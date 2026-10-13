使用您自己的数据构建 RAG 应用程序

[00:00–00:45] RAG 助手简介：Lena Hall 介绍如何构建和部署检索增强生成 (RAG) 聊天机器人，使其能够基于证据回答问题。她分享了自己因航班延误而滞留机场的经历，并以此说明聊天机器人如何解析复杂的合同政策。



[00:45–01:24] 系统架构概述：解释系统架构图，包括 Linode Kubernetes Engine、FastAPI 应用容器、LangChain/LangGraph 编排框架、Postgres 数据库（pgvector 和对话状态）、Linode Object Storage，以及 OpenAI API 集成。



[01:24–02:29] 技术堆栈选型说明：讨论本项目在生产环境中选择特定工具的原因，包括使用 Python，结合 LangChain 和 LangGraph 来管理对话状态，在 Postgres 上使用 pgvector，以避免使用成本高昂的专用向量数据库，以及在 Akamai Cloud 上使用 Linode Kubernetes Engine (LKE) 和兼容 S3 的对象存储。



[02:29–02:54] 第 1 阶段：基础架构即代码 (Terraform)：使用 Terraform 设置基础架构，创建 Kubernetes 集群、S3 对象存储桶，以及两个 Postgres 数据库（分别用于存储向量和聊天历史）。



[02:54–03:07] 生成 Linode API 密钥：逐步解析如何登录 Akamai Cloud 控制台，创建 Linode 个人访问令牌，并为 Databases、Linodes、Kubernetes 和 Object Storage 配置读写权限。



[03:07–03:48] 执行 Terraform 命令：进入 terraform/ 目录，将 terraform.tfvars.example 复制到 terraform.tfvars，填入 API 密钥，然后依次运行 terraform init、terraform plan 和 terraform apply。最后，将 terraform output .json 保存到 terraform.output.json中。



[03:48–04:12] 第 2 阶段：导入：使用从 Terraform 输出中获取的凭据，运行 s3cmd sync 命令，将本地的政策 PDF 文档上传到 Akamai Cloud 中新建的 S3 对象存储桶。



[04:12–05:16] 第 3 阶段：配置 App Platform：使用 kubectl 从集群的密钥中获取初始管理员凭据，登录 Akamai Web 界面，设置用于内部对象存储的 API，并安装 Harbor 应用程序以托管容器镜像。



[05:16–05:39] 管理密钥和网络策略：切换到团队视图，连接 GitHub 存储库，构建容器镜像，设置四个 Sealed Secret（OpenAI API 密钥、数据库连接字符串、S3 存储凭据和管理员密钥），并定义出站网络策略。



[05:39–06:16] 部署工作负载并创建服务：配置 Helm 图表部署工作负载 (rag-chatbot)，设置环境变量和 S3 存储桶名称，然后创建一个服务，在 80 端口上开放该工作负载。



[06:16–07:20] 第 4 阶段：初始化和验证：使用 curl 测试运行状况端点，通过调用管理员端点初始化 Postgres 数据库表并启用 pgvector 扩展，触发后台文档索引任务，最后通过在线聊天界面进行交互，查询达美航空关于航班延误的相关政策。



[07:20–08:50] 架构瓶颈和未来升级：分析使用外部 LLM API (OpenAI) 与在 Akamai Cloud 的 GPU 节点上自行托管开源模型（如 Llama 或 Mistral）这两种方案的差异，探讨后者在降低延迟、增强控制能力和保障数据主权方面的优势。



[08:50–09:36] 结论：总结发言，并邀请观众关注“Learn AI with Lena Hall”和“Droid AI”。



[09:36–11:40] 咨询服务宣传：概述 Droid AI 提供的各项服务，包括个性化咨询、一对一技术指导、AI 集成审计，以及面向企业管理者的辅导服务。

