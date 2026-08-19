Plataforma serverless

Descripción general

Envíe el código rápidamente sin gestionar la infraestructura. Escriba funciones serverless y deje que la plataforma se encargue de la escalabilidad, la capacidad y la disponibilidad.



Akamai se ejecuta con una arquitectura serverless en un Edge y una nube ampliamente distribuidos, por lo que su lógica se ejecuta más cerca de los usuarios, los datos y el tráfico real.

