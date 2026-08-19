Plataforma serverless

Caso de uso
Akamai Functions
EdgeWorkers
|Lógica de la ruta de solicitud
|✓
|CDN y personalización de la seguridad
|✓
|API y servicios back-end
|✓
|Cargas de trabajo de IA y datos
|✓
|Tiempo de ejecución de WebAssembly
|✓
|Ejecución en el Edge de Internet de latencia ultrabaja
|✓
|✓
Serverless, diseñado para sistemas distribuidos
Envíe el código rápidamente sin gestionar la infraestructura. Escriba funciones serverless y deje que la plataforma se encargue de la escalabilidad, la capacidad y la disponibilidad.
Akamai se ejecuta con una arquitectura serverless en un Edge y una nube ampliamente distribuidos, por lo que su lógica se ejecuta más cerca de los usuarios, los datos y el tráfico real.
Ventajas
Serverless en Akamai
Akamai Functions es la siguiente evolución de la arquitectura serverless: un motor basado en WebAssembly que ejecuta lógica de aplicaciones y cargas de trabajo de IA en la nube más distribuida del mundo. Combínelo con EdgeWorkers para ejecutar su propio código en el Edge de Internet y crear experiencias de usuario excepcionales y personalizadas.
Elija el modelo serverless para su carga de trabajo
Serverless en Akamai se entrega con una variedad de soluciones complementarias. Todas están optimizadas para diferentes patrones de ejecución y casos de uso.
Arquitectura serverless distribuida para aplicaciones y API modernas
Akamai Functions proporciona una computación basada en eventos y funciones construida sobre WebAssembly. Está diseñado para la lógica de aplicaciones, las API y las cargas de trabajo emergentes que necesitan portabilidad, un inicio rápido y escalabilidad a nivel global.
Utilice Akamai Functions cuando necesite:
- Iniciar al instante
- Ejecutar la lógica de aplicaciones sin contenedores ni máquinas virtuales
- Procesar eventos y datos a escala
- Respaldar la inferencia de IA y cargas de trabajo modernas
- Utilizar otros lenguajes que no sean JavaScript
EdgeWorkers
EdgeWorkers le permite ejecutar JavaScript directamente en la ruta de la solicitud. Está diseñado para una lógica de latencia ultrabaja que debe ejecutarse en línea con el tráfico.
Utilice EdgeWorkers cuando necesite:
- Implementar la lógica de autenticación y autorización
- Enrutar el tráfico de forma dinámica
- Aplicar la lógica o las reglas empresariales en el Edge
- Ampliar el comportamiento de CDN con lógica personalizada
Utilice Akamai Functions y EdgeWorkers juntos
Ejecute una lógica de aplicaciones real en cualquier lugar del Edge con Wasm y, a continuación, aplique una nueva capa de control instantáneo de JavaScript para configurar el tráfico y las experiencias de usuario a nivel global.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Las aplicaciones y las cargas de trabajo de IA modernas necesitan una escalabilidad rápida, poder responder en tiempo real y funcionar a nivel global. La arquitectura serverless elimina los problemas en la infraestructura para que los equipos puedan realizar envíos más rápido y escalar automáticamente sin gestionar servidores.
La arquitectura serverless tradicional se ejecuta a menudo en regiones centralizadas, lo que puede añadir latencia a los usuarios globales. Los inicios en frío, la sobrecarga de contenedores y los modelos de escalabilidad complejos pueden ralentizar el desarrollo y aumentar los costes.
La arquitectura serverless abstrae la gestión de la infraestructura. El servicio se puede configurar sin tener que gestionar servidores, contenedores o capacidades, lo que permite a los equipos centrarse en programar y enviar código.
La arquitectura serverless nativa del Edge ejecuta código más cerca de los usuarios finales en lugar de solo en regiones de nube centralizadas. Esto reduce la latencia, mejora la capacidad de respuesta y permite la toma de decisiones en tiempo real a escala global.
El lugar en el que se ejecuta el código afecta directamente al rendimiento. La ejecución serverless más cerca de los usuarios reduce los saltos de red, reduce la carga de origen y ofrece un rendimiento más uniforme en todas las zonas geográficas.
WebAssembly ofrece un modelo de ejecución ligero con tiempos de inicio rápidos y un uso eficiente de los recursos. Esto hace que sea adecuado para cargas de trabajo serverless que necesitan un rendimiento predecible y una latencia baja.
La arquitectura serverless ejecuta código solo cuando es necesario. Esto elimina la inactividad de la infraestructura, se escala automáticamente según la demanda y alinea los costes directamente con el uso real.
Akamai ejecuta la arquitectura serverless en una plataforma en el Edge y en la nube altamente distribuida. Esto permite una ejecución de baja latencia, un rendimiento global uniforme y una lógica en tiempo real más cercana a los usuarios, los dispositivos y los datos.
Recursos
Reserve una demostración
Obtenga una demostración de Akamai Functions para ver el motor de funciones serverless más rápido y distribuido para las aplicaciones y la IA modernas.
Gracias por los datos que nos ha enviado. Uno de nuestros consultores se pondrá en contacto con usted en breve para concertar una cita.