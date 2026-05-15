Sie zu trainieren lehrt die KI das Denken – die Inferenz aber setzt sie in Gang. So werden aus Modellen Echtzeit-Anwendungen, die logisch denken, reagieren und handeln. Inferenz liefert die Erlebnisse, die KI wertvoll machen.

KI-Apps in der Akamai Inference Cloud arbeiten näher am Nutzer, reagieren sofort und sind unbegrenzt skalierbar.