La redundancia de copia de seguridad se refiere a tener varias copias de los datos almacenadas en diferentes ubicaciones o en diferentes dispositivos de almacenamiento, lo que garantiza que si una copia se pierde o se daña, otra estará disponible para restaurar los datos. Esto ayuda a proteger contra la pérdida de datos debido a diversos factores como fallos de hardware, desastres naturales o eliminación accidental. En resumen, la redundancia de copias de seguridad consiste en crear sistemas de seguridad contra fallos y garantizar la disponibilidad de los datos incluso si falla una copia de seguridad principal.