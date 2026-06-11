探索适合您需求的方案与定价——从小型项目到全球规模部署。
立即注册，解锁专为您的业务打造的云计算、边缘计算和 AI 工具。
全方位保护助力业务发展的应用程序— 随时随地，风雨无阻。
依托 Akamai 的敏捷性与超大规模，助力您完美打造非凡的数字体验。
借助全球云基础架构，加速出海部署——无意外账单、无供应商锁定且所有数据中心均价格透明
*详情请见促销兑换规则和条件
立即注册，解锁专为您的业务打造的云计算、边缘和 AI 工具。
携手 Akamai，推动创新、扩展规模、提升竞争优势
立即注册，解锁专为您的业务打造的 AI 计算、存储与托管 K8s 服务。
联系我们的销售团队，共同探讨您的业务需求并获取理想的解决方案。
云技术组高级副总裁
云技术架构与工程部高级副总裁
高级副总裁、战略顾问
高级副总裁兼首席安全官
高级副总裁兼首席会计官
云技术组高级副总裁兼首席技术官
全球服务部高级副总裁
应用程序与基础架构安全部高级副总裁兼总经理
基础架构工程和运营部高级副总裁
高级副总裁兼首席信息官
企业和业务发展部高级副总裁
企业安全业务部高级副总裁兼总经理
拉丁美洲常务董事
北美销售部高级副总裁
高级副总裁、销售及欧洲、中东和非洲区 (EMEA) 总裁
国际运营常务董事
API Security 副总裁
日本地区副总裁兼常务董事
全球云销售部高级副总裁
亚太区常务董事兼高级销售副总裁
波兰站点负责人兼 EMEA 客户收益运营总监
拉丁美洲解决方案工程总监兼哥斯达黎加站点负责人
睿智远见，实力驱动。结识资深专家，共领 Akamai 使命，为数十亿人的生活增光添彩。