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如果软件包含开源或第三方组件，这些组件可能受单独的版权声明和许可约束，Akamai 将向客户提供这些声明和许可。
如果您使用或分发以下一种或更多 AKAMAI 产品，则必须遵循以下相应许可协议的条款和条件。请阅读您要使用产品的相应协议。请仔细阅读您要使用的软件的协议。
AnswerX 许可的最终用户许可及有限保证协议
Aura LCDN 最终用户许可及有限保证协议
Aura Licensed Multicast Solution 客户端 SDK 最终用户许可协议
Akamai AAP 混合许可
Akamai Firewall for AI 许可
Akamai Firewall for AI SDK 许可
API 安全许可证
Bot Manager Premier 和 Account Protector 移动保护模块 SDK 许可
CloudTest 最终用户许可协议
EdgeWorkers 及 EdgeKV 补充产品政策
Enterprise Application Access (EAA)、Secure Internet Access Enterprise 和连接器许可协议
Guardicore 软件许可
Media Analytics 许可协议
Media Analytics 许可协议（iPhone® 和 iPad® 版本）
Prolexic On-Prem 许可协议
Akamai Secure Internet Access 服务和 DNSi 最终用户许可和有限保修协议
统一 (MAP + mPulse) 软件开发套件许可协议
Secure Internet Access Mobile 最终用户许可协议