Umfassender Schutz vor Markenmissbrauch, wo immer er online auftritt.
Schützen Sie Ihre Marke, Ihre Kunden und Ihren Ruf
Brand Guardian schützt Unternehmen und deren Kunden vor gezielten Angriffen durch Markenimitationen, darunter gefälschte Websites, Phishing-Kampagnen, Identitätsdiebstahl in sozialen Medien und betrügerische Apps. Durch die Kombination von KI-gestützter Erkennung und von Experten geleiteten Abhilfemaßnahmen hilft Brand Guardian Sicherheitsteams dabei, das Ausspähen von Zugangsdaten und Betrugsversuche zu erkennen und zu unterbinden, bevor diese dauerhaften Schaden anrichten. Brand Guardian begegnet diesen Bedrohungen mit einem Vier-Stufen-Ansatz: Informationsgewinnung, Erkennung, Transparenz und Abwehr.
Erkennen und unterbinden Sie Markenimitationsversuche
So funktioniert Brand Guardian
Funktionen
Kontinuierliche Erkennung von Markenmissbrauch: Erkennt automatisch Identitätsbetrug über scheinbar identische Domains, Phishing-Seiten und gefälschte Webseiten hinweg
AI-first-Erkennung von Bedrohungen: Nutzt fortschrittliche KI, um Markenmissbrauch in Millisekunden zu erkennen und Fehlalarme zu minimieren
Automatisierte Untersuchung und Takedowns: Automatisierte und halbautomatisierte Workflows unterstützen die schnelle Entfernung missbräuchlicher Inhalte über Plattformen hinweg
Risikobasierte Priorisierung von Bedrohungen: Bedrohungen werden anhand des Schadens für Kunden, des Betrugspotenzials und der Auswirkungen auf den Ruf bewertet, damit die Teams dort ansetzen, wo es darauf ankommt
Kanalübergreifende, umfassende Transparenz: Zentrale Überwachung über eine einzige Plattform hinweg – über Domains, soziale Medien, App-Stores, Suchmaschinen und das Dark Web
Integrierte Security-Operation-Center-Expertise: Die Sicherheitsanalysten von Akamai helfen bei komplexen Entfernungsmaßnahmen und bringen menschliches Urteilsvermögen ein, wenn Automatisierung allein nicht ausreicht
- Einheitliche Marken- und Sicherheitsstellung: Integrierte Bedrohungsinformationen für Marken in Verbindung mit den umfassenden Sicherheits- und DNS-Funktionen von Akamai für ganzheitlichen Schutz
- Echtzeit-Warnmeldungen und -Berichte: Sofortige Benachrichtigungen und für Führungskräfte aufbereitete Dashboards halten Teams auf dem Laufenden und belegen eine messbare Risikominderung
- Globales Netzwerk für Takedowns: Etablierte Beziehungen zu Registraren, Hosting-Anbietern und Plattformen tragen dazu bei, die Durchsetzung auf globaler Ebene zu beschleunigen
Anwendungsfälle für Brand Guardian
Schutz von Web-Domains
Schutz von Web-Domains
Cyberkriminelle registrieren in großem Umfang Domains, die den Namen legitimer Marken zum Verwechseln ähnlich sehen, und nutzen dabei subtile Abwandlungen dieser Namen, um Phishing-Seiten zu hosten, Zugangsdaten zu sammeln und Kunden auf betrügerische Online-Shops umzuleiten. Wenn eine gefälschte Website manuell entdeckt wird, ist der Schaden oft bereits entstanden.
Brand Guardian überwacht kontinuierlich neue Domain-Registrierungen und aktive Websites und nutzt dabei KI-gestützte Analysen, um verdächtige Nachahmer-Domains sofort nach ihrem Erscheinen zu erkennen. Automatisierte Untersuchungsabläufe bewerten das Risiko jeder Bedrohung, indem sie Inhalte, Hosting-Infrastruktur und Verhaltenssignale analysieren, bevor über bestehende Beziehungen zu Registraren und Hosting-Anbietern Takedowns eingeleitet werden. Sicherheitsteams erhalten vollständige Transparenz über die Bedrohungslage im Domainbereich – ganz ohne manuellen Mehraufwand. So können sie sich auf die kritischsten Fälle konzentrieren, während die Automatisierung den Rest übernimmt.
Schutz sozialer Medien
Schutz sozialer Medien
Social-Media-Plattformen sind ein bevorzugtes Ziel für die Markenimitation. Gefälschte Konten, betrügerische Seiten und gekaperte Nutzernamen täuschen Kunden, fördern Betrugsmaschen und untergraben das Vertrauen, das Unternehmen über Jahre hinweg aufgebaut haben. Aufgrund der Offenheit und des hohen Datenvolumens sozialer Medien ist eine manuelle Überwachung in großem Maßstab nicht mehr zielführend.
Brand Guardian scannt wichtige Social-Media-Plattformen kontinuierlich und nutzt dabei KI-gestützte Erkennung, einschließlich Logoerkennung und Verarbeitung natürlicher Sprache, um Identitätsdiebstahl, unbefugte Markennutzung und betrügerische Kampagnen zu erkennen. Sobald eine Bedrohung bestätigt ist, lösen automatisierte Workflows direkt bei den Plattformanbietern Takedown-Anfragen aus, wodurch sich die Zeitspanne zwischen der Entdeckung und der Entfernung verkürzt. Teams erhalten nach Schweregrad der Bedrohung priorisierte Warnmeldungen, wodurch sichergestellt wird, dass diejenigen Konten, die am ehesten Schäden für Kunden oder den Ruf des Unternehmens verursachen könnten, zuerst behandelt werden.
Dark-Web-Überwachung
Dark-Web-Überwachung
Cyberkriminelle nutzen Dark-Web-Foren, Marketplaces und verschlüsselte Kanäle, um mit gestohlenen Zugangsdaten zu handeln, gefälschte Produkte zu verkaufen und markenspezifische Betrugskampagnen zu koordinieren – oft lange bevor Angriffe im offenen Web sichtbar werden. Ohne Einblick in diese Umgebungen reagieren Sicherheitsteams ständig auf Bedrohungen, anstatt sie vorherzusehen und zu verhindern.
Brand Guardian erweitert die Überwachung tief in Bedrohungsquellen des Dark Web hinein, erkennt frühe Anzeichen für markenspezifische Bedrohungen und stellt diese zusammen mit Daten aus dem offenen Web und sozialen Medien auf einer einzigen Plattform dar. Gestohlene Zugangsdaten und personenbezogene Daten werden in Untergrundforen und auf Schwarzmarktplattformen identifiziert, bevor Angreifer sie ausnutzen können, während kompromittierte Zahlungskartendaten in Carding-Shops und auf kriminellen Handelsplattformen gekennzeichnet werden, um Finanzbetrug zu verhindern. Durch die Echtzeit-Überwachung von Hackergruppen und der Kommunikation im Zusammenhang mit Ransomware erhalten Sicherheitsteams frühzeitig Warnungen vor potenziellen Sicherheitsverletzungen, was schnellere und fundiertere Reaktionen ermöglicht.
Indem sie Bedrohungen bereits in einem frühen Stadium ihres Lebenszyklus erkennen, wechseln Unternehmen von einem reaktiven zu einem proaktiven Ansatz: So werden Betrugsversuche unterbunden, bevor sie die Kunden erreichen, die Abwehrmaßnahmen vor erwarteten Angriffen verstärkt und das Risiko insgesamt verringert.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Herkömmliche Tools zur Markenüberwachung melden Erwähnungen und benachrichtigen die Teams, während Sie selbst für die Untersuchung und Reaktion zuständig sind. Brand Guardian geht weiter, indem es KI-gestützte Erkennung mit automatisierter Untersuchung, risikobasierter Priorisierung und direkten Takedown-Maßnahmen kombiniert. Anstatt eine Liste potenzieller Bedrohungen zu erstellen, die Ihr Team manuell prüfen und bearbeiten muss, identifiziert Brand Guardian tatsächliche Bedrohungen, priorisiert sie nach ihren Auswirkungen auf Kunden und das Geschäft und leitet entsprechende Maßnahmen ein. Dadurch wird die Belastung der internen Teams verringert und die Reaktionszeit verkürzt.
Die Reduzierung von Fehlalarmen ist ein grundlegendes Designmerkmal von Brand Guardian. KI-Modelle, die anhand realer Muster des Markenmissbrauchs trainiert wurden, unterscheiden echte Bedrohungen von legitimer Markennutzung – beispielsweise durch autorisierte Wiederverkäufer, Partner oder Fan-Communitys –, bevor Warnmeldungen an Ihr Team weitergeleitet werden. Die risikobasierte Bewertung filtert Störsignale weiter heraus, indem sie Bedrohungen Vorrang gibt, die am ehesten zu Schäden für Kunden oder finanziellen Verlusten führen können. So kann sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren, anstatt unbedenklichen Ergebnissen hinterherzujagen.
Brand Guardian bietet umfassende, kanalübergreifende Einblicke in Domain-Registrierungen, aktive Webauftritte, Phishing-Infrastrukturen, wichtige Social-Media-Plattformen, App-Stores, Suchmaschinen sowie Dark-Web-Foren und -Marketplaces. Bedrohungsinformationen aus all diesen Quellen werden auf einer einzigen Plattform zusammengeführt, sodass Sicherheits- und Betrugsbekämpfungsteams einen einheitlichen Überblick über das Markenrisiko erhalten, ohne mehrere einzelne Anwendungen verwalten zu müssen.
Brand Guardian wurde entwickelt, um Ihre vorhandene Sicherheitsinfrastruktur zu ergänzen, anstatt sie zu ersetzen. Es lässt sich in die umfassenden Sicherheits- und DNS-Funktionen von Akamai integrieren und unterstützt sowohl voll- als auch halbautomatisierte Takedown-Workflows, um unterschiedlichen Teamstrukturen und Genehmigungsverfahren gerecht zu werden. Für Unternehmen, die bereits über etablierte Tools für die Vorfallsreaktion oder SIEM verfügen, kann Brand Guardian Bedrohungsinformationen so bereitstellen, dass sie sich nahtlos in bestehende Workflows einfügen. So wird der Markenschutz zu einem integralen Bestandteil Ihrer ganzheitlichen Sicherheitsstrategie und nicht zu einer isolierten Funktion.
Stoppen Sie KI-gesteuerten Markenmissbrauch, bevor er Ihre Kunden erreicht
Fordern Sie eine Demo von Brand Guardian an, um zu erfahren, wie KI-gestützte Erkennung und Takedowns Ihre Marke schützen können:
Erkennung von KI-gestütztem Phishing, Identitätsbetrug und Markenmissbrauch
Unterbindung bösartiger Infrastruktur, bevor Kunden davon betroffen sind
Schließung betrügerischer Websites und Konten – schnell und sicher
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