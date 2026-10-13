影子 AI 是指员工在企业未批准或不知情的情况下使用 AI 工具的行为。此类行为之所以难以被检测，是因为员工可通过常规网页会话、个人帐户、浏览器扩展程序及桌面应用程序来访问这些工具。网络和端点管控可能仅记录相关连接情况，而无法精准识别所使用的工具、以哪种身份访问或共享了哪些数据。

