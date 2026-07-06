Características
Dedicated CPU
Shared CPU
High Memory
|Implemente planes de cómputo en más de 25 regiones principalesde todo el mundo.
|Las instancias de Dedicated CPU proporcionan un funcionamiento constante e ininterrumpido para las cargas de trabajo de alto rendimiento que consumen una gran cantidad de recursos.
|Las instancias de Shared CPU proporcionan acceso a recursos informáticos compartidos rentables a partir de 5 USD al mes.
|Los planes de High Memory ejecutan aplicaciones que hacen un uso intensivo de la memoria en CPU dedicadas con más RAM y sin requerir almacenamiento adicional ni vCPU.
|Configurar Backups para realizar copias de seguridad de forma automática diariamente, semanalmente o cada dos semanas
|Disfrute de una red exclusiva y aproveche los recursos específicos para aplicaciones de uso intensivo y sensibles al rendimiento.
|Ejecute entornos de desarrollo y cargas de trabajo de uso general con menores exigencias de rendimiento.
|Almacene más datos en la memoria del sistema para mejorar el rendimiento de las aplicaciones, ideal el almacenamiento en caché y la recuperación rápida de datos.
|Añada nodos de cómputo a los clústeres de Kubernetes gestionadoscon LKE
|Asignación de CPU: Dedicated
|Asignación de CPU: Shared
|Asignación de CPU: Dedicated
|Cambie fácilmente el tamaño en función de los recursos informáticos que necesite su aplicación
|Núcleos de CPU: de 2 a 64 núcleos
|Núcleos de CPU: de 1 a 32 núcleos
|Núcleos de CPU: de 2 a 16 núcleos
|Gestione la infraestructura a su manera con nuestras integraciones de interfaz de usuario, API, CLI y herramientas para desarrolladores
|Memoria: de 4 a 512 GB
|Memoria: de 1 a 192 GB
|Memoria: de 24 a 300 GB
|Ahorre aún más en costes de salida con el sistema de transferencia de redes combinadas de Akamai Cloud
|Transferencia de paquetes: de 4 a 12 TB
|Transferencia de paquetes: de 1 a 20 TB
|Transferencia de paquetes: de 5 a 9 TB
|Disfrute de una asistencia ininterrumpida por teléfono y correo electrónico para todos los clientes
|Precio de salida: 36 USD al mes
|Precio de salida: 5 USD al mes
|Precio de salida: 60 USD al mes