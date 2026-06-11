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Hydrolix bietet TrafficPeak auf der Akamai Cloud an

Der Partner von Akamai ermöglicht stellt einen Managed Service bereit, der für Kunden von Akamai beispiellose Datenwerte und Erkenntnisse generiert.

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Queue-it bietet verbesserte Online-Erlebnisse für Milliarden von Nutzern

Das Unternehmen sorgte mit den Akamai-Lösungen für nahtlose digitale Erlebnisse für die größten Unternehmen der Welt – an den wichtigsten Tagen und jeden Tag.

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Harmonic entwickelt innovative Medien-Workflows in der Cloud

Durch die Partnerschaft mit Akamai wurde die Zukunft des Videos mit cloudnativer Geschwindigkeit und Skalierbarkeit vorangetrieben

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Harper

Harper bietet geringe Latenz. Das Unternehmen hat sich für das Cloud Computing mit Akamai zusammengetan und konnte die Antwortzeiten bei Kundenanfragen um bis zu 100 Millisekunden senken.

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