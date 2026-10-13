为了实现 Vizury 的承诺和愿景，该团队选择了 Akamai 的 Web 性能解决方案，该解决方案基于 Akamai Intelligent Platform 构建。这是一个先进的全球大型云平台，它帮助 Vizury 向世界各地的最终用户提供广告内容。该平台提供了 100% 可用性 SLA，这可帮助 Vizury 确保提供一致的用户体验。

Alicherry 解释道：“Vizury 向 40 多个国家/地区的用户提供广告。我们寻找的是一个值得我们依赖的高性能平台。Akamai 的分布式平台帮助我们分载了 95% 的内容，并减少了向用户交付内容时的延迟。Akamai 的规模和可靠性对于帮助我们实现承诺，为客户提供出色的营销，这一点极为重要。”他进一步补充道：“我们不需要投资构建额外的基础架构，我们如今已能应对 Web 流量增长，如果没有 Akamai 的帮助，这是一项不可能完成的任务。”