Le nouveau rapport Pleins feux d'IDC révèle les facteurs clés qui sous-tendent le passage du cloud centralisé à une approche distribuée :
- Les applications nécessitant une interaction en temps réel ont besoin d'une architecture distribuée pour minimiser la latence et offrir une expérience utilisateur plus réactive.
- La mise à l'échelle d'un site unique pour assurer le trafic mondial est complexe et coûteuse. Les systèmes distribués peuvent évoluer horizontalement pour mieux s'adapter à la croissance du nombre d'utilisateurs.
- Le traitement local des données au sein d'un réseau distribué réduit le besoin de transfert de données longue distance, ce qui réduit les frais de sortie.
Lisez l'étude pour découvrir pourquoi IDC pense qu'il faut privilégier une approche distribuée.