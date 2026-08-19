Serverlose Plattform

Anwendungsfall
Akamai Functions
EdgeWorkers
|Anfragepfad-Logik
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|CDN- und Sicherheitsanpassungen
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|APIs und Backend-Services
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|KI- und Daten-Workloads
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|WebAssembly-Laufzeit
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|Edge-Ausführung mit extrem niedriger Latenz
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Serverlos, für verteilte Systeme entwickelt
Stellen Sie Code schnell bereit, ohne sich um die Infrastruktur kümmern zu müssen. Sie können serverlose Funktionen schreiben und die Verwaltung der Skalierung, Kapazität und Verfügbarkeit der Plattform überlassen.
Akamai läuft serverlos über eine massiv verteilte Edge- und Cloudumgebung, sodass Ihre Logik näher an den Nutzern, Daten und dem realen Traffic ausgeführt wird.
Vorteile
Serverlos auf Akamai
Akamai Functions ist die nächste Generation serverloser Anwendungen. Es handelt sich dabei um eine WebAssembly-basierte Engine, die Anwendungslogik und KI-Workloads in der weltweit am stärksten verteilten Cloud ausführt. In Kombination mit EdgeWorkers können Sie Ihren eigenen Code an der Edge ausführen und ein individuelles, außergewöhnliches Nutzererlebnis schaffen.
Wählen Sie das serverlose Modell für Ihre Workload
Serverlos auf Akamai kann durch eine Vielzahl von ergänzenden Lösungen bereitgestellt werden. Jede davon wurde für unterschiedliche Ausführungsmuster und Anwendungsfälle optimiert.
Serverlos verteilt für moderne Anwendungen und APIs
Akamai Functions bietet ereignisgesteuertes, funktionsbasiertes Computing basierend auf WebAssembly. Das Tool wurde konzipiert für Anwendungslogik, APIs und aufkommende Workloads, welche Portabilität, schnelle Inbetriebnahme und globale Skalierbarkeit benötigen.
Verwenden Sie Akamai Functions für die folgenden Anforderungen:
- sofortige Inbetriebnahme
- Ausführung von Anwendungslogik ohne Container oder VMs
- skalierbare Verarbeitung von Ereignissen und Daten
- Unterstützung von KI-Inferenzen und modernen Workloads
- Verwendung von anderen Sprachen als JavaScript
EdgeWorkers
Mit EdgeWorkers können Sie JavaScript direkt auf dem Anfragepfad ausführen. Die Lösung wurde für eine Logik mit ultraniedriger Latenz entwickelt, die inline mit dem Traffic ausgeführt werden muss.
Verwenden Sie EdgeWorkers für die folgenden Anforderungen:
- Implementierung von Authentifizierungs- und Autorisierungslogik
- dynamische Weiterleitung von Traffic
- Durchsetzen von Logik- oder Geschäftsregeln an der Edge
- Erweitern des CDN-Verhaltens mit nutzerdefinierter Logik
Nutzen Sie Akamai Functions und EdgeWorkers zusammen
Führen Sie mit Wasm überall an der Edge echte Anwendungslogik aus und fügen Sie anschließend die sofortige JavaScript-Steuerung ein, um den Traffic und das Nutzererlebnis global zu gestalten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Moderne Anwendungen und KI-Workloads müssen schnell skaliert werden, in Echtzeit reagieren und global agieren. Serverlose Plattformen beseitigen Infrastrukturprobleme, sodass Teams ihre Aufgaben schneller bewältigen und ganz ohne Serververwaltung automatisch skalieren können.
Herkömmliche serverlose Plattformen werden oft in zentralisierten Regionen ausgeführt, was zu Latenzzeiten für globale Nutzer führen kann. Kaltstarts, Container-Overhead und komplexe Skalierungsmodelle können die Entwicklung verlangsamen und die Kosten erhöhen.
Serverlos abstrahiert die Infrastrukturverwaltung. Der Service kann konfiguriert werden, ohne Server, Container oder Kapazität verwalten zu müssen, sodass sich die Teams auf das Schreiben und Bereitstellen von Code konzentrieren können.
Edgenativ serverlos führt Code näher an den Endnutzern statt nur in zentralisierten Cloudregionen aus. Dies reduziert Latenzzeiten, verbessert die Reaktionsgeschwindigkeit und ermöglicht eine globale Entscheidungsfindung in Echtzeit.
Es wirkt sich direkt auf die Performance aus, wo der Code ausgeführt wird. Durch die serverlose Ausführung in der Nähe der Nutzer werden Netzwerk-Hops reduziert, die Ausgangslast verringert und eine einheitlichere Performance über alle Regionen hinweg erzielt.
WebAssembly bietet ein einfaches Ausführungsmodell mit schnellen Startzeiten und einer effizienten Ressourcennutzung. Dadurch eignet es sich gut für serverlose Workloads, die eine vorhersehbare Performance und geringe Latenz benötigen.
Eine serverlose Plattform führt Code nur dann aus, wenn er benötigt wird. Dadurch entfallen Kosten für ungenutzte Infrastruktur, die Skalierung erfolgt automatisch je nach Anforderungen und die Kosten entsprechen der tatsächlichen Nutzung.
Akamai läuft serverlos über eine stark verteilte Edge- und Cloudplattform. Dies ermöglicht eine Ausführung mit geringer Latenz, eine beständige globale Performance und eine Echtzeitlogik, die näher an Nutzern, Geräten und Daten liegt.
Ressourcen
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Schauen Sie sich eine Demo von Akamai Functions an, um die schnellste, am weitesten verteilte Engine für serverlose Funktionen für moderne Anwendungen und KI zu sehen.
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