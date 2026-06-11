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运营委员会

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Jon Alexander

云技术组高级副总裁

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Alex Caro 博士

云技术架构与工程部高级副总裁

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Noam Freedman

高级副总裁、战略顾问

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Boaz Gelbord 博士

高级副总裁兼首席安全官

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Laura Howell

高级副总裁兼首席会计官

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James Kretchmar

云技术组高级副总裁兼首席技术官

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Scott Lerner

全球服务部高级副总裁

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Sean Lyons

应用程序与基础架构安全部高级副总裁兼总经理

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Keith Oslakovic

基础架构工程和运营部高级副总裁

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Kate Prouty 

高级副总裁兼首席信息官

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Charlie Rice

企业和业务发展部高级副总裁

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Ofer Wolf

企业安全业务部高级副总裁兼总经理

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Claudio Baumann

拉丁美洲常务董事

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Matt Berk

北美销售部高级副总裁

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Natalie Billingham

高级副总裁、销售及欧洲、中东和非洲区 (EMEA) 总裁

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Gerald Deck

国际运营常务董事

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Oz Golan

API Security 副总裁

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Hirokazu Higuma

日本地区副总裁兼常务董事

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Prasad Mandava

印度常务董事

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Parimal Pandya

全球云销售部高级副总裁

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李昇

亚太区常务董事兼高级销售副总裁

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Anna Stanisz headshot

Anna Paszkiewicz

波兰站点负责人兼 EMEA 客户收益运营总监

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Fabián Calvo

拉丁美洲解决方案工程总监兼哥斯达黎加站点负责人

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