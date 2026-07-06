Backupredundanz bedeutet, dass mehrere Kopien Ihrer Daten an verschiedenen Speicherorten oder auf verschiedenen Speichergeräten gesichert sind. So wird gewährleistet, dass bei Verlust oder Beschädigung einer Kopie eine andere zur Wiederherstellung der Daten verfügbar ist. Dies schützt vor Datenverlust aufgrund verschiedener Faktoren wie Hardwareausfall, Naturkatastrophen oder versehentliches Löschen. Kurz gesagt geht es bei Backupredundanz um die Erlangung von Ausfallsicherheit und die Sicherstellung der Datenverfügbarkeit, selbst wenn eine primäre Sicherung ausfällt.