答问题还是在后台运行。
为智能体提供一个安全的环境，用于运行其为得出答案而编写的代码。
智能体编写并运行代码以分析数据、执行计算并生成图表。用户的每一次提问都可能生成需要访问您数据的新代码，因此，该代码在默认情况下没有任何出站网络访问权限。智能体可即时获取结果，并连接至您选择的任何兼容 OpenAI 的模型，而其编写的代码自始至终不会离开沙盒。
将不同客户的智能体生成代码彻底相互隔离。
当您同时为多个客户运行智能体时，一个客户的智能体所生成的代码绝不会触及其他客户的资源。每个智能体都在 Akamai Functions 上的专属沙盒中运行，其严格的执行限制是由运行时强制实施的，而非依赖智能体自身。单个租户失控的代码无法消耗其他租户的资源，也无法访问其数据。
仅为智能体提供其所需的工具、技能和 MCP 服务器，除此之外不开放任何多余权限。
仅授予您的智能体访问所选的外部服务和 API 的权限。默认情况下，Akamai 智能体沙盒会屏蔽其余互联网访问，因此您可以放心地为智能体配备成套的工具、技能和 MCP 服务器，确保其仅能执行您允许的操作。当智能体编写并执行自身代码时，该代码将在嵌套于智能体沙盒内部的受限 JavaScript 或 Python 运行时中运行，不会超出您设定的权限范围。
常见问题
常见问题
智能体沙盒是一个隔离环境，用于运行 AI 智能体及其生成的代码。沙盒严格限制了该智能体所能访问的范围、可使用的资源数量以及能够建立的网络连接。之所以需要沙盒，是因为智能体在编写并执行代码之前未经人工审核。
智能体在生成代码后数秒内便会直接执行，未经任何人提前审阅。这类代码可能会删除文件、调用 MCP 与 API，或向外发送数据，而系统提示词中的指令根本无法阻止，因为模型可能会忽略指令，也可能执行其所读取内容中隐藏的指令。沙盒则能施加强制性限制，且智能体无法绕过这些限制。
如果您的智能体关联了工具、技能或 MCP 服务器，或者能够访问任何外部资源，就应当在沙盒中运行。当智能体需要自行编写并运行代码时，沙盒隔离尤为关键，因为该代码在执行前无人进行审查。仅调用由您自行编写和审查过的工具的智能体风险较低，但它依然是在根据不受您控制的内容采取行动。
Akamai 智能体沙盒在 Akamai Functions 上运行 AI 智能体，并在 Akamai Functions 原有沙盒的基础上，为这些智能体编写的代码额外提供了一层嵌套沙盒。它支持任意兼容 OpenAI 的模型，默认阻止出站访问，限制智能体能够编写的 JavaScript 与 Python 代码，并强制实施执行上限。它是对 Akamai Functions 的扩展，而非取而代之。
它采用双层隔离架构。您的智能体之所以在 WebAssembly 沙盒内运行，是因为它是 Akamai Functions 上的一个 Spin 应用；而其自主编写的代码，则在该沙盒内部嵌套的受限 JavaScript 或 Python 运行时环境中执行。隔离能力源自 WebAssembly 运行时本身，而非包裹在智能体外部的附加防护层。
作为 Akamai 智能体沙盒构建基石的 Spin SDK 是完全开源的，由 Akamai 作为 CNCF 项目 Spin 的扩展插件公开发布。它包含了针对 JavaScript 和 Python 的沙盒，以及用于构建智能体的 SDK。您可以在本地借助 Spin 开发智能体，并在生产环境中通过 Akamai Functions 运行。
它在遍布全球的 Akamai Cloud 核心区域内运行。您只需部署一次，Akamai 便会将每个请求路由至最近的可用实例，使您的智能体能够在靠近用户的位置运行。
当前的技术预览版支持间歇性智能体。每个步骤大约在一分钟内完成，随后智能体将暂停，直至收到下一条指令。有状态组件将为智能体提供支持，使其能够持续运行数天乃至数周，并完整保留其状态。
与其他面向开发者的沙盒不同，Akamai 智能体沙盒利用 WebAssembly 直接在运行时内部进行原生隔离，而非在外部套用传统的容器层。这种方式带来了四个显著优势：
- 原生 WebAssembly 隔离：由于隔离机制内置在 Spin 运行时之中，因此能够避免启动自定义 MicroVM 或容器封装层所造成的系统开销与高延迟。
- 全球分布式部署：无需将请求集中回传至单一中心化区域，智能体可直接在各个 Akamai Cloud 核心区域执行，并自动路由至最近的可用实例。
- 同一平台内推理：您可以在同一个 Akamai 平台上原生运行智能体执行与兼容 OpenAI 的模型推理，有效减少网络跃点与架构复杂度。
- 开源基础：沙盒能力通过开源的 Spin SDK 提供，从而确保您不会受制于任何专有供应商的运行时。
Akamai 智能体沙盒专为这类开发者量身打造：其 AI 智能体需要生成或执行非本人编写、且在运行前无法预先经过审核的代码。具体而言，它主要服务于四类开发者群体：
- 构建 AI 应用程序生成器的团队：如果您的产品是一款能够输出可运行应用程序的智能体，本沙盒可提供安全、隔离的运行时来执行并验证该智能体生成的代码，而不会危及您的核心基础架构。
- 为智能体添加代码执行工具的开发者：当您赋予智能体编写并运行 Python 或 JavaScript 代码来解决问题的能力时，您需要一道安全边界。该沙盒可确保此类代码在阻止出站访问且遵循严格资源上限的前提下运行。
- 多租户 SaaS 团队：如果您代表众多不同的客户运行智能体，则必须确保具备可靠的租户级隔离。该沙盒可确保某一位客户的智能体生成的代码绝不会与另一位客户的数据或工作负载交互。
- 现有的 Akamai 开发者：已经在使用 Akamai EdgeWorkers 或 Akamai Functions 的开发者，无需离开现有平台或额外学习新的工具包，即可无缝为自己的应用程序引入智能体行为。
为您的智能体提供一个安全运行自编代码的空间
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