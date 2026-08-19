Serverlose Plattform

Serverlos verteilt für moderne Anwendungen und APIs

Akamai Functions bietet ereignisgesteuertes, funktionsbasiertes Computing basierend auf WebAssembly. Das Tool wurde konzipiert für Anwendungslogik, APIs und aufkommende Workloads, welche Portabilität, schnelle Inbetriebnahme und globale Skalierbarkeit benötigen.

Verwenden Sie Akamai Functions für die folgenden Anforderungen: