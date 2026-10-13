Wenn Sie eine neue verteilte App erstellen, sollten die Einrichtung von Datenbanken, Nachrichtenwarteschlangen, einem Service-Mesh und der Beobachtbarkeit nicht Monate dauern. App Platform for LKE bietet Ihnen ab dem ersten Tag ein funktionierendes Setup – Istio ist bereits konfiguriert, PostgreSQL und Redis sind mit nur einem Klick hinzugefügt und Tempo verfolgt Anfragen über verschiedene Dienste hinweg.

Sie können sich auf das Schreiben von Code und Liefern von Funktionen konzentrieren, anstatt sich auf die Verdrahtungsinfrastruktur fokussieren zu müssen. Ideal für SaaS- oder Echtzeitanwendungen, die eine Datenbank, einen Cache, eine Nachrichtenwarteschlange oder Tracing benötigen – und das alles ohne Verwaltung einer Vielzahl YAML- oder anbieterspezifischen Tools.