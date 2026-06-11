Moderne Bots verhalten sich nicht mehr wie Bots. Sie führen JavaScript aus, folgen normalen Navigationspfaden und vermischen sich mit legitimem Traffic. Das erschwert die Erkennung und erhöht die Risiken. Sie müssen schädliche Automatisierungen schnell und genau identifizieren, ohne die Latenz zu erhöhen oder echte Nutzer zu stören. Parallel dazu können offensichtliche Abwehrtaktiken wie strikte Blockierungen oder Fehlerseiten nach hinten losgehen, wenn die Angreifer dazu geschult werden, sich anzupassen und Abwehrmaßnahmen zu umgehen.



Der Akamai Bot Manager löst das Erkennungsproblem, indem er schädliche und unerwünschte Bots genau identifiziert. Die eigentliche Herausforderung besteht in dem, was nach der Erkennung geschieht. Durch die Kombination von Bot Manager mit Akamai Functions wird die Abwehr programmierbar und flexibel. Anstatt den Traffic vollständig zu blockieren, können identifizierte Bots an eine Funktion weitergeleitet werden, die Bot-spezifische Antworten dynamisch generiert.



Diese Antworten erscheinen für Crawler legitim, während vertrauliche Daten im Hintergrund zusammengefasst, entfernt oder verschleiert werden. Die Inhalte und Geschäftslogik werden ohne Signalerkennung geschützt. Um effizient und skalierbar arbeiten zu können, lassen sich generierte Antworten in einem dedizierten Schlüsselwertspeicher speichern oder im CDN von Akamai zwischenspeichern, sodass wiederholte Bot-Anfragen sofort und ohne Beeinträchtigung der Performance bearbeitet werden können.

Das Ergebnis ist eine fortschrittliche Bot-Erkennung und -Abwehr, die legitimen Traffic schützt, eine schnelle Performance aufrechterhält und sich bei Änderungen des Bot-Verhaltens weiterentwickelt. Sie erhalten präzise Kontrollen darüber, welche Maßnahmen im Falle eines Bots getroffen werden, ohne sich auf statische Regeln oder störende Herausforderungen verlassen zu müssen.