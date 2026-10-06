LKE：Managed Kubernetes Engine 方案
使用 LKE 时，您只需为集群实际使用的资源付费，包括计算、负载均衡和存储资源。标准托管控制平面无需额外付费；此外，还可选择高可用（HA）控制平面和 LKE Enterprise 控制平面，但需按集群额外付费。
由第 5 代 AMD EPYC™ 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:2 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
|方案
|节点数
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|传输流量
|G8 Dedicated 4x2
|3
|$0.07
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 8x4
|3
|$0.14
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 16x8
|3
|$0.27
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 32x16
|3
|$0.54
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 64x32
|3
|$1.08
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 96x48
|3
|$1.62
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 128x64
|3
|$2.16
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 256x128
|3
|$4.32
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 512x256
|3
|$8.64
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|注册
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
由第 5 代 AMD EPYC 处理器驱动的高一致性计算服务，新增 1:4 虚拟机规格及更丰富的内存选择。专为企业级、延迟敏感型和资源密集型应用而设计。
|方案
|节点数
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|传输流量
|G8 Dedicated 8x2
|3
|$0.11
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 16x4
|3
|$0.21
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 32x8
|3
|$0.42
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 64x16
|3
|$0.84
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 96x24
|3
|$1.26
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 128x32
|3
|$1.68
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 256x64
|3
|$3.36
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|注册
|G8 Dedicated 512x128
|3
|$6.84
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|注册
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
由第 3 代 AMD EPYC 处理器驱动的高性能专用 CPU 核心，配合高端内存配置，即使在高负载下也能提供稳定的吞吐量。专为 CPU 密集型或企业关键型应用而生，满足其在大规模扩展时对可靠性、低延迟和稳定性能的严苛要求。
|方案
|节点数
|月费
|时费
|内存
|vCPU
|存储
|传输流量
|G7 Dedicated 4 GB
|3
|$129.00
|$0.06
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|注册
|G7 Dedicated 8 GB
|3
|$258.00
|$0.13
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|注册
|G7 Dedicated 16 GB
|3
|$519.00
|$0.26
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|注册
|G7 Dedicated 32 GB
|3
|$1,038.00
|$0.52
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|注册
|G7 Dedicated 64 GB
|3
|$2,073.00
|$1.04
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|注册
|G7 Dedicated 96 GB
|3
|$3,111.00
|$1.56
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|注册
|G7 Dedicated 128 GB
|3
|$4,146.00
|$2.07
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|注册
|G7 Dedicated 256 GB
|3
|$8,295.00
|$4.15
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|注册
|G7 Dedicated 512 GB
|3
|$16,590.00
|$8.29
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|注册
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
部署于现有传统硬件上的专用 CPU 核心，资源争用极低。非常适合需要可预测性能且无需高端硬件配置的稳定生产工作负载。
|方案
|节点数
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|传输流量
|G6 Dedicated 4 GB
|3
|$108.00
|$0.054
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|注册
|G6 Dedicated 8 GB
|3
|$216.00
|$0.108
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|注册
|G6 Dedicated 16 GB
|3
|$432.00
|$0.216
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|注册
|G6 Dedicated 32 GB
|3
|$864.00
|$0.432
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|注册
|G6 Dedicated 64 GB
|3
|$1,728.00
|$0.864
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|注册
|G6 Dedicated 96 GB
|3
|$2,592.00
|$1.296
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|注册
|G6 Dedicated 128 GB
|3
|$3,456.00
|$1.728
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|注册
|G6 Dedicated 256 GB
|3
|$6,912.00
|$3.456
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|注册
|G6 Dedicated 512 GB
|3
|$13,824.00
|$6.912
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|注册
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
基于传统硬件的 Shared CPU，适用于追求经济高效的开发、测试和可变工作负载。
|方案
|节点数
|月费
|时费
|内存
|CPU
|存储
|传输流量
|Shared 2 GB
|3
|$36.00
|$0.054
|6 GB
|3
|150 GB
|6 TB
|注册
|Shared 4 GB
|3
|$72.00
|$0.108
|12 GB
|6
|240 GB
|12 TB
|注册
|Shared 8 GB
|3
|$144.00
|$0.216
|24 GB
|12
|480 GB
|15 TB
|注册
|Shared 16 GB
|3
|$288.00
|$0.432
|48 GB
|18
|960 GB
|24 TB
|注册
|Shared 32 GB
|3
|$576.00
|$0.864
|96 GB
|24
|1920 GB
|48 TB
|注册
|Shared 64 GB
|3
|$1,152.00
|$1.728
|192 GB
|48
|3840 GB
|60 TB
|注册
|Shared 96 GB
|3
|$1,728.00
|$2.592
|288 GB
|60
|5760 GB
|60 TB
|注册
|Shared 128 GB
|3
|$2,304.00
|$3.456
|384 GB
|72
|7680 GB
|60 TB
|注册
|Shared 192 GB
|3
|$3,456.00
|$5.184
|576 GB
|96
|11520 GB
|60 TB
|注册
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
专门针对内存密集型应用优化的虚拟机，配备专用核心。
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
常见问题
常见问题
LKE 不收取额外的服务费。完全托管的标准控制平面无需额外付费。您只需为集群使用的工作节点、NodeBalancers、存储卷和其他云资源付费。
LKE 包含完全托管的共享控制平面，无需额外付费。用作工作节点的计算实例、NodeBalancers、Block Storage 卷以及与集群一起部署的其他资源，均按标准费率单独计费。
您可以将 LKE 集群升级为高可用（HA）控制平面，起价为每个集群每月 60 美元。定价因区域而异。
LKE Enterprise 的费用为每个集群每月 300 美元，此外还需支付集群所消耗资源的费用。其中包括专用的高可用控制平面。
LKE 包含共享控制平面，无需额外付费；如需高可用（HA）控制平面，则需额外付费升级。LKE Enterprise 的费用为每个集群每月 300 美元，其中包括专用的高可用（HA）控制平面。两个级别的方案均需根据集群实际使用的云资源另行付费。
不包含。工作节点根据您所选择的计算实例单独计费。LKE 支持 Shared CPU、Dedicated CPU 和 High Memory 方案，您可以根据工作负载需求选择相应的资源配置。
不包含。LKE 集群使用的 NodeBalancers 和持久化 Block Storage 卷均按标准费率单独计费。LKE Enterprise 还支持 Premium NodeBalancers。
部分费用因区域而异。LKE 高可用（HA）控制平面起价为每个集群每月 60 美元，具体价格取决于所在区域；底层计算资源和其他云资源则根据其部署区域适用的费率计费。
获取量身定制的云成本分析
与我们的销售团队联系，共同探讨您的目标、定制您的基础架构，并运用您所需的功能构建最适合您的云解决方案。