Vizury 利用跨渠道的个性化营销解决方案来帮助营销商赢得客户。它覆盖了 8 亿用户，每月处理超过 1000 亿次广告请求。Vizury 的客户包括电子商务、旅游和休闲、金融服务、约会以及汽车等众多领域的领先营销商，并为来自印度、中国、日本和南美等 40 多个国家/地区的品牌提供服务。
用户体验是这些在线互动的一个重要组成部分，随着网络和设备等因素造成影响，这些互动的复杂性也在增加。优秀的用户体验对于加强品牌认知度有很大帮助，Vizury 希望在不影响用户体验的情况下，在各种网络和设备上提供高质量的广告内容。
“用户体验是在线行为的关键影响因素，在电子商务和网上银行等行业中尤为如此，因为它们会对采用率和放弃率指标产生直接影响。在广告方面也是如此。优秀的用户体验至关重要，它可以帮助我们的客户提供强大且个性化的营销内容，进而使他们的营销工作对受众产生最有效的影响。为了支持实现此目标，我们需要一个兼具可扩展性和可靠性的高性能平台，而 Akamai 的 Intelligent Platform 帮助我们满足了这项要求。”— Mansoor Alicherry，Vizury Interactive 工程副总裁
现状
Vizury 利用跨渠道的个性化营销解决方案来帮助营销商赢得客户。它覆盖了 8 亿用户，每月处理超过 1000 亿次广告请求。Vizury 的客户包括电子商务、旅游和休闲、金融服务、约会以及汽车等众多领域的领先营销商，并为来自印度、中国、日本和南美等 40 多个国家/地区的品牌提供服务。
目标
Vizury 希望实现以下三个目标：
- 在任何流量条件下都能提供广告：Vizury 在印度、中国、日本和南美都拥有客户，这些客户向使用不同设备和网络的最终用户提供广告内容。因此，无论流量条件如何，他们都必须快速、一致地向用户提供广告，这一点十分重要。
- 减少源站服务器上的负载：Vizury 希望分载其源站服务器上的流量。
- 提高规模并降低成本：Vizury 不想花费投资来扩展基础架构，他们希望控制成本。
为什么选择 Akamai？
高性能和有保障的可用性
Vizury 通过广告定向投放平台帮助营销商与买家进行个性化交流，从而优化营销支出。Vizury 的目标是跨网络和设备提供高质量的内容，与此同时不影响用户体验和减慢网站速度。因此，Vizury 需要可靠的解决方案供应商提供协助，该供应商需要具备久经考验的能力，无论在哪个地区或哪种设备上都能提供良好的用户体验。
Vizury Interactive 的 Alicherry 表示：“在线互动的复杂性已经增加。内容需要变得丰富和具有吸引力，这也意味着，它可能包含更多元素。另一方面，最终用户可能使用不同的设备访问在线服务，这些设备具有不同的功能特性（比如屏幕尺寸和处理性能）。网络性能进一步增加了复杂性——一些用户可能使用宽带，而另一些用户可能使用蜂窝网络。因此，为了管理所有这些变量，网络性能至关重要，如果网络性能不佳，可能会对用户体验产生负面影响。”
按需扩展
为了实现 Vizury 的承诺和愿景，该团队选择了 Akamai 的 Web 性能解决方案，该解决方案基于 Akamai Intelligent Platform 构建。这是一个先进的全球大型云平台，它帮助 Vizury 向世界各地的最终用户提供广告内容。该平台提供了 100% 可用性 SLA，这可帮助 Vizury 确保提供一致的用户体验。
Alicherry 解释道：“Vizury 向 40 多个国家/地区的用户提供广告。我们寻找的是一个值得我们依赖的高性能平台。Akamai 的分布式平台帮助我们分载了 95% 的内容，并减少了向用户交付内容时的延迟。Akamai 的规模和可靠性对于帮助我们实现承诺，为客户提供出色的营销，这一点极为重要。”他进一步补充道：“我们不需要投资构建额外的基础架构，我们如今已能应对 Web 流量增长，如果没有 Akamai 的帮助，这是一项不可能完成的任务。”
Vizury 简介
Vizury 是一家领先的数字 CRM 公司，总部位于印度班加罗尔。他们通过广告定位平台帮助营销人员与买家进行个性化交流，从而优化营销支出。他们得到了来自印度、新加坡和硅谷多家领先风投公司的支持，并与电子商务、旅游和休闲、银行、股票交易、金融服务、约会和汽车等领域的诸多领先营销商有合作关系。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。