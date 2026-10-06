NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
GPU 方案
Akamai 的 GPU 产品组合提供多种 NVIDIA GPU，客户可以根据具体使用场景选择最合适的 GPU，并可通过 LKE 和虚拟机使用。
NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
|方案
|时费
|内存
|GPU
|VRAM
|vCPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|RTX PRO 6000 Blackwell x1
|$3.00
|176 GB
|1
|96 GB
|16
|1024 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|申请权限
|RTX PRO 6000 Blackwell x2
|$6.00
|352 GB
|2
|192 GB
|32
|2048 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|申请权限
|RTX PRO 6000 Blackwell x4
|$12.00
|704 GB
|4
|384 GB
|64
|4096 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|申请权限
|RTX PRO 6000 Blackwell x8
|$24.00
|1408 GB
|8
|768 GB
|128
|6144 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|申请权限
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation
|方案
|时费
|内存
|GPU
|CPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|RTX 4000 Ada GPU x1 Small
|$0.52
|16 GB
|1
|4
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|注册
|RTX 4000 Ada GPU x1 Medium
|$0.67
|32 GB
|1
|8
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|注册
|RTX 4000 Ada GPU x1 Large
|$0.96
|64 GB
|1
|16
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|注册
|RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large
|$1.53
|128 GB
|1
|32
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|注册
|RTX 4000 Ada GPU x2 Small
|$1.05
|32 GB
|2
|8
|1 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|注册
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium
|$1.34
|64 GB
|2
|16
|1 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|注册
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage
|$1.49
|64 GB
|2
|16
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|注册
|RTX 4000 Ada GPU x4 Small
|$2.96
|128 GB
|4
|32
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|注册
|RTX 4000 Ada GPU x4 Medium
|$3.57
|196 GB
|4
|48
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|注册
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
NVIDIA RTX 6000 Quadro
|方案
|时费
|内存
|GPU
|CPU
|存储
|传输流量
|网络入站/出站速率
|Dedicated 32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1
|$1.50
|32 GB
|1
|8
|640 GB
|16 TB
|40/10 Gbps
|注册
|Dedicated 64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2
|$3.00
|64 GB
|2
|16
|1280 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|注册
|Dedicated 96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3
|$4.50
|96 GB
|3
|20
|1920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|注册
|Dedicated 128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4
|$6.00
|128 GB
|4
|24
|2560 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|注册
出站流量超额费用 = 0.005 美元/GB
常见问题
常见问题
Akamai Cloud 提供 NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell、NVIDIA RTX™ 4000 Ada 和 NVIDIA Quadro® RTX 6000 GPU。所有实例均按小时计费。费率根据每个实例所选 GPU 卡数量（例如 1 卡、2 卡、4 卡或 8 卡方案）以及所选区域而有所不同。
是的，部分 GPU 的定价会因区域而有所不同。
对于新客户，使用 GPU 的最佳方式是联系我们的 AI 团队。我们的团队成员将协助您完成账户审核并帮您配置完毕。
我们接受 Visa 卡、万事达卡、美国运通卡和 Discover 卡。您可以通过从 PayPal 帐户转账来向您的帐户中添加额度。根据我们的主服务协议，您必须在帐户中保留一张有效的信用卡。阅读本指南，了解计费机制。
不，为了提供最透明的定价，在大多数情况下，出站流量并不与 GPU 方案捆绑销售。
是的，您可以通过预付方式向您的帐户中存入额度。在为您的已用服务开具账单时，我们会先使用您帐户中的预付额度进行抵扣，然后才会对您帐户绑定的支付卡进行扣款。
是的。即使您的虚拟机处于关机状态，我们仍会保留您已保存的数据，并为您维持使用内存（RAM）和流量等其他资源的权利。对于任何其他已启用的服务（例如，Longview Pro 或额外的 IP），您都会收到相应的账单。如果您想停止接受特定服务的账单，则需要将其从您的帐户中彻底移除。
有些 GPU 型号需要先签署合同，然后才能开通使用。不过，Akamai 提供部分按小时计费的 GPU 方案，但具体可用性取决于 GPU 型号、部署区域及部署规模。您可以根据自身业务规模，灵活组合不同的承诺消费额度与合同期限，以满足您的特定需求。
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