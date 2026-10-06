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LKE：Managed Kubernetes Engine 方案与定价

以可预测的价格运行 Kubernetes，并比较 LKE 和 LKE Enterprise 的定价，为您的 Kubernetes 工作负载找到合适的方案。

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LKE：Managed Kubernetes Engine 方案

使用 LKE 时，您只需为集群实际使用的资源付费，包括计算、负载均衡和存储资源。标准托管控制平面无需额外付费；此外，还可选择高可用（HA）控制平面和 LKE Enterprise 控制平面，但需按集群额外付费。

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LKE: Managed Kubernetes Engine Plan

由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。

方案节点数时费内存vCPU存储传输流量 
G8 Dedicated 4x23$0.074 GB240 GB0 TB注册
G8 Dedicated 8x43$0.148 GB480 GB0 TB注册
G8 Dedicated 16x83$0.2716 GB8160 GB0 TB注册
G8 Dedicated 32x163$0.5432 GB16320 GB0 TB注册
G8 Dedicated 64x323$1.0864 GB32640 GB0 TB注册
G8 Dedicated 96x483$1.6296 GB48960 GB0 TB注册
G8 Dedicated 128x643$2.16128 GB641280 GB0 TB注册
G8 Dedicated 256x1283$4.32256 GB1282560 GB0 TB注册
G8 Dedicated 512x2563$8.64512 GB2565120 GB0 TB注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

由第 5 代 AMD EPYC 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:4 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。

方案节点数时费内存vCPU存储传输流量 
G8 Dedicated 8x23$0.118 GB280 GB0 TB注册
G8 Dedicated 16x43$0.2116 GB4160 GB0 TB注册
G8 Dedicated 32x83$0.4232 GB8320 GB0 TB注册
G8 Dedicated 64x163$0.8464 GB16640 GB0 TB注册
G8 Dedicated 96x243$1.2696 GB24960 GB0 TB注册
G8 Dedicated 128x323$1.68128 GB321280 GB0 TB注册
G8 Dedicated 256x643$3.36256 GB642560 GB0 TB注册
G8 Dedicated 512x1283$6.84512 GB1285120 GB0 TB注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。

方案节点数月费时费内存vCPU存储传输流量 
G7 Dedicated 4 GB3$129.00$0.064 GB280 GB4 TB注册
G7 Dedicated 8 GB3$258.00$0.138 GB4160 GB5 TB注册
G7 Dedicated 16 GB3$519.00$0.2616 GB8320 GB6 TB注册
G7 Dedicated 32 GB3$1,038.00$0.5232 GB16640 GB7 TB注册
G7 Dedicated 64 GB3$2,073.00$1.0464 GB321280 GB8 TB注册
G7 Dedicated 96 GB3$3,111.00$1.5696 GB481920 GB9 TB注册
G7 Dedicated 128 GB3$4,146.00$2.07128 GB502500 GB10 TB注册
G7 Dedicated 256 GB3$8,295.00$4.15256 GB565000 GB11 TB注册
G7 Dedicated 512 GB3$16,590.00$8.29512 GB647200 GB12 TB注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。

方案节点数月费时费内存CPU存储传输流量 
G6 Dedicated 4 GB3$108.00$0.0544 GB280 GB4 TB注册
G6 Dedicated 8 GB3$216.00$0.1088 GB4160 GB5 TB注册
G6 Dedicated 16 GB3$432.00$0.21616 GB8320 GB6 TB注册
G6 Dedicated 32 GB3$864.00$0.43232 GB16640 GB7 TB注册
G6 Dedicated 64 GB3$1,728.00$0.86464 GB321280 GB8 TB注册
G6 Dedicated 96 GB3$2,592.00$1.29696 GB481920 GB9 TB注册
G6 Dedicated 128 GB3$3,456.00$1.728128 GB502500 GB10 TB注册
G6 Dedicated 256 GB3$6,912.00$3.456256 GB565000 GB11 TB注册
G6 Dedicated 512 GB3$13,824.00$6.912512 GB647200 GB12 TB注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。

方案节点数月费时费内存CPU存储传输流量 
Shared 2 GB3$36.00$0.0546 GB3150 GB6 TB注册
Shared 4 GB3$72.00$0.10812 GB6240 GB12 TB注册
Shared 8 GB3$144.00$0.21624 GB12480 GB15 TB注册
Shared 16 GB3$288.00$0.43248 GB18960 GB24 TB注册
Shared 32 GB3$576.00$0.86496 GB241920 GB48 TB注册
Shared 64 GB3$1,152.00$1.728192 GB483840 GB60 TB注册
Shared 96 GB3$1,728.00$2.592288 GB605760 GB60 TB注册
Shared 128 GB3$2,304.00$3.456384 GB727680 GB60 TB注册
Shared 192 GB3$3,456.00$5.184576 GB9611520 GB60 TB注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

专门针对内存密集型应用优化的虚拟机，配备专用核心。

方案节点数月费时费内存CPU存储传输流量 
High Memory 24 GB3$180.00$0.2772 GB660 GB15 TB注册
High Memory 48 GB3$360.00$0.54144 GB6120 GB18 TB注册
High Memory 90 GB3$720.00$1.08270 GB12270 GB21 TB注册
High Memory 150 GB3$1,440.00$2.16450 GB24600 GB24 TB注册
High Memory 300 GB3$2,880.00$4.32900 GB481020 GB27 TB注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

常见问题

常见问题

LKE 不收取额外的服务费。完全托管的标准控制平面无需额外付费。您只需为集群使用的工作节点、NodeBalancers、存储卷和其他云资源付费。

LKE 包含完全托管的共享控制平面，无需额外付费。用作工作节点的计算实例、NodeBalancers、Block Storage 卷以及与集群一起部署的其他资源，均按标准费率单独计费。

您可以将 LKE 集群升级为高可用（HA）控制平面，起价为每个集群每月 60 美元。定价因区域而异。

LKE Enterprise 的费用为每个集群每月 300 美元，此外还需支付集群所消耗资源的费用。其中包括专用的高可用控制平面。

LKE 包含共享控制平面，无需额外付费；如需高可用（HA）控制平面，则需额外付费升级。LKE Enterprise 的费用为每个集群每月 300 美元，其中包括专用的高可用（HA）控制平面。两个级别的方案均需根据集群实际使用的云资源另行付费。

不包含。工作节点根据您所选择的计算实例单独计费。LKE 支持 Shared CPU、Dedicated CPU 和 High Memory 方案，您可以根据工作负载需求选择相应的资源配置。

不包含。LKE 集群使用的 NodeBalancers 和持久化 Block Storage 卷均按标准费率单独计费。LKE Enterprise 还支持 Premium NodeBalancers。

部分费用因区域而异。LKE 高可用（HA）控制平面起价为每个集群每月 60 美元，具体价格取决于所在区域；底层计算资源和其他云资源则根据其部署区域适用的费率计费。

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