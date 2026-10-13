Akamai Inference

无服务器推理通过共享的自动扩缩容端点提供模型服务，并按每百万 Token 计费。它适合初步体验和部署突发性或难以预测的工作负载。专用推理为单一客户提供私有端点，并在您选择的区域和 GPU 配置中预留专属 GPU 算力，按 GPU 小时计费。它专为稳定的高流量生产环境请求而设计。您可以单独使用其中一种，也可以同时使用两种。专用推理的可用性有限。