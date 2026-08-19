Identity, Credential and Access Management (ICAM)

Modernes Identitätsmanagement umfasst nicht nur die Bereitstellung von Nutzerkonten. Unternehmen benötigen ein umfassendes Lebenszyklusmanagement, das Folgendes abdeckt:

Attributverwaltung: Sorgen Sie für genaue und aktuelle Identitätsattribute in allen Systemen und Anwendungen.

Sorgen Sie für genaue und aktuelle Identitätsattribute in allen Systemen und Anwendungen. Identity Governance: Implementieren Sie automatisierte Workflows für Provisioning und Deprovisioning – alles mit den nötigen Genehmigungsprozessen.

Implementieren Sie automatisierte Workflows für Provisioning und Deprovisioning – alles mit den nötigen Genehmigungsprozessen. Föderation: Ermöglichen Sie die sichere Freigabe von Identitäten über Unternehmensgrenzen hinweg und behalten Sie dabei die Kontrolle.

Die Identitätsservices von Akamai bieten umfassendes Identitätsmanagement mit nahtloser Integration in Cloud- und On‑Premises-Umgebungen. So sorgen sie für eine einheitliche Identitätsdurchsetzung, unabhängig davon, wo sich Nutzer und Anwendungen befinden.

