En el nuevo informe de IDC Spotlight se describen los factores clave del cambio al pasar de un enfoque de nube centralizada a un enfoque distribuido:
- Las aplicaciones que requieren interacción en tiempo real necesitan una arquitectura distribuida para minimizar la latencia y ofrecer una experiencia de usuario más flexible.
- Utilizar un solo sitio web para atender el tráfico mundial es complejo y costoso. Los sistemas distribuidos se pueden ampliar horizontalmente para adaptarse mejor al aumento de usuarios.
- El procesamiento de datos en entornos locales dentro de una red distribuida reduce la necesidad de transferirlos a larga distancia, lo que reduce las cuotas de salida.
Lea el estudio para entender por qué IDC considera que el camino más adecuado es adoptar un enfoque distribuido.