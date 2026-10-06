仅授予您的智能体访问所选的外部服务和 API 的权限。默认情况下，Akamai 智能体沙盒会屏蔽其余互联网访问，因此您可以放心地为智能体配备成套的工具、技能和 MCP 服务器，确保其仅能执行您允许的操作。当智能体编写并执行自身代码时，该代码将在嵌套于智能体沙盒内部的受限 JavaScript 或 Python 运行时中运行，不会超出您设定的权限范围。