- Starten Sie Anwendungen mit ausgewählten Helm-Diagrammen und -Vorlagen, die standardisierte, produktionsfähige Bereitstellungspfade definieren
- Erstellen und verwalten Sie automatisch OCI-konforme Container-Images über integrierte CI/CD-Pipelines und eine private Registry
- Automatisieren Sie die Konfigurations- und Statusverwaltung mit GitOps-Workflows und -Operatoren, um die Bereitstellung konsistent und auf dem neuesten Stand zu halten
- Stellen Sie Apps automatisch mit integriertem NGINX-Eingang, Netzwerkrichtlinien und konfigurierbaren Headern oder CNAMEs bereit und sichern Sie sie
- Erhalten Sie mit einheitlichen Protokollen, Metriken und Traces vollständige Einblicke in Builds, Bereitstellungen und Laufzeitdienste
- Erweitern und passen Sie das Plattformverhalten durch vollständigen API-Zugriff, offene Standards und portable Manifeste an
- Ermöglichen Sie Teams die unabhängige Bereitstellung in Multi-Tenant-Umgebungen bei gleichzeitiger Wahrung von Governance und Konsistenz.
- Gewährleisten Sie Sicherheit und Compliance, suchen Sie nach Schwachstellen und verwalten Sie vertrauliche Daten mit integrierten Vaults und Zugriffskontrollen
- Vereinfachen Sie den Betrieb, indem Sie die Verwaltung des Lebenszyklus für mehr als 30 integrierte Open-Source-Tools automatisieren
Vorkonfigurierte Open-Source-Plattform: Integriert und produktionsfähig
Die App Platform for LKE ist bereits vorkonfiguriert, sodass Sie schnell vom Code zu einer laufenden containerisierten App gelangen können. Verwenden Sie Open-Source-Vorlagen, passen Sie sie frei an, und halten Sie Ihren Stack portabel – ohne jegliche Verkabelung. Es ist Ihr Stack – wir unterstützen Sie, Ihren Overhead zu reduzieren.
Sparen Sie sich monatelange Integrationsarbeiten dank einer erweiterbaren Plattform
So funktioniert App Platform for LKE
Mit mehr als 30 vorintegrierten CNCF-Tools können Sie einen produktionsfähigen Kubernetes-Stack sofort erstellen – keine Einrichtung, manuelle Konfiguration oder YAML-Verkabelung erforderlich.
So funktioniert App Platform for LKE
Mit mehr als 30 vorintegrierten CNCF-Tools können Sie einen produktionsfähigen Kubernetes-Stack sofort erstellen – keine Einrichtung, manuelle Konfiguration oder YAML-Verkabelung erforderlich.
Wichtigste Funktionen
Integrierte Open-Source-Lösung
App Platform for LKE integriert eine Suite vertrauenswürdiger Open-Source-Tools, die vorkonfiguriert sind, um den Betrieb, die Sicherheit und die Bereitstellung von Kubernetes zu vereinfachen.
App Platform for LKE und Selbstbau im Vergleich
Der Aufbau Ihrer eigenen Entwicklerplattform dauert Jahre. Mit App Platform for LKE können Sie die schwere Arbeit vermeiden, schneller starten und sich auf die Wertschöpfung konzentrieren.
|Fähigkeiten
|App Platform for LKE
|Kubernetes im Selbstbau
|Erstellungsdauer
|20 Minuten
|Wochen/Monate/Jahre
|CNCF-Tools enthalten
|> 30
|0 (DIY)
|Mehrmandantenfähigkeit/RBAC
|Vollständige Automatisierung
|Manuelle Konfiguration
|GitOps-Integration
|Argo CD + Tekton
|Selbstbau
|Sicherheitsüberprüfung
|Harbor, Falco, Kyverno, Trivy
|Add-on
|Transparenz
|Vollständiger Stack enthalten
|Stack muss erstellt werden
|Servicekatalog
|PostgreSQL, Redis, RabbitMQ
|Keine
|Gesamtbetriebskosten
|Nur LKE-Ressourcen – keine Lizenzen, keine Wartung, schnellere Versionen
|Mehrere Ingenieure, Lizenzen, Wartung und verlorene Zeit für Funktionen
|Kubernetes-Zugriff
|Progressive Offenlegung
|Vollständige Komplexität
App Platform for LKE – Anwendungsfälle
Wenn Sie eine neue verteilte App erstellen, sollten die Einrichtung von Datenbanken, Nachrichtenwarteschlangen, einem Service-Mesh und der Beobachtbarkeit nicht Monate dauern. App Platform for LKE bietet Ihnen ab dem ersten Tag ein funktionierendes Setup – Istio ist bereits konfiguriert, PostgreSQL und Redis sind mit nur einem Klick hinzugefügt und Tempo verfolgt Anfragen über verschiedene Dienste hinweg.
Sie können sich auf das Schreiben von Code und Liefern von Funktionen konzentrieren, anstatt sich auf die Verdrahtungsinfrastruktur fokussieren zu müssen. Ideal für SaaS- oder Echtzeitanwendungen, die eine Datenbank, einen Cache, eine Nachrichtenwarteschlange oder Tracing benötigen – und das alles ohne Verwaltung einer Vielzahl YAML- oder anbieterspezifischen Tools.
Wenn mehrere Teams einen Cluster gemeinsam nutzen, ist es einfacher, die Arbeit des anderen zu verbessern. Die Bereitstellung eines Teams kann die eines anderen beeinträchtigen. Zudem wird die Verwaltung von Berechtigungen schnell zu einem Problem.
App Platform for LKE isoliert jedes Team in seinem eigenen Namespace und richtet RBAC automatisch ein. Frontend-, Backend- und Data-Teams können ihre eigenen Vorlagen bereitstellen, ohne sich gegenseitig im Weg zu stehen, während Plattformingenieure die Kontrolle über Richtlinien und Governance von einem Ort aus behalten. Das sorgt dafür, dass alles ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand organisiert bleibt.
Der Aufbau einer IDP ist schwieriger als es den Anschein hat. Die Verbindung von CI/CD, Sicherheits- und Beobachtungstools dauert Monate – manchmal sogar Jahre.
App Platform for LKE bietet Ihnen eine einsatzbereite Grundlage für mehr als 30 CNCF-Tools, die bereits zusammenarbeiten. Erweitern Sie die Lösung mit Ihren eigenen Golden Paths und APIs, um Self-Service-Umgebungen schnell bereitzustellen – ohne dass Sie mehrere Monate mit der Verkabelung zubringen müssen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Ganz und gar nicht. App Platform for LKE bietet Ihnen ein einfaches, optimiertes Erlebnis, wenn Sie es möchten, aber Sie erhalten weiterhin den vollständigen Zugriff und den vollständigen Überblick über alles, was darunter läuft. Es wird nichts verborgen.
Absolut. Sie erhalten mehr als 30 vorintegrierte CNCF-Werkzeuge und Sie können Ihre eigenen ganz einfach mit Helm oder Operators hinzufügen. Die Plattform bietet mehr Flexibilität und keine Einschränkungen.
Hier gibt es keine Bindung. Alles wird als standardmäßige Kubernetes-Ressourcen bereitgestellt, sodass Ihre Manifeste mit jedem konformen Cluster funktionieren. Wir verwenden ausschließlich Open-Source-CNCF-Projekte – niemals proprietäre.
Die schwere Arbeit übernehmen wir. Unser Team verwaltet und testet Updates für mehr als 30 Tools, stellt sie phasenweise bereit und führt sie ein. Sie bleiben ohne das ganze Chaos auf dem Laufenden.
Aber natürlich. Sie können GitHub Actions, GitLab CI oder jede Pipeline, die Sie gern verwenden, anschließen. Wir bieten auch ArgoCD und Tekton an, wenn Sie integrierte Optionen benötigen, die einfach funktionieren.
Nicht wirklich. Entwickler erhalten eine einfache Benutzeroberfläche zum Erstellen und Bereitstellen, während Plattformingenieure für erweiterte Konfigurationen vollen Zugriff auf Kubernetes haben.
Die App Platform for LKE umfasst automatisierte Rollbacks und kann fehlgeschlagene Updates erkennen und wiederherstellen. Sie bleiben vor Ausfallzeiten geschützt und können Bereitstellungen schnell umsetzen.