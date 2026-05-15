„Green Light“-Betaprogramm

Nein! Sowohl neue Akamai-Cloud-Nutzer als auch bestehende Kunden sind zur Betateilnahme eingeladen. Sie können hier ein Konto erstellen, damit Sie vor Betabeginn alle Einstellungen vornehmen und sich 100 USD als kostenloses Guthaben sichern können, um die Plattform zu erkunden.
Über das „Green Light“-Programm
Aktive Community von Entwicklern, die stolz darauf sind, neue Produkte als erste zu testen und ihr Wissen mit der Akamai-Cloud-Community zu teilen. Als Mitglied von Green Light geben Sie wertvolles Feedback, finden Bugs und werden dabei bekannte Muster aufbrechen.
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Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Jedes Niveau ist geeignet. Wir begrüßen es, über eine Reihe von Erfahrungsstufen beim Geben von Feedback zu verfügen. Jedoch erleichtern Ihnen einige Kenntnisse über unsere Plattform oder Cloudplattformen im Allgemeinen den Einstieg.
Wir wollen die Kosten für die Kunden während der Betatests so niedrig wie möglich halten, aber diese Frage hängt von den für die Unterstützung der Beta benötigten Cloudressourcen ab. Wir werden immer alle Zahlungsinformationen vor der Einführung der Beta darlegen.
Betateilnehmer erhalten Vergünstigungen, einschließlich Werbegeschenke, werden aber ansonsten nicht entlohnt. Betaprogramme sind für Freiwillige gedacht, und es gibt keine Mindestzeitverpflichtung für die Teilnahme.
Ja, jede Beta hat ihre eigenen Informationen und Bedingungen, sodass Sie sich für jede Beta separat anmelden müssen.
Für jedes der oben auf der Seite aufgeführten Produkte gibt es individuelle Betas. Alle diese Programme haben unterschiedliche Start- und Enddaten, obwohl es einige Überschneidungen geben kann. Sie werden kurz vor dem Startdatum per E-Mail über die einzelnen Betaprogramme informiert und können diese Informationen im Cloud Manager einsehen.