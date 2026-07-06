- Solución de copia de seguridad basada en archivos para instancias informáticas
- Compatible con la restauración de copias de seguridad en sistemas de archivos ext4 para una recuperación rápida y fiable
- Copias de seguridad manuales disponibles para archivos individuales seleccionados según sea necesario
- Compatible con sistemas de archivos ext3 y ext4 sin cifrar
- Aprovisionamiento mediante Cloud Manager o Linode CLI con registro automático sencillo de nuevas instancias cuando sea necesario
- Gestión programática a través de la API de Linode
- Configure las copias de seguridad para que se ejecuten automáticamente con una programación diaria, semanal o quincenal
- Acceda a hasta 14 días de copias de seguridad automatizadas para una recuperación rápida
- Disponibilidad en todas las regiones
Copias de seguridad en la nube automatizadas para proteger los datos de forma segura
Mantenga sus datos seguros con Akamai Backups: automatizados, fiables y fáciles de restaurar. Proteja sus archivos críticos con copias de seguridad programadas y opciones de recuperación rápida para gozar de la mayor tranquilidad posible en su empresa.
Copias de seguridad seguras y fiables sin tiempo de inactividad
Características
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
La copia de seguridad de datos hace referencia al proceso de crear copias de datos informáticos y almacenarlas en una ubicación secundaria para garantizar la recuperación de datos y la continuidad del negocio en caso de que se produzcan pérdidas de datos, como la eliminación accidental, el fallo de hardware o los ciberataques. Las copias de seguridad son una parte esencial de cualquier plan de recuperación ante desastres.
La redundancia de copia de seguridad se refiere a tener varias copias de los datos almacenadas en diferentes ubicaciones o en diferentes dispositivos de almacenamiento, lo que garantiza que si una copia se pierde o se daña, otra estará disponible para restaurar los datos. Esto ayuda a proteger contra la pérdida de datos debido a diversos factores como fallos de hardware, desastres naturales o eliminación accidental. En resumen, la redundancia de copias de seguridad consiste en crear sistemas de seguridad contra fallos y garantizar la disponibilidad de los datos incluso si falla una copia de seguridad principal.
Lo mejor es almacenarlas externamente o en la nube, preferiblemente utilizando varias ubicaciones y servicios. Por ejemplo, puede descargar copias en centros de datos externos para protegerse contra interrupciones en todo el sistema. Esta estrategia minimiza el riesgo y maximiza la accesibilidad.
La estrategia de copia de seguridad 3-2-1 sugiere tener tres copias de los datos: una en el dispositivo principal, otra en un dispositivo de copia de seguridad local y otra externa en la nube. Akamai Backups le ayuda a aplicar este enfoque con unos procesos automatizados y más sencillos.
Las copias de seguridad locales redundantes ayudan en la recuperación de datos al proporcionar varias copias de datos, lo que garantiza que incluso si una copia de seguridad falla, haya otras disponibles para restaurar los datos. Así se minimiza el impacto de los fallos de hardware, errores humanos o ataques maliciosos, y se evitan la pérdida de datos y los grandes tiempos de inactividad.
Siguientes pasos
Compruebe si cumple los requisitos para recibir hasta 5000 USD en créditos de nube
Estamos aquí para ayudarle con procesos extensos, como implementaciones a gran escala, migraciones, optimización de aplicaciones, evaluaciones de arquitecturas, auditorías de seguridad y fiabilidad y mucho más. Para obtener ayuda o solucionar problemas con la cuenta, visite nuestra página de asistencia.