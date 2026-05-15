Los atacantes utilizan foros de la dark web, mercados y canales cifrados para intercambiar credenciales robadas, vender productos falsificados y coordinar campañas de fraude dirigidas a las marcas, a menudo mucho antes de que los ataques aparezcan en la web abierta. Sin visibilidad de estos entornos, los equipos de seguridad solo pueden reaccionar en lugar de anticiparse.

Brand Guardian amplía la supervisión a fuentes de la dark web, identificando los primeros indicadores de amenazas dirigidas a la marca y mostrándolos junto con datos web y sociales abiertos en una única plataforma. Se identifican las credenciales robadas y la información de identificación personal (PII) en foros y mercados clandestinos antes de que los atacantes puedan explotarlas, mientras que los datos de tarjetas de pago comprometidas se detectan en los mercados clandestinos de datos de tarjetas y en los intercambios delictivos para ayudar a evitar el fraude financiero. El seguimiento en tiempo real de los grupos de hackers y los chats de ransomware ofrece a los equipos de seguridad una advertencia anticipada de posibles infracciones, lo que permite respuestas más rápidas y mejor informadas.

Al detectar las amenazas en una fase inicial de su ciclo de vida, las organizaciones pasan de ser reactivas a proactivas, lo que interrumpe las operaciones de fraude antes de que lleguen a los clientes, refuerza las defensas antes de los ataques previstos y reduce los periodos de exposición en general.