Il nuovo IDC Spotlight rivela i fattori chiave che hanno favorito il passaggio dal cloud centralizzato a un approccio distribuito:
- Le app che richiedono un'interazione in tempo reale necessitano di un'architettura distribuita per ridurre al minimo la latenza e offrire user experience più reattive.
- Scalare un solo sito per gestire il traffico in tutto il mondo è un'operazione complessa e costosa. I sistemi distribuiti possono essere scalabili orizzontalmente per adattarsi meglio alla crescita degli utenti.
- L'elaborazione locale dei dati all'interno di una rete distribuita riduce la necessità di trasferire i dati a lungo raggio, riducendo i costi di uscita.
Leggete lo studio per scoprire perché IDC ritiene che un approccio distribuito sia la strategia da adottare per il futuro.