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Background

AI Brand Presence

Optimice y controle la forma en que los agentes de IA acceden a su contenido e interactúan con él

Potencie al máximo la compatibilidad de su IA y obtenga la información que necesita para dominar las búsquedas con IA

Dirija a los agentes de IA en el Edge antes de que lleguen a su sitio para ofrecer contenido optimizado para IA con pleno control sobre el acceso y la experiencia. Manténgase a la vanguardia en AEO y GEO con información en tiempo real que posiciona a su marca como la respuesta.

Leer información del producto

Controle y optimice cómo se muestra su marca en las plataformas de IA

Controle cómo acceden los agentes de IA a su contenido

Identifique y gestione los agentes de IA en tiempo real para definir el acceso y proteger el valor antes de que el tráfico afecte a su sitio.

Distribuya contenido optimizado por IA en el Edge

Ofrezca contenido preparado para IA en el Edge sin cambios en el CMS, lo que mejora la forma en que se comprende y se muestra su contenido.

Obtenga visibilidad sobre el tráfico de IA y su impacto

Realice un seguimiento del tráfico, las referencias y las citas de IA en un único panel, con auditorías e información para optimizar el rendimiento y superar a la competencia.

Cómo funciona AI Brand Presence

Detección

Identifique los agentes de IA en tiempo real y comprenda cómo acceden a su contenido e interactúan con él en todo el tráfico.

Enrutamiento

Dirija a los agentes de IA hacia experiencias optimizadas y aplique controles al instante para garantizar que cada interacción se ajuste a sus objetivos.

Distribución

Ofrezca contenido optimizado para IA y legible por máquinas sin interrumpir el funcionamiento de su sitio, lo que mejora la forma en que se interpreta y se muestra su contenido.

Optimización

Realice un seguimiento del tráfico, las referencias y la cuota de voz de IA en un único panel, y utilice la información obtenida para perfeccionar de forma continua el rendimiento y la visibilidad.

Características

  • Detección en el Edge
    Identifica los agentes de IA en tiempo real en el Edge y distingue entre tráfico humano y tráfico de agentes antes de que afecte al sitio
  • Entrega en tiempo real
    Entrega de forma dinámica contenido optimizado a los agentes de IA al instante
  • Información sobre la competencia
    Compara su visibilidad en la IA con la de la competencia, y destaca brechas, tendencias y oportunidades
  • Contenido optimizado para IA
    Entrega contenido estructurado y legible por máquinas para la IA, lo que garantiza una extracción precisa y alineada con su marca
  • Visibilidad del tráfico de bots de IA y referencias
    Muestra qué agentes de IA acceden a su sitio, con qué frecuencia, con qué contenido interactúan y las referencias de IA
  • Cuota de voz en la IA
    Realiza un seguimiento de la frecuencia con la que aparece su marca en las respuestas de IA y mide las tendencias de citación en todas las plataformas
  • Optimización del contenido
    Reescribe el contenido de la página en función de la intención, la persona, las indicaciones y el contenido existente para mejorar la relevancia para la IA
  • Auditoría e información sobre el rendimiento en todo el sitio
    Mapea su sitio con información de las páginas y auditorías de IA para detectar brechas en la accesibilidad, la entrega y el contenido

Casos de uso de AI Brand Presence

Descubra cómo controlar, optimizar y medir su presencia en la IA para impulsar la visibilidad, el tráfico y el crecimiento.

Visibilidad de la IA

Mejore la visibilidad en las plataformas de IA

Asegúrese de que las plataformas de IA interpretan y muestran su contenido con precisión para aumentar la frecuencia con la que su marca aparece en las respuestas generadas y las recomendaciones.

Controle el acceso de la IA

Controle cómo acceden los agentes de IA a su contenido

Defina cómo interactúan los agentes de IA con su contenido y aplique políticas que protejan el valor, al tiempo que habilitan el nivel de acceso adecuado.

Optimice para IA

Optimice el contenido para IA a escala

Ofrezca experiencias preparadas para IA y legibles por máquinas que mejoren la forma en que se muestra su sitio sin necesidad de realizar cambios en el CMS.

Mida el impacto del tráfico de IA

Mida y aumente el tráfico impulsado por la IA

Realice un seguimiento de los agentes de IA, las referencias y la interacción en un panel unificado para comprender el impacto e identificar oportunidades de crecimiento.

Aumente la cuota de voz en la IA

Compare y supere a la competencia en la IA

Compare su presencia en las plataformas de IA, descubra brechas y priorice optimizaciones para aumentar la cuota de voz.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Se centra en cómo se accede a su contenido, cómo se interpreta y cómo se muestra en las respuestas generadas por IA, no solo en cómo se posiciona en los motores de búsqueda.

No. Entrega contenido optimizado para IA sin necesidad de actualizar el CMS ni afectar a la experiencia existente de su sitio.

Utiliza la detección de bots y abusos de Akamai para identificar y clasificar agentes de IA en tiempo real junto con todo el resto del tráfico.

Sí. Puede definir políticas para permitir, limitar o restringir agentes concretos, lo que le proporciona control sobre cómo se accede a su contenido.

No. Entrega contenido optimizado sin afectar al rendimiento del sitio ni a la experiencia de los usuarios humanos.

Recopila datos directamente de plataformas como ChatGPT y Perplexity mediante API y automatización para capturar indicaciones, respuestas y citas.

Sí. Compara su marca con la competencia en indicaciones, citas y visibilidad para identificar brechas y oportunidades.

Realiza un seguimiento de las principales plataformas de IA, incluidas ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity y otras, para ofrecer una visibilidad completa.