Die Preise von LKE beziehen sich auf die Ressourcen, die Sie verbrauchen – Computing-Instanzen, NodeBalancer und Volumes. Upgrade auf unsere Hochverfügbarkeits-Steuerebene (High Availability, HA) für 60 USD pro Cluster pro Monat.

LKE-Enterprise bietet Ihnen alle Funktionen von LKE und umfasst HA und eine dedizierte Steuerebene für 300 USD pro Cluster pro Monat. Siehe Produktdetails.