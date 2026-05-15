Cyberkriminelle nutzen Dark-Web-Foren, Marketplaces und verschlüsselte Kanäle, um mit gestohlenen Zugangsdaten zu handeln, gefälschte Produkte zu verkaufen und markenspezifische Betrugskampagnen zu koordinieren – oft lange bevor Angriffe im offenen Web sichtbar werden. Ohne Einblick in diese Umgebungen reagieren Sicherheitsteams ständig auf Bedrohungen, anstatt sie vorherzusehen und zu verhindern.

Brand Guardian erweitert die Überwachung tief in Bedrohungsquellen des Dark Web hinein, erkennt frühe Anzeichen für markenspezifische Bedrohungen und stellt diese zusammen mit Daten aus dem offenen Web und sozialen Medien auf einer einzigen Plattform dar. Gestohlene Zugangsdaten und personenbezogene Daten werden in Untergrundforen und auf Schwarzmarktplattformen identifiziert, bevor Angreifer sie ausnutzen können, während kompromittierte Zahlungskartendaten in Carding-Shops und auf kriminellen Handelsplattformen gekennzeichnet werden, um Finanzbetrug zu verhindern. Durch die Echtzeit-Überwachung von Hackergruppen und der Kommunikation im Zusammenhang mit Ransomware erhalten Sicherheitsteams frühzeitig Warnungen vor potenziellen Sicherheitsverletzungen, was schnellere und fundiertere Reaktionen ermöglicht.

Indem sie Bedrohungen bereits in einem frühen Stadium ihres Lebenszyklus erkennen, wechseln Unternehmen von einem reaktiven zu einem proaktiven Ansatz: So werden Betrugsversuche unterbunden, bevor sie die Kunden erreichen, die Abwehrmaßnahmen vor erwarteten Angriffen verstärkt und das Risiko insgesamt verringert.