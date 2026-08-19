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Identity, Credential and Access Management (ICAM)

Gewährleisten Sie Zero‑Trust-Anwendungszugriff.

Identitäten sind die neue Angriffsfläche – schützen Sie sie mit Akamai ICAM

Je stärker Umgebungen verteilt sind, desto schwieriger wird die Zugriffskontrolle. Jeder Nutzer, jede Anwendung und jedes Gerät stellt einen potenziellen Sicherheitsverstoß dar. Anstatt einfach aufgrund ihres Netzwerkstandorts anzunehmen, dass sie sicher sind, können Sie mit ICAM eine Zero‑Trust-Grundlage schaffen, indem Sie kontinuierliche Identitäts- und Zugriffsprüfungen durchsetzen.

Lösungsüberblick lesen

Bewältigen Sie ICAM-Herausforderungen mit den vier zentralen Säulen

Die ICAM-Lösungen von Akamai bieten sicheren, skalierbaren Zugriff für Nutzer, Anwendungen und Geräte – und schützen so digitale Assets in Ihrer gesamten Umgebung.

Einrichtung und Pflege zuverlässiger digitaler Identitäten

Modernes Identitätsmanagement umfasst nicht nur die Bereitstellung von Nutzerkonten. Unternehmen benötigen ein umfassendes Lebenszyklusmanagement, das Folgendes abdeckt:

  • Attributverwaltung: Sorgen Sie für genaue und aktuelle Identitätsattribute in allen Systemen und Anwendungen.
  • Identity Governance: Implementieren Sie automatisierte Workflows für Provisioning und Deprovisioning – alles mit den nötigen Genehmigungsprozessen.
  • Föderation: Ermöglichen Sie die sichere Freigabe von Identitäten über Unternehmensgrenzen hinweg und behalten Sie dabei die Kontrolle.

Die Identitätsservices von Akamai bieten umfassendes Identitätsmanagement mit nahtloser Integration in Cloud- und On‑Premises-Umgebungen. So sorgen sie für eine einheitliche Identitätsdurchsetzung, unabhängig davon, wo sich Nutzer und Anwendungen befinden.
 

Sichere Authentifizierung über alle Zugriffspunkte hinweg

Das Management von Zugangsdaten bildet die Grundlage für sicheren Zugriff, indem vertrauenswürdige Authentifikatoren an verifizierte Identitäten gebunden werden:

  • Multi‑Faktor-Authentifizierung (MFA): Stellen Sie eine adaptive Authentifizierung bereit, die die Sicherheitsanforderungen anhand des Risikokontexts anpasst.
  • Passwortlose Authentifizierung: Reduzieren Sie Passwortrisiken mit biometrischer, hardwaretoken- und zertifikatbasierter Authentifizierung.
  • Lebenszyklus von Anmeldedaten: Implementieren Sie automatisierte Prozesse für die Rotation, Erneuerung und den Widerruf von Anmeldedaten.

Mit den Credential-Management-Lösungen von Akamai können Unternehmen eine starke Authentifizierung über Webanwendungen, APIs und Infrastruktur hinweg bereitstellen und gleichzeitig das Nutzererlebnis und die betriebliche Effizienz aufrechterhalten.

Echtzeitkontrolle und -überwachung des Ressourcenzugriffs

Die Zugriffsverwaltung stellt sicher, dass authentifizierte Nutzer nur auf Ressourcen zugreifen können, für die sie autorisiert sind:

  • Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC): Mit ICAM können Sie Zugriffsrichtlinien basierend auf Nutzerrollen und Verantwortlichkeiten definieren und durchsetzen.
  • Attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC): Ermöglichen Sie dynamische Zugriffsentscheidungen anhand von Echtzeitattributen und Umgebungskontext.
  • Privileged Access Management: Schützen und überwachen Sie den administrativen Zugriff mit hohem Risiko durch zusätzliche Kontrollen.
  • Zero-Trust-Netzwerkzugriff: Überprüfen Sie die Vertrauenswürdigkeit für jede Zugriffsanfrage, unabhängig vom Standort oder der vorherigen Authentifizierung.

Die Zugriffsverwaltungsfunktionen von Akamai bieten eine detaillierte Kontrolle über den Anwendungs- und API-Zugriff mit Echtzeit-Richtliniendurchsetzung und umfassenden Prüfpfaden.
 

Transparenz und Compliance dank umfassender Überwachung

Die Zugriffsverantwortlichkeit stellt sicher, dass Unternehmen Compliance nachweisen und Sicherheitsvorfälle erkennen können:

  • Auditprotokollierung: Erfassen Sie umfassende Zugriffsprotokolle über alle Systeme und Anwendungen hinweg.
  • Identitätsanalyse: Nutzen Sie Verhaltensanalysen, um anormale Zugriffsmuster und potenzielle Bedrohungen zu erkennen.
  • Zugriffsüberprüfungen: Implementieren Sie regelmäßige Prüfungen von Nutzerberechtigungen und Zugriffsrechten.
  • Compliance-Reporting: Erstellen Sie Berichte für behördliche Anforderungen und interne Governance.

Die Überwachungs- und Analyselösungen von Akamai bieten Echtzeittransparenz bezüglich Zugriffsmustern mit erweiterter Bedrohungserkennung und automatisierter Compliance-Berichterstattung.
 

Erfahren Sie, wie unsere Lösungen zum Schutz von Identitäten und zur Gewährleistung der Zugriffskontrolle beitragen

Enterprise Application Access

Reduzieren Sie den Zugriff auf Netzwerkebene und stellen Sie granularen Anwendungszugriff basierend auf Identität und Kontext bereit.

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Akamai Guardicore Segmentation

Mit einer granularen, softwaredefinierten Segmentierung können Sie Sicherheitsverstöße erkennen und sich vor Ransomware schützen.

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App & API Protector

Führende Sicherheit für Anwendungen und APIs an der Edge.

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API Security

Erkennt, überwacht und bewertet API-Aktivitäten mithilfe von Echtzeitanalysen, um auf Bedrohungen und Missbrauch zu reagieren.

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Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine effektive ICAM-Strategie umfasst vier Kernkomponenten: Identitätsmanagement (Erstellen und Pflegen digitaler Identitäten), Zugangsdatenmanagement (Ausstellen und Validieren von Authentifikatoren), Zugriffsmanagement (Kontrolle des Ressourcenzugriffs) und Zugriffskontrolle (Überwachung und Überprüfung von Zugriffsaktivitäten). Diese Komponenten arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Nutzer auf geschützte Ressourcen zugreifen können und gleichzeitig umfassende Prüfpfade für Compliance und Sicherheitsüberwachung aufrechterhalten werden.

ICAM bietet die grundlegenden Identitäts- und Zugriffskontrollen, die für Zero Trust erforderlich sind , indem die Vertrauenswürdigkeit bei jeder Zugriffsanfrage kontinuierlich überprüft wird. Anstatt Vertrauen basierend auf dem Netzwerkstandort zu übernehmen, authentifiziert ICAM Nutzer, validiert Geräte und setzt Zugriffsrichtlinien auf der Grundlage von Echtzeitrisikobewertungen durch. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Vertrauen niemals implizit ist und für jede Transaktion verdient werden muss.

Unternehmen sollten eine Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) implementieren, die etwas, das Sie kennen (Kennwort), etwas, das Sie haben (Mobilgerät oder Hardware-Token), und etwas, das Sie sind (biometrisch) kombiniert. In Hochsicherheitsumgebungen sollten Unternehmen eine passwortlose Authentifizierung mit Hardware-Sicherheitsschlüsseln, Zertifikaten oder biometrischen Authentifizierungsverfahren in Betracht ziehen, um passwortbezogene Schwachstellen zu beseitigen.

Anhand von Identitätsföderation können Unternehmen Vertrauensbeziehungen zu externen Partnern aufbauen, ohne dass ein doppeltes Identitätsmanagement erforderlich ist. Dazu gehört die Implementierung standardbasierter Protokolle wie SAML, OAuth und OpenID Connect, um Identitätsinformationen sicher freizugeben. Unternehmen sollten klare Vertrauens-Frameworks, Attributzuordnungen und Zugriffsrichtlinien einrichten, um eine sichere Zusammenarbeit zu gewährleisten und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Ressourcen zu behalten.

ICAM unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung verschiedener gesetzlicher Anforderungen, darunter FISMA, HIPAA, PCI DSS, SOX und DSGVO, indem umfassende Identitätsprüfung, Zugriffskontrollen und Prüfpfade bereitgestellt werden. Das Framework stellt sicher, dass Unternehmen nachweisen können, wer wann auf welche Ressourcen zugegriffen hat, und unterstützt Compliance-Berichterstattung sowie behördliche Audits.

Bei der ICAM-Risikobewertung sollten identitätsbezogene Bedrohungen bewertet werden, einschließlich Kompromittierung von Anmeldedaten, Bedrohungen durch interne Mitarbeiter, Eskalation von Berechtigungen und unbefugtem Zugriff. Unternehmen sollten die Stärke ihrer Authentifizierungsmethoden, die Wirksamkeit ihrer Zugriffskontrollen und den Umfang ihrer Überwachungsfunktionen beurteilen. Regelmäßige Bewertungen tragen dazu bei, Schwachstellen zu identifizieren und Investitionen in angemessene Sicherheitskontrollen zu steuern.