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GPU 方案与定价

根据您的 AI 工作负载选择合适的 GPU，以实现最佳性价比

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GPU 方案

Akamai 的 GPU 产品组合提供多种 NVIDIA GPU，客户可以根据具体使用场景选择最合适的 GPU，并可通过 LKE 和虚拟机使用。

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GPU Plans

NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition

方案时费内存GPUVRAMvCPU存储传输流量网络入站/出站速率 
RTX PRO 6000 Blackwell x1$3.00176 GB196 GB161024 GB0 TB40/16 Gbps申请权限
RTX PRO 6000 Blackwell x2$6.00352 GB2192 GB322048 GB0 TB40/16 Gbps申请权限
RTX PRO 6000 Blackwell x4$12.00704 GB4384 GB644096 GB0 TB40/16 Gbps申请权限
RTX PRO 6000 Blackwell x8$24.001408 GB8768 GB1286144 GB0 TB40/16 Gbps申请权限

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation

方案时费内存GPUCPU存储传输流量网络入站/出站速率                           
RTX 4000 Ada GPU x1 Small$0.5216 GB14500 GB0 TB40/16 Gbps注册
RTX 4000 Ada GPU x1 Medium$0.6732 GB18500 GB0 TB40/16 Gbps注册
RTX 4000 Ada GPU x1 Large$0.9664 GB116500 GB0 TB40/16 Gbps注册
RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large$1.53128 GB132500 GB0 TB40/16 Gbps注册
RTX 4000 Ada GPU x2 Small$1.0532 GB281 TB0 TB40/16 Gbps注册
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium$1.3464 GB2161 TB0 TB40/16 Gbps注册
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage$1.4964 GB2162 TB0 TB40/16 Gbps注册
RTX 4000 Ada GPU x4 Small$2.96128 GB4322 TB0 TB40/16 Gbps注册
RTX 4000 Ada GPU x4 Medium$3.57196 GB4482 TB0 TB40/16 Gbps注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

NVIDIA RTX 6000 Quadro

方案时费内存GPU CPU存储传输流量网络入站/出站速率 
Dedicated 32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1$1.5032 GB1 8640 GB16 TB40/10 Gbps注册
Dedicated 64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2$3.0064 GB2 161280 GB20 TB40/10 Gbps注册
Dedicated 96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3$4.5096 GB3 201920 GB20 TB40/10 Gbps注册
Dedicated 128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4$6.00128 GB4 242560 GB20 TB40/10 Gbps注册

出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB

常见问题

常见问题

Akamai Cloud 提供 NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell、NVIDIA RTX™ 4000 Ada 和 NVIDIA Quadro® RTX 6000 GPU。所有实例均按小时计费。费率根据每个实例所选 GPU 卡数量（例如 1 卡、2 卡、4 卡或 8 卡方案）以及所选区域而有所不同。

是的，部分 GPU 的定价会因区域而有所不同。

对于新客户，使用 GPU 的最佳方式是联系我们的 AI 团队。我们的团队成员将协助您完成账户审核并帮您配置完毕。

我们接受 Visa 卡、万事达卡、美国运通卡和 Discover 卡。您可以通过从 PayPal 帐户转账来向您的帐户中添加额度。根据我们的主服务协议，您必须在帐户中保留一张有效的信用卡。阅读本指南，了解计费机制

不，为了提供最透明的定价，在大多数情况下，出站流量并不与 GPU 方案捆绑销售。

是的，您可以通过预付方式向您的帐户中存入额度。在为您的已用服务开具账单时，我们会先使用您帐户中的预付额度进行抵扣，然后才会对您帐户绑定的支付卡进行扣款。

是的。即使您的虚拟机处于关机状态，我们仍会保留您已保存的数据，并为您维持使用内存（RAM）和流量等其他资源的权利。对于任何其他已启用的服务（例如，Longview Pro 或额外的 IP），您都会收到相应的账单。如果您想停止接受特定服务的账单，则需要将其从您的帐户中彻底移除。

有些 GPU 型号需要先签署合同，然后才能开通使用。不过，Akamai 提供部分按小时计费的 GPU 方案，但具体可用性取决于 GPU 型号、部署区域及部署规模。您可以根据自身业务规模，灵活组合不同的承诺消费额度与合同期限，以满足您的特定需求。

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