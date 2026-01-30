X
Akamai 将收购 LayerX，以便在任何浏览器上实现 AI 使用控制。 获取详情
Akamai
登录
登录 Close
Control Center
访问 Akamai 平台
登录 Close
Cloud Manager
管理您的云资源
Dark background with blue code overlay

产品许可协议和使用策略

如果软件包含开源或第三方组件，这些组件可能受单独的版权声明和许可约束，Akamai 将向客户提供这些声明和许可。

如果您使用或分发以下一种或更多 AKAMAI 产品，则必须遵循以下相应许可协议的条款和条件。请阅读您要使用产品的相应协议。请仔细阅读您要使用的软件的协议。

AnswerX 许可的最终用户许可及有限保证协议

了解更多

Aura LCDN 最终用户许可及有限保证协议

了解更多

Aura Licensed Multicast Solution 客户端 SDK 最终用户许可协议

了解更多

Akamai AAP 混合许可

了解更多

Akamai Firewall for AI 许可

了解更多

Akamai Firewall for AI SDK 许可

了解更多

API 安全许可证

了解更多

Bot Manager Premier 和 Account Protector 移动保护模块 SDK 许可

了解更多

CloudTest 最终用户许可协议

了解更多

EdgeWorkers 及 EdgeKV 补充产品政策

了解更多

Enterprise Application Access (EAA)、Secure Internet Access Enterprise 和连接器许可协议

了解更多

Guardicore 软件许可

了解更多

Media Analytics 许可协议

了解更多

Media Analytics 许可协议（iPhone® 和 iPad® 版本）

了解更多

Prolexic On-Prem 许可协议

了解更多

Akamai Secure Internet Access 服务和 DNSi 最终用户许可和有限保修协议

了解更多

统一 (MAP + mPulse) 软件开发套件许可协议

了解更多

Secure Internet Access Mobile 最终用户许可协议

了解更多