Funktionen
Dedicated CPU
Shared CPU
High Memory
|Bereitstellung von Computing-Tarifen in mehr als 25 Kernregionen weltweit.
|Dedicated-CPU-Instanzen bieten konsistente, ununterbrochene Computing-Performance bei leistungsstarken, ressourcenintensiven Workloads.
|Shared-CPU-Instanzen bieten ab 5 USD pro Monat kosteneffektiv Zugriff auf gemeinsam genutzte Computing-Ressourcen.
|Tarife von High Memory führen speicherintensive Anwendungen auf dedizierten CPUs mit mehr RAM und ohne zusätzlichen Speicher oder vCPUs aus.
|Konfigurieren Sie Backups so, dass Daten mit automatischen täglichen, wöchentlichen und zweiwöchentlichen Snapshots beibehalten werden
|Vermeiden Sie das Problem des „Noisy Neighbor“ und nutzen Sie fokussierte Ressourcen für rechenintensive und performanceintensive Anwendungen.
|Führen Sie Entwicklungsumgebungen und allgemeine Workloads mit geringeren Performance-Anforderungen aus.
|Speichern Sie mehr Daten im Systemspeicher, um die Performance von Anwendungen zu verbessern – ideal für Caching und zum schnellen Abrufen von Daten.
|Fügen Sie Computing-Knoten zu verwalteten Kubernetes-Clustern mit LKE hinzu
|CPU-Zuordnung: Dedicated
|CPU-Zuordnung: Shared
|CPU-Zuordnung: Dedicated
|Ändern Sie mühelos die Größe, wenn Ihre Anwendung mehr oder weniger Rechenressourcen benötigt
|CPU-Kerne: 2–64 Kerne
|CPU-Kerne: 1–32 Kerne
|CPU-Kerne: 2–16 Kerne
|Mit unseren Integrationen für Nutzeroberfläche, API, CLI und Entwicklertools entscheiden Sie, wie Sie Ihre Infrastruktur verwalten
|Arbeitsspeicher: 4–512 GB
|Arbeitsspeicher: 1–192 GB
|Arbeitsspeicher: 24–300 GB
|Sparen Sie noch mehr bei den Übertragungskosten mit dem aggregierten Netzwerktransfersystem der Akamai Cloud
|Gebündelte Übertragung: 4–12 TB
|Gebündelte Übertragung: 1–20 TB
|Gebündelte Übertragung: 5–9 TB
|Rund um die Uhr Zugriff auf E-Mail- und Telefonsupport für alle Kunden
|Startpreis: 36 USD pro Monat
|Startpreis: 5 USD pro Monat
|Startpreis: 60 USD pro Monat