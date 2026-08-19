Gestión de acceso, credenciales e identidades (ICAM)

La gestión de identidades moderna es algo más que el aprovisionamiento de usuarios. Las organizaciones necesitan una gestión del ciclo de vida integral que cubra los siguientes elementos:

Gestión de atributos: mantenga atributos de identidad precisos y actualizados en todos los sistemas y aplicaciones

mantenga atributos de identidad precisos y actualizados en todos los sistemas y aplicaciones Control de identidades: implemente flujos de trabajo automatizados de aprovisionamiento y desaprovisionamiento con procesos de aprobación adecuados

implemente flujos de trabajo automatizados de aprovisionamiento y desaprovisionamiento con procesos de aprobación adecuados Federación: comparta identidades de forma segura más allá de los límites de la organización manteniendo el control

Los servicios de identidad de Akamai ofrecen una gestión de identidades de nivel empresarial con una integración perfecta en entornos físicos y en la nube, y son capaces de controlar las identidades de manera uniforme independientemente de la ubicación de los usuarios y las aplicaciones.

