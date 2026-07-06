Implemente planes de cómputo en más de 25 regiones principalesde todo el mundo.

Las instancias de Dedicated CPU proporcionan un funcionamiento constante e ininterrumpido para las cargas de trabajo de alto rendimiento que consumen una gran cantidad de recursos.

Las instancias de Shared CPU proporcionan acceso a recursos informáticos compartidos rentables a partir de 5 USD al mes.

Los planes de High Memory ejecutan aplicaciones que hacen un uso intensivo de la memoria en CPU dedicadas con más RAM y sin requerir almacenamiento adicional ni vCPU.