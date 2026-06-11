Akamai Functions ist eine Edge-native serverlose Plattform, die standardmäßig WebAssembly-Funktionen global ausführt. Mit ihr können Teams Anwendungslogik und KI-Workflows innerhalb von Millisekunden nach einer Nutzeranfrage ausführen, ohne dass sie sich um die Verwaltung von Servern, Regionen oder Infrastrukturen kümmern müssen.
Mit hoher Geschwindigkeit zum Erfolg: Moderne Anwendungen und KI-Systeme
Akamai Functions unterstützt Teams beim Entwickeln, Bereitstellen und Skalieren moderner Anwendungen und KI-Workloads, indem ultraschnelle WebAssembly-Funktionen in der weltweit am stärksten verteilten Cloud ausgeführt werden. Dadurch werden Latenzzeiten reduziert, Kosten gesenkt und die Verwaltung der globalen Infrastruktur entfällt.
Warum sollten Sie Akamai Functions verwenden?
So funktioniert Akamai Functions
Wichtigste Funktionen
Spin und SpinKube für WebAssembly-Funktionen
Erstellen Sie mit Spin portable WebAssembly-Funktionen. Profitieren Sie von einer nahtlosen Bereitstellung auf SpinKube oder Akamai Functions.
Anwendungsfälle für Akamai Functions
Kombinieren Sie umfassende Portabilität, tiefgreifende Plattformintegration und unübertroffene geografische Dichte, um die wichtigsten Anwendungsfälle abzudecken.
Massenumleitungen
Wenn Sie eine neue Website an den Start bringen oder Traffic migrieren, werden Umleitungen schnell zu einem großen Problem. Die Verwaltung von Hunderttausenden oder sogar Millionen von Regeln kann zu Latenzen führen, Ihren Ursprung überlasten und eine einfache Veränderung zu einem betrieblichen Problem machen. Jede Umleitung muss sofort und in globalem Maßstab, ohne Verlangsamung für die Nutzer erfolgen.
Die Lösung liegt darin, die Umleitungslogik an die Edge zu verschieben. Mit Akamai Functions werden Umleitungen direkt dort ausgeführt, wo Nutzer eine Verbindung herstellen, und nicht im Upstream. Regeln werden im Speicher und in einem dedizierten KV-Speicher aufbewahrt, sodass sofortige Abfragen und Antworten in nur wenigen Mikrosekunden möglich sind, selbst in großem Umfang. Es existiert keine Ursprungsabhängigkeit, keine zusätzliche Latenz und keine zu verwaltende Infrastruktur.
Mit einem nutzerfreundlichen Tool für Umleitungen können Sie große Umleitungssätze einspeisen, validieren und Aktualisierungen global innerhalb von Sekunden bereitstellen. Das bedeutet, dass Seiten überall schneller geladen werden, Kosten durch den Wegfall des Upstream-Traffics gesenkt werden und ein Entwicklererlebnis geboten wird, das auch bei steigendem Regelsatz einfach und vorhersehbar bleibt.
Wenn Umleitungen für den Start oder die Migration Ihrer Website von entscheidender Bedeutung sind, sollten sie Sie nicht ausbremsen. Mit Massenumleitungen an der Edge können Sie schnell handeln, global skalieren und vom ersten Tag an ein durchgehend schnelles Erlebnis bieten.
Tokenverwaltung
Wenn Sie Premium- oder hochwertige Inhalte bereitstellen, sind Token eine wichtige Verteidigungslinie. Zu Spitzenzeiten können Piraterie und Tokenmissbrauch direkte Auswirkungen auf den Umsatz haben, während zentralisierte Tokendienste Latenzzeiten verursachen und nur schwer Millionen von Zuschauern gleichzeitig skalieren können. Die Verwaltung von Widerrufungen in Multi-CDN-Umgebungen erhöht die Komplexität.
Die Lösung besteht darin, die Tokenlogik an der Edge auszuführen. Mit Akamai Functions werden Tokengenerierung, -validierung und -widerrufung direkt dort ausgeführt, wo die Nutzer eine Verbindung herstellen. Funktionen werden global mit integrierter Replikation und ohne Kaltstarts ausgeführt, sodass Tokenentscheidungen sofort und konsistent getroffen werden können, selbst in großem Umfang.
Dieser Ansatz sorgt dafür, dass legitime Nutzer sich ohne Unterbrechung bewegen können, während Tokenrichtlinien überall durchgesetzt werden. Token werden in der Nähe von legitimierten Zuschauern und böswilligen Akteuren validiert. Dadurch wird die Latenz reduziert und ein schneller, global erzwungener Widerruf ermöglicht, ohne dass Sie sich auf fragile, zentralisierte Systeme verlassen müssen. Akamai Functions lässt sich nahtlos in bestehende Multi-CDN-Workflows integrieren, sodass Sie Ihre aktuelle Architektur erweitern können, anstatt sie zu ersetzen.
Wenn die Durchsetzung von Token schnell, skalierbar und global einheitlich sein muss, macht die Edge-basierte Ausführung den Unterschied. Die Generierung und Validierung von Edgetoken hilft dabei, Premiuminhalte zu schützen, die Performance zu erhalten und die Kontrolle zu wahren, wenn der Traffic weltweit steigt.
Bot-Management
Moderne Bots verhalten sich nicht mehr wie Bots. Sie führen JavaScript aus, folgen normalen Navigationspfaden und vermischen sich mit legitimem Traffic. Das erschwert die Erkennung und erhöht die Risiken. Sie müssen schädliche Automatisierungen schnell und genau identifizieren, ohne die Latenz zu erhöhen oder echte Nutzer zu stören. Parallel dazu können offensichtliche Abwehrtaktiken wie strikte Blockierungen oder Fehlerseiten nach hinten losgehen, wenn die Angreifer dazu geschult werden, sich anzupassen und Abwehrmaßnahmen zu umgehen.
Der Akamai Bot Manager löst das Erkennungsproblem, indem er schädliche und unerwünschte Bots genau identifiziert. Die eigentliche Herausforderung besteht in dem, was nach der Erkennung geschieht. Durch die Kombination von Bot Manager mit Akamai Functions wird die Abwehr programmierbar und flexibel. Anstatt den Traffic vollständig zu blockieren, können identifizierte Bots an eine Funktion weitergeleitet werden, die Bot-spezifische Antworten dynamisch generiert.
Diese Antworten erscheinen für Crawler legitim, während vertrauliche Daten im Hintergrund zusammengefasst, entfernt oder verschleiert werden. Die Inhalte und Geschäftslogik werden ohne Signalerkennung geschützt. Um effizient und skalierbar arbeiten zu können, lassen sich generierte Antworten in einem dedizierten Schlüsselwertspeicher speichern oder im CDN von Akamai zwischenspeichern, sodass wiederholte Bot-Anfragen sofort und ohne Beeinträchtigung der Performance bearbeitet werden können.
Das Ergebnis ist eine fortschrittliche Bot-Erkennung und -Abwehr, die legitimen Traffic schützt, eine schnelle Performance aufrechterhält und sich bei Änderungen des Bot-Verhaltens weiterentwickelt. Sie erhalten präzise Kontrollen darüber, welche Maßnahmen im Falle eines Bots getroffen werden, ohne sich auf statische Regeln oder störende Herausforderungen verlassen zu müssen.
Hyperpersonalisierung
Wenn Sie sich auf generische Produktseiten verlassen, dann bleiben Konversion und Nutzerbindung auf der Strecke. Traditionelle Ansätze zur Personalisierung gehen ebenfalls mit eigenen Vor- und Nachteilen einher. Das Vorgenerieren und Speichern personalisierter Varianten verursacht Kosten und betrieblichen Overhead, während die zentralisierte Inferenz zu Latenz führt, die das schnelle Kundenerlebnis unterbricht.
Die Alternative ist die Echtzeitpersonalisierung an der Edge. Durch die Kombination von Akamai Functions mit LLMs, die in der Akamai Cloud ausgeführt werden, können Sie personalisierte Inhalte direkt und in der Nähe des Nutzers generieren. Wenn Kunden zurückkehren und eine Kaufhistorie entsteht, können Echtzeitkontextinformationen wie Standort und frühere Verhaltensmuster verwendet werden, um Produktseiten sofort anzupassen, ohne dass zuvor eine Erstellung oder Verwaltung von Tausenden von Varianten erforderlich ist.
Inferenz wird mit GPUs in der Akamai Cloud an der Edge ausgeführt, sodass die Reaktionszeiten schnell bleiben und die Erlebnisse auf globaler Ebene konsistent sind. Die Personalisierungslogik wird nur bei Bedarf ausgeführt. Sie skaliert automatisch anhand des Traffics und vermeidet eine Anbieterbindung, da Sie aus einer Vielzahl von Modellen wählen können, die Ihrer Strategie entsprechen.
Das Ergebnis ist ein wirklich persönliches Einkaufserlebnis, das überall schnell bleibt. Sie können die Konversionsrate durch dynamische, relevante Produkterlebnisse steigern, während Inferenz-Workloads an die Edge verlagert werden und die Performance, die im modernen E-Commerce unerlässlich ist, beibehalten wird.
Ressourcen
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Im Gegensatz zu regionsbasierten serverlosen Plattformen funktioniert Akamai Functions überall auf der verteilten Edge von Akamai. Sie verwendet eine WebAssembly-Laufzeit, deren Start weniger als eine Millisekunde dauert, und bietet vorhersehbare niedrige Latenzzeiten ohne die Komplexität mehrerer Regionen.
Nein, EdgeWorkers ist für eine einfache, JavaScript-basierte CDN-Logik optimiert. Akamai Functions bietet eine umfassende WebAssembly-Laufzeit, die eine breitere Anwendungslogik, APIs und KI-Workflows unterstützt und gleichzeitig die globale Ausführung mit Lastausgleich gewährleistet. Akamai Functions und EdgeWorkers ergänzen einander als serverlose Lösung.
Sie können beliebige Sprachen verwenden, die in WebAssembly kompiliert werden, einschließlich Rust, Go, JavaScript und Python. Dies gibt Teams Flexibilität und vermeidet Laufzeitbindung an eine einzelne Sprache oder ein Framework.
Ja. Akamai Functions unterstützt echte Anwendungslogik wie APIs, Mikroservices, Ereignisverarbeitung und KI-Vor-/Nachbearbeitung. Die Plattform ergänzt Cloud-CPUs, GPUs und Container, anstatt sie zu ersetzen.
Funktionen werden einmal bereitgestellt und global im Edge-Netzwerk von Akamai ausgeführt. Sie starten in Mikrosekunden, skalieren automatisch entsprechend dem Traffic und werden in der Nähe der Nutzer ausgeführt, um die Latenz zu minimieren und die Übertragungskosten zu senken.
Akamai Functions basiert auf offenen WebAssembly- und WASI-Standards und arbeitet mit Open-Source-Frameworks wie Spin und SpinKube zusammen, sodass Teams die Portabilität in allen Umgebungen aufrechterhalten können.
Auf welches Problem oder welche Schwachstelle geht dieses Angebot ein oder hilft bei der Lösung?
Schauen Sie sich eine Demo von Akamai Functions an, um die schnellste, am weitesten verteilte Engine für serverlose Funktionen für moderne Anwendungen und KI zu sehen.