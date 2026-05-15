Akamai übernimmt LayerX, um die Kontrolle der KI-Nutzung in jedem Browser durchzusetzen. Weitere Informationen
Akamai
Anmelden
Anmelden Close
Cloud Manager
Verwalten Sie Ihre Cloud-Computing-Dienste
Anmelden Close
Control Center
Verwalten Sie Ihre Sicherheits- und Bereitstellungsdienste
Background

„Green Light“-Betaprogramm

Erhalten Sie frühzeitigen Zugriff auf Akamai-Cloud-Funktionen und -Produkte, geben Sie Feedback und helfen Sie bei der Gestaltung der Zukunft unserer Cloud

Konto erstellen

Über das „Green Light“-Programm

Aktive Community von Entwicklern, die stolz darauf sind, neue Produkte als erste zu testen und ihr Wissen mit der Akamai-Cloud-Community zu teilen. Als Mitglied von Green Light geben Sie wertvolles Feedback, finden Bugs und werden dabei bekannte Muster aufbrechen.

„Green Light“-Mitgliedschaft

Konto erstellen
Green Light Voice Logo

Verschaffen Sie sich Gehör

Seien Sie einer der ersten, die neue Funktionen ausprobieren und der Akamai-Community Feedback geben, um uns bei der Verbesserung und Optimierung unserer Produkte zu unterstützen.

Green Light Roadmap Logo

Werfen Sie einen Blick auf die Roadmap

„Green Light“-Mitglieder erhalten frühzeitig Zugang zu neuen Produkten und helfen, Funktionen auf der Grundlage dessen zu gestalten, was für unsere Community am wichtigsten ist.

Green Light Slack Logo

Tauschen Sie sich auf Slack aus

Treten Sie einem exklusiven Slack-Kanal mit Akamai-Produkt- und -Marketingteams bei – so erhalten Sie Q&As, in Echtzeit und können sich mit anderen Green-Light-Mitgliedern austauschen.

Green Light Swag Logo

Exklusive „Green Light“-Werbegeschenke

Nach jeder Beta können Sie an einer Umfrage teilnehmen, um eine limitierte Auflage von „Green Light“-Merch sowie ein individuelles „Nerd Merit“-Abzeichen zu erhalten. Sammeln Sie alle 5 Abzeichen!

Werden Sie Betatester

Melden Sie sich bei Cloud Manager für Möglichkeiten zur Betateilnahme an

Konto erstellen

Schritt 1

Melden Sie sich bei Cloud Manager an (oder erstellen Sie ein Konto)!

Schritt 2

Rufen Sie die Betaseite auf.

Schritt 3

Registrieren! Sie werden kontaktiert, wenn Ihre ausgewählte Beta verfügbar ist.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Nein! Sowohl neue Akamai-Cloud-Nutzer als auch bestehende Kunden sind zur Betateilnahme eingeladen. Sie können hier ein Konto erstellen, damit Sie vor Betabeginn alle Einstellungen vornehmen und sich 100 USD als kostenloses Guthaben sichern können, um die Plattform zu erkunden.

Jedes Niveau ist geeignet. Wir begrüßen es, über eine Reihe von Erfahrungsstufen beim Geben von Feedback zu verfügen. Jedoch erleichtern Ihnen einige Kenntnisse über unsere Plattform oder Cloudplattformen im Allgemeinen den Einstieg.

Wir wollen die Kosten für die Kunden während der Betatests so niedrig wie möglich halten, aber diese Frage hängt von den für die Unterstützung der Beta benötigten Cloudressourcen ab. Wir werden immer alle Zahlungsinformationen vor der Einführung der Beta darlegen.

Betateilnehmer erhalten Vergünstigungen, einschließlich Werbegeschenke, werden aber ansonsten nicht entlohnt. Betaprogramme sind für Freiwillige gedacht, und es gibt keine Mindestzeitverpflichtung für die Teilnahme.

Ja, jede Beta hat ihre eigenen Informationen und Bedingungen, sodass Sie sich für jede Beta separat anmelden müssen.

Für jedes der oben auf der Seite aufgeführten Produkte gibt es individuelle Betas. Alle diese Programme haben unterschiedliche Start- und Enddaten, obwohl es einige Überschneidungen geben kann. Sie werden kurz vor dem Startdatum per E-Mail über die einzelnen Betaprogramme informiert und können diese Informationen im Cloud Manager einsehen.

Bleiben Sie mit der Community verbunden

Q&A für Cloudentwickler

Werden Sie Mitglied unserer Community. Finden Sie Antworten, stellen Sie Fragen und helfen Sie anderen.

Entdecken Sie die Community

Nehmen Sie am „Green Light“-Programm teil

Das „Green Light“-Betaprogramm bietet Ihnen die Chance, frühzeitig Zugriff auf neue Produkte zu erhalten und diese zu testen, bevor sie für die breite Öffentlichkeit verfügbar sind.

Konto erstellen