- Detección en el Edge
Identifica los agentes de IA en tiempo real en el Edge y distingue entre tráfico humano y tráfico de agentes antes de que afecte al sitio
- Entrega en tiempo real
Entrega de forma dinámica contenido optimizado a los agentes de IA al instante
- Información sobre la competencia
Compara su visibilidad en la IA con la de la competencia, y destaca brechas, tendencias y oportunidades
- Contenido optimizado para IA
Entrega contenido estructurado y legible por máquinas para la IA, lo que garantiza una extracción precisa y alineada con su marca
- Visibilidad del tráfico de bots de IA y referencias
Muestra qué agentes de IA acceden a su sitio, con qué frecuencia, con qué contenido interactúan y las referencias de IA
- Cuota de voz en la IA
Realiza un seguimiento de la frecuencia con la que aparece su marca en las respuestas de IA y mide las tendencias de citación en todas las plataformas
- Optimización del contenido
Reescribe el contenido de la página en función de la intención, la persona, las indicaciones y el contenido existente para mejorar la relevancia para la IA
- Auditoría e información sobre el rendimiento en todo el sitio
Mapea su sitio con información de las páginas y auditorías de IA para detectar brechas en la accesibilidad, la entrega y el contenido
Potencie al máximo la compatibilidad de su IA y obtenga la información que necesita para dominar las búsquedas con IA
Dirija a los agentes de IA en el Edge antes de que lleguen a su sitio para ofrecer contenido optimizado para IA con pleno control sobre el acceso y la experiencia. Manténgase a la vanguardia en AEO y GEO con información en tiempo real que posiciona a su marca como la respuesta.
Controle y optimice cómo se muestra su marca en las plataformas de IA
Cómo funciona AI Brand Presence
Características
Casos de uso de AI Brand Presence
Descubra cómo controlar, optimizar y medir su presencia en la IA para impulsar la visibilidad, el tráfico y el crecimiento.
Mejore la visibilidad en las plataformas de IA
Asegúrese de que las plataformas de IA interpretan y muestran su contenido con precisión para aumentar la frecuencia con la que su marca aparece en las respuestas generadas y las recomendaciones.
Controle cómo acceden los agentes de IA a su contenido
Defina cómo interactúan los agentes de IA con su contenido y aplique políticas que protejan el valor, al tiempo que habilitan el nivel de acceso adecuado.
Optimice el contenido para IA a escala
Ofrezca experiencias preparadas para IA y legibles por máquinas que mejoren la forma en que se muestra su sitio sin necesidad de realizar cambios en el CMS.
Mida y aumente el tráfico impulsado por la IA
Realice un seguimiento de los agentes de IA, las referencias y la interacción en un panel unificado para comprender el impacto e identificar oportunidades de crecimiento.
Compare y supere a la competencia en la IA
Compare su presencia en las plataformas de IA, descubra brechas y priorice optimizaciones para aumentar la cuota de voz.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Se centra en cómo se accede a su contenido, cómo se interpreta y cómo se muestra en las respuestas generadas por IA, no solo en cómo se posiciona en los motores de búsqueda.
No. Entrega contenido optimizado para IA sin necesidad de actualizar el CMS ni afectar a la experiencia existente de su sitio.
Utiliza la detección de bots y abusos de Akamai para identificar y clasificar agentes de IA en tiempo real junto con todo el resto del tráfico.
Sí. Puede definir políticas para permitir, limitar o restringir agentes concretos, lo que le proporciona control sobre cómo se accede a su contenido.
No. Entrega contenido optimizado sin afectar al rendimiento del sitio ni a la experiencia de los usuarios humanos.
Recopila datos directamente de plataformas como ChatGPT y Perplexity mediante API y automatización para capturar indicaciones, respuestas y citas.
Sí. Compara su marca con la competencia en indicaciones, citas y visibilidad para identificar brechas y oportunidades.
Realiza un seguimiento de las principales plataformas de IA, incluidas ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity y otras, para ofrecer una visibilidad completa.