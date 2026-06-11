Los bots modernos ya no se comportan como bots. Ejecutan JavaScript, siguen las rutas de navegación normales y se integran en el tráfico legítimo. Esto dificulta su detección y aumenta los riesgos. Necesita identificar la automatización maliciosa de forma rápida y precisa, sin añadir latencia y sin que afecte a los usuarios reales. Al mismo tiempo, las tácticas de mitigación obvias, como los bloqueos duros o las páginas de error, pueden ser contraproducentes al entrenar a los atacantes para que se adapten y eviten las defensas.



Akamai Bot Manager resuelve el problema de la detección mediante la identificación precisa de los bots maliciosos y no deseados. El verdadero desafío es lo que sucede después de la detección. Al combinar Bot Manager con Akamai Functions, la mitigación se convierte en programable y flexible. En lugar de bloquear el tráfico directamente, los bots identificados se pueden enrutar a una función que genera dinámicamente respuestas específicas de bots.



Estas respuestas parecen legítimas para los rastreadores, al tiempo que resumen, eliminan u ocultan discretamente los datos confidenciales. Esto protege el contenido y la lógica empresarial sin evidenciar la detección. Para operar de forma eficiente a escala, las respuestas generadas se pueden guardar en un almacén dedicado de valor-clave o almacenarse en caché en la CDN de Akamai, lo que permite gestionar las solicitudes de bots repetidas de forma instantánea sin que el rendimiento se vea afectado.

El resultado es una detección y mitigación de bots avanzada que protege el tráfico legítimo, mantiene un rendimiento rápido y evoluciona a medida que cambia el comportamiento de los bots. Obtendrá un control preciso sobre cómo se gestionan los bots, sin depender de reglas estáticas ni de desafíos disruptivos.