Akamai bietet eine zuverlässige, global verteilte Cloud, die für das KI-Zeitalter entwickelt wurde. Sie bringt GPU-basiertes Computing näher an Nutzer und Daten heran und beschleunigt so das Wachstum, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und kontrolliert die Kosten.
Inferenz ist die Zukunft von KI
Sie zu trainieren lehrt die KI das Denken – die Inferenz aber setzt sie in Gang. So werden aus Modellen Echtzeit-Anwendungen, die logisch denken, reagieren und handeln. Inferenz liefert die Erlebnisse, die KI wertvoll machen.
KI-Apps in der Akamai Inference Cloud arbeiten näher am Nutzer, reagieren sofort und sind unbegrenzt skalierbar.
Ohne Inferenz ist KI einfach nur Potenzial
Warum Akamai Inference Cloud?
Funktionsweise
Bauen Sie eine einheitliche KI-Cloud-Infrastruktur, einschließlich Fundament, Modellen, Daten und Ausführung, mit Edge-Traffic-Management und Kontrolle des Agentenlebenszyklus auf. Spezialisierte GPUs und das Edge-Netzwerk von Akamai bieten Inferenzen mit geringer Latenz, unterstützt durch die adaptive Sicherheit und Beobachtbarkeit von Akamai, die Performance, Schutz und Effizienz auf globaler Ebene ermöglichen.
Funktionen
- Spezielle GPUs
- Traffic-Management
- Serverlose Funktionen
- Anpassungsfähige KI-Sicherheit
- Erstellung und Verwaltung von Agenten und Anwendungen
- Verteilte Daten
- Einheitliche Beobachtbarkeit
- Daten-Pipelines
- Objektspeicher
Anwendungsfälle
Führen Sie KI überall dort aus, wo sie einen Mehrwert schafft. Ermöglichen Sie schnellere Reaktionen, eine intelligentere Automatisierung und effektive Echtzeiterlebnisse in jedem Anwendungsfall.
Ressourcen
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Akamai Inference Cloud wurde speziell für KI-Inferenz entwickelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Cloud-Anbietern oder GPU-Hosting-Diensten stellt Akamai Computing-, Netzwerk- und Sicherheitslösungen an der Edge bereit, damit Unternehmen KI-Inferenzen operationalisieren und intelligente, autonome Agenten auf globaler Ebene bereitstellen können. Die Plattform integriert fortschrittlichen Bedrohungsschutz, modellbasierte Abwehrmechanismen und KI-native Traffickontrolle, um Inferenz-Endpunkte zu schützen und die gesamte KI-Interaktionsebene zu sichern. „Akamai Inference Cloud“-Kunden profitieren von Performance, Kosteneffizienz und speziell entwickelten Funktionen, die KI-Investitionen in reale Geschäftsergebnisse verwandeln.
Die Akamai Inference Cloud wurde für Unternehmen entwickelt, die in KI investieren, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, die betriebliche Transformation voranzutreiben und sich für die Zukunft zu rüsten. Sie wurde für Teams geschaffen, die KI-gestützte Anwendungen in großem Maßstab entwickeln und bereitstellen und eine Infrastruktur benötigen, die weltweit Echtzeitleistung unterstützt. Wir befähigen:
- MLOps: Ingenieure, die den gesamten Lebenszyklus des maschinellen Lernens automatisieren, um sicherzustellen, dass Modelle kontinuierlich neu trainiert, bereitgestellt und auf Leistung in der Produktion überwacht werden
- KI-Ingenieure: Softwareingenieure, die agentische End-to-End-Anwendungen erstellen, häufig unter Verwendung vortrainierter Modelle, und die Lücke zwischen datenwissenschaftlicher Forschung und Produktionssoftware schließen
- Agentische System Architects: Entwicklung eines traditionellen System Architects, der komplexe, autonome Systeme entwickelt, die in der Lage sind, unabhängig voneinander zu denken, zu planen, zu handeln und sich anzupassen, um übergeordnete Geschäftsziele zu erreichen
Die Inferenz erfolgt näher an Ihren Nutzern und nicht in einem weit entfernten Rechenzentrum. Das global verteilte Edge-Netzwerk von Akamai leitet den Datenverkehr an die geeignetste GPU-Region weiter, reduziert die Latenz und bietet schnellere, konsistentere Reaktionen für KI-basierter Erlebnisse.
Akamai Inference Cloud bringt KI-Fabriken an die Edge, dezentralisiert Daten und verarbeitet und führt Anfragen mithilfe der stark verteilten Edge-Standorte von Akamai an das beste Modell weiter. Indem Sie Daten und Inferenzen näher an die Nutzer bringt, ermöglicht sie es intelligenten Kundenagenten, sich sofort an die Nutzer anzupassen und Transaktionen in Echtzeit zu optimieren.
Akamai bietet Schutz auf Netzwerkebene, adaptiven Bedrohungsschutz und API-Sicherheit an der Edge mit konfigurierbaren Sicherheits- und Zugriffskontrollen für Ihre Daten und Modelle.
Mithilfe der vorgefertigten Kubernetes-Entwicklerplattform von Akamai können Sie agentische KI-Anwendungen bereitstellen und überwachen. MLOps-Ingenieure können die Vorteile eines integrierten und vorkonfigurierten Kubernetes-Software-Stack nutzen, einschließlich vLLM, KServe, NVIDIA Dynamo, NVIDIA NeMo und NVIDIA NIMs.
Die Plattform kombiniert NVIDIA RTX PRO-Server mit NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition-GPUs und NVIDIA AI Enterprise-Software mit der verteilten Cloud-Computing-Infrastruktur von Akamai und dem globalen Edge-Netzwerk, das über mehr als 4.400 Points of Presence weltweit verfügt.
Sprechen Sie mit unserem Team über Ihren Anwendungsfall. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Workloads auf die richtige GPU- und Bereitstellungskonfiguration abzustimmen und führen Sie dann durch die Einrichtung, damit Sie schnell mit der Inferenz beginnen können.
Buchen Sie noch heute Ihre KI-Beratung
KI bewegt sich aus dem Labor in die Produktion und es besteht der Druck, schnellere, intelligentere und sicherere Erlebnisse bereitzustellen. Egal, ob Sie die Interferenz optimieren, Modelle skalieren oder die Latenz reduzieren möchten: Wir unterstützen Sie dabei, KI an der Edge zum Leben zu erwecken.
- Erfahren Sie, wie Sie KI-Inferenzen näher an Ihren Nutzern bereitstellen und skalieren können.
- Lernen Sie, wie eine native Edge-Infrastruktur die Performance verbessert.
- Erfahren Sie, wie Sie Kosten senken und gleichzeitig die Sicherheit auf Unternehmensniveau aufrechterhalten können.
Buchen Sie eine Beratung, um zu entdecken, was beim Thema KI möglich ist!
Vielen Dank für Ihre Einreichung.
Einer unserer KI-Berater wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um einen Termin für ein Gespräch mit Ihnen zu finden.