Protección integral contra el uso indebido de marca allá donde aparezca online.
Proteja su marca, a sus clientes y su reputación
Brand Guardian protege a las organizaciones y a sus clientes frente a ataques dirigidos de suplantación de identidad de marca, incluidos sitios web falsos, campañas de phishing, suplantación de identidad en redes sociales y aplicaciones no autorizadas. Al combinar la detección basada en IA con la mitigación dirigida por expertos, ayuda a los equipos de seguridad a identificar y detener la recopilación de credenciales y el fraude antes de que causen daños de forma permanente. Brand Guadian aborda estas amenazas con un enfoque de cuatro pasos: inteligencia, detección, visibilidad y mitigación.
Detecte e interrumpa rápidamente los intentos de suplantación de marca
Cómo funciona Brand Guardian
Características
Detección continua de uso indebido de marca: detecta automáticamente la suplantación en dominios parecidos, sitios de phishing y activos web falsos
Detección de amenazas con prioridad de la IA: utiliza la IA avanzada para detectar el uso indebido de marca en milisegundos, a la vez que minimiza los falsos positivos
Investigación y eliminación automatizadas: los flujos de trabajo automatizados y semiautomatizados ayudan a impulsar la eliminación rápida de contenido indebido en todas las plataformas
Priorización de amenazas basada en el riesgo: las amenazas se clasifican según el daño al cliente, el potencial de fraude y el impacto en la reputación, de manera que los equipos puedan actuar donde más se necesite
Amplia visibilidad multicanal: supervisión en una sola plataforma de dominios, redes sociales, tiendas de aplicaciones, motores de búsqueda y la dark web
Experiencia integrada en SOC: los analistas de seguridad de Akamai respaldan los procesos de eliminación complejos, mediante la aplicación de su juicio humano cuando la automatización por sí sola no es suficiente
- Estrategia unificada de marca y seguridad: inteligencia contra ciberamenazas de marca integrada con las capacidades de DNS y seguridad más amplias de Akamai para lograr una protección integral
- Alertas e informes en tiempo real: las notificaciones instantáneas y los paneles preparados para directivos mantienen a los equipos informados y demuestran una reducción de riesgos cuantificable
- Red mundial de eliminación: las relaciones establecidas con los registradores, los proveedores de alojamiento y las plataformas ayudan a acelerar la aplicación a escala global
Casos de uso de Brand Guardian
Protección de dominios web
Protección de dominios web
Los ciberdelincuentes registran dominios similares a gran escala, utilizando variantes sutiles de nombres de marcas legítimas para alojar páginas de phishing, recopilar credenciales y redirigir a los clientes a tiendas fraudulentas. Para cuando se ha descubierto un sitio falso, a menudo el daño ya está hecho.
Brand Guardian supervisa continuamente los registros de nuevos dominios y las propiedades web en tiempo real, utilizando análisis basados en IA para identificar posibles similitudes sospechosas en el momento en que aparecen. Los flujos de trabajo de investigación automatizados evalúan el riesgo de cada amenaza, verificando el contenido, la infraestructura de alojamiento y las señales de comportamiento antes de iniciar la acción de eliminación a través de las relaciones establecidas entre con registradores y proveedores de alojamiento. Los equipos de seguridad obtienen una visibilidad completa del panorama de amenazas de dominio sin la sobrecarga manual, lo que les permite centrarse en los casos más críticos mientras la automatización se encarga del resto.
Protección de redes sociales
Protección de redes sociales
Las plataformas sociales son un objetivo primordial para la suplantación de marca. Las cuentas falsas, las páginas fraudulentas y los perfiles secuestrados engañan a los clientes, promueven las estafas y erosionan la confianza que las organizaciones han construido durante años. La naturaleza abierta y de gran volumen de las redes sociales hace que la supervisión manual sea ineficaz a gran escala.
Brand Guardian analiza las principales plataformas sociales de forma continua mediante la detección basada en IA, incluido el reconocimiento de logotipos y el procesamiento de lenguaje natural, para identificar intentos de suplantación, usos no autorizado de la marca y campañas fraudulentas a medida que surgen. Cuando se confirma una amenaza, los flujos de trabajo automatizados inician solicitudes de eliminación directamente con los proveedores de plataformas, lo que reduce el tiempo entre la detección y la eliminación. Los equipos reciben alertas priorizadas según la gravedad de la amenaza, garantizando que las cuentas más propensas a causar daños a los clientes o a la reputación se aborden en primer lugar.
Supervisión de la dark web
Supervisión de la dark web
Los atacantes utilizan foros de la dark web, mercados y canales cifrados para intercambiar credenciales robadas, vender productos falsificados y coordinar campañas de fraude dirigidas a las marcas, a menudo mucho antes de que los ataques aparezcan en la web abierta. Sin visibilidad de estos entornos, los equipos de seguridad solo pueden reaccionar en lugar de anticiparse.
Brand Guardian amplía la supervisión a fuentes de la dark web, identificando los primeros indicadores de amenazas dirigidas a la marca y mostrándolos junto con datos web y sociales abiertos en una única plataforma. Se identifican las credenciales robadas y la información de identificación personal (PII) en foros y mercados clandestinos antes de que los atacantes puedan explotarlas, mientras que los datos de tarjetas de pago comprometidas se detectan en los mercados clandestinos de datos de tarjetas y en los intercambios delictivos para ayudar a evitar el fraude financiero. El seguimiento en tiempo real de los grupos de hackers y los chats de ransomware ofrece a los equipos de seguridad una advertencia anticipada de posibles infracciones, lo que permite respuestas más rápidas y mejor informadas.
Al detectar las amenazas en una fase inicial de su ciclo de vida, las organizaciones pasan de ser reactivas a proactivas, lo que interrumpe las operaciones de fraude antes de que lleguen a los clientes, refuerza las defensas antes de los ataques previstos y reduce los periodos de exposición en general.
Preguntas frecuentes
Las herramientas tradicionales de supervisión de marca detectan las menciones y notifican a los equipos, dejando la investigación y la respuesta a su cargo. Brand Guardian va más allá al combinar la detección basada en IA con la investigación automatizada, la priorización basada en riesgos y las acciones de eliminación directa. En lugar de generar una lista de amenazas potenciales para que su equipo las revise manualmente y actúe en consecuencia, Brand Guardian identifica las amenazas reales, las clasifica según el impacto en el cliente y en la empresa, e inicia la mitigación, reduciendo la carga de los equipos internos a la vez que acelera la respuesta.
La reducción de falsos positivos es un principio de diseño fundamental de Brand Guardian. Los modelos de IA entrenados en patrones de uso indebido de marca reales distinguen las amenazas reales del uso legítimo de la marca, como la de los distribuidores autorizados, socios o comunidades de fans, antes de que las alertas lleguen a su equipo. La puntuación basada en el riesgo filtra aún más el ruido al priorizar las amenazas que tienen una mayor probabilidad de causar daños al cliente o pérdidas financieras, de modo que su equipo puede dedicar tiempo a lo que importa en lugar de perseguir resultados benignos.
Brand Guardian proporciona una amplia visibilidad multicanal de los registros de dominios, los activos web en tiempo real, la infraestructura de phishing, las principales plataformas de redes sociales, las tiendas de aplicaciones, los motores de búsqueda y los foros y mercados de la dark web. La inteligencia contra ciberamenazas de todas estas fuentes se consolida en una única plataforma, lo que proporciona a los equipos de seguridad y contra el fraude una visión unificada del riesgo de marca sin necesidad de gestionar varias soluciones puntuales.
Brand Guardian está diseñado para complementar su infraestructura de seguridad existente en lugar de reemplazarla. Se integra con las capacidades de DNS y seguridad más amplias de Akamai, y admite flujos de trabajo de eliminación totalmente y parcialmente automatizados para adaptarse a diferentes estructuras de equipo y procesos de aprobación. En el caso de las organizaciones con herramientas de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) o respuesta a incidentes ya establecidas, Brand Guardian puede implementar la inteligencia ante amenazas de forma que se adapte a los flujos de trabajo existentes, garantizando que la protección de la marca forme parte de su estrategia de seguridad integral en lugar de una función aislada.
Detenga el uso indebido de marca basado en IA antes de que llegue a sus clientes
Solicite una demostración de Brand Guardian para comprobar cómo la detección y eliminación mediante IA pueden proteger su marca:
Detecte de manera precoz el phishing, la suplantación y el uso indebido de marca basados en IA
Detenga la infraestructura maliciosa antes de que los clientes se vean afectados
Elimine los sitios y las cuentas fraudulentas con rapidez y confianza
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