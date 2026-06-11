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Akamai Functions

Cree y ejecute aplicaciones e IA modernas con funciones serverless rápidas y altamente distribuidas

Probar Akamai Functions

Las aplicaciones y la IA modernas prosperan a gran velocidad

Akamai Functions ayuda a los equipos a crear, implementar y escalar las aplicaciones y cargas de trabajo de IA modernas mediante la ejecución ultrarrápida de funciones de WebAssembly en la nube más distribuida del mundo, lo que reduce la latencia, reduce los costes y elimina la carga de gestionar una infraestructura global.

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¿Por qué utilizar Akamai Functions?

Inicio instantáneo, escalabilidad sin esfuerzo

Las funciones de WebAssembly se inician en microsegundos y se escalan automáticamente, manteniendo la respuesta de las aplicaciones y la IA modernas en condiciones de tráfico.

Global por defecto, sin complejidad

Implemente una vez y ejecute en cualquier lugar sin gestionar regiones ni infraestructuras para que los equipos se centren en las funciones y no en las operaciones.

Abierto, portátil por diseño

Cree sobre los tiempos de ejecución de WebAssembly basados en estándares para maximizar la flexibilidad, la portabilidad y la libertad de no depender de un proveedor.

Cómo funciona Akamai Functions

Escritura

Utilice Rust, Go, JavaScript, Python y otros lenguajes que se compilan en WebAssembly.

Implementación

Empaquete e implemente utilizando herramientas abiertas como Spin y SpinKube, localmente, en Kubernetes o directamente en el Edge.

Ejecución

Ejecute en un tiempo de ejecución basado en Wasmtime con un aislamiento y una seguridad de memoria potentes.

Escalabilidad

Escale a nivel mundial en la nube distribuida de Akamai de forma predeterminada.

Características principales

Ejecute las funciones de WebAssembly en el Edge con un inicio en microsegundos

Ejecute API, enrutamiento y lógica en tiempo real con un inicio inferior al milisegundo, lo que permite que las aplicaciones respondan a los usuarios de todo el mundo.

Implemente funciones de forma global con un solo comando

Envíe una vez y ejecute funciones en el Edge distribuido de Akamai sin configurar regiones ni réplicas.

Ejecute funciones reforzadas y en entornos de pruebas sin contenedores ni máquinas virtuales

Ejecute código en entornos de pruebas de WebAssembly sin gestionar contenedores ni máquinas virtuales.

Funciones de escalabilidad automáticas en función de la demanda de tráfico global

Automatice la escalabilidad de funciones entre ubicaciones a medida que cambia el tráfico.

Integre funciones en el Edge con flujos de solicitud y respuesta de CDN

Ejecute lógica en solicitudes entrantes y respuestas salientes para personalizar, enrutar o transformar el tráfico.

Mantenga y acceda a los datos mediante el almacenamiento de valor-clave en el Edge

Almacene y recupere los datos cerca de los usuarios para redirecciones, tokens, personalización y configuración.

Descongestione la autenticación, los tokens y la lógica de bots de los orígenes

Tome decisiones rápidas en el Edge y dirija sin problemas el procesamiento más pesado a las CPU o GPU en la nube cuando sea necesario.

Funciones Spin y SpinKube para WebAssembly

Cree funciones portátiles de WebAssembly con Spin. Implemente sin problemas Akamai Functions en SpinKube.

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Marco para desarrolladores y CLI para crear aplicaciones Wasm rápidamente.

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SpinKube

Desarrolle y utilice aplicaciones de Spin en su clúster de Kubernetes.

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Casos de uso de Akamai Functions

Combine una completa portabilidad, una integración de plataforma profunda y una densidad geográfica inigualable para impulsar los casos de uso principales.

Redirecciones masivas

Si está lanzando un nuevo sitio web o migrando tráfico, las redirecciones se convierten rápidamente en un problema que requiere un gran esfuerzo. La gestión de cientos de miles o incluso millones de reglas puede introducir latencia, sobrecargar el origen y convertir un simple cambio en un quebradero de cabeza operativo. Cada redirección tiene que resolverse al instante, a escala global, sin ralentizar a los usuarios.

La respuesta es mover la lógica de redirección al Edge. Con Akamai Functions, las redirecciones se ejecutan directamente donde se conectan los usuarios, no en sentido ascendente. Las reglas se guardan en la memoria y en un almacén KV dedicado, lo que permite realizar búsquedas y respuestas instantáneas en tan solo unos microsegundos, incluso a gran escala. No hay dependencia del origen, latencia añadida ni infraestructura que gestionar.

Puede gestionar grandes conjuntos de redirecciones, validarlos e implementar actualizaciones de forma global en cuestión de segundos mediante un generador de redirecciones fácil de usar. Esto se traduce en cargas de páginas más rápidas en cualquier lugar, menores costes gracias a la eliminación del tráfico ascendente y una experiencia de desarrollador que se mantiene sencilla y predecible a medida que crece el conjunto de reglas.
Cuando las redirecciones son fundamentales para el lanzamiento o la migración, no deberían ralentizarle. Las redirecciones masivas en el Edge le permiten moverse rápidamente, escalar a nivel global y ofrecer una experiencia rápida y constante desde el primer día.

Gestión de tokens

Si ofrece contenido de alta calidad o de gran valor, los tokens son una línea de defensa fundamental. En los picos de tráfico, la piratería y el uso indebido de tokens pueden afectar directamente a los ingresos, mientras que los servicios de token centralizados introducen latencia y dificultades para escalar a millones de espectadores simultáneos. La gestión de la revocación en entornos de varias CDN solo añade más complejidad.

La solución es ejecutar la lógica de tokens en el Edge. Con las Akamai Functions, la generación, validación y revocación de tokens se ejecutan directamente donde se conectan los usuarios. Las funciones se ejecutan de forma global con replicación integrada y sin inicios en frío, lo que permite tomar decisiones sobre tokens de forma instantánea y coherente, incluso a gran escala.

Este enfoque mantiene a los usuarios legítimos en movimiento sin interrupciones, al tiempo que aplica políticas de tokens en cualquier lugar. Los tokens se validan cerca tanto de los espectadores válidos como de los agentes maliciosos, lo que reduce la latencia y permite una revocación rápida y aplicada globalmente sin depender de frágiles sistemas centralizados. Akamai Functions también se integran perfectamente en los flujos de trabajo existentes de varias CDN, por lo que puede ampliar su arquitectura actual en lugar de sustituirla.

Cuando la aplicación de tokens debe ser rápida, escalable y coherente a nivel global, la ejecución basada en el Edge marca la diferencia. La generación y validación de tokens en el Edge ayudan a proteger el contenido de alta calidad, a preservar el rendimiento y a mantener el control a medida que el tráfico se escala a nivel mundial.

Gestión de bots

Los bots modernos ya no se comportan como bots. Ejecutan JavaScript, siguen las rutas de navegación normales y se integran en el tráfico legítimo. Esto dificulta su detección y aumenta los riesgos. Necesita identificar la automatización maliciosa de forma rápida y precisa, sin añadir latencia y sin que afecte a los usuarios reales. Al mismo tiempo, las tácticas de mitigación obvias, como los bloqueos duros o las páginas de error, pueden ser contraproducentes al entrenar a los atacantes para que se adapten y eviten las defensas.

Akamai Bot Manager resuelve el problema de la detección mediante la identificación precisa de los bots maliciosos y no deseados. El verdadero desafío es lo que sucede después de la detección. Al combinar Bot Manager con Akamai Functions, la mitigación se convierte en programable y flexible. En lugar de bloquear el tráfico directamente, los bots identificados se pueden enrutar a una función que genera dinámicamente respuestas específicas de bots.

Estas respuestas parecen legítimas para los rastreadores, al tiempo que resumen, eliminan u ocultan discretamente los datos confidenciales. Esto protege el contenido y la lógica empresarial sin evidenciar la detección. Para operar de forma eficiente a escala, las respuestas generadas se pueden guardar en un almacén dedicado de valor-clave o almacenarse en caché en la CDN de Akamai, lo que permite gestionar las solicitudes de bots repetidas de forma instantánea sin que el rendimiento se vea afectado.

El resultado es una detección y mitigación de bots avanzada que protege el tráfico legítimo, mantiene un rendimiento rápido y evoluciona a medida que cambia el comportamiento de los bots. Obtendrá un control preciso sobre cómo se gestionan los bots, sin depender de reglas estáticas ni de desafíos disruptivos.

Ver Bot Manager

Hiperpersonalización

Si se basa en páginas de productos genéricas, está poniendo la conversión y el compromiso sobre la mesa. Pero los enfoques de personalización tradicionales tienen sus propias desventajas. La generación previa y el almacenamiento de variantes personalizadas generan costes y gastos operativos, mientras que la inferencia centralizada añade latencia que rompe la experiencia rápida que esperan los compradores.

La alternativa es la personalización en tiempo real en el Edge. Al combinar Akamai Functions con los LLM que se ejecutan en Akamai Cloud, se genera contenido personalizado sobre la marcha, cerca del usuario. A medida que los clientes vuelven y crean un historial de compras, se puede utilizar un contexto en tiempo real, como la ubicación y el comportamiento pasado, para personalizar las páginas de productos al instante, sin necesidad de crear previamente ni gestionar miles de variantes.

La inferencia se ejecuta en el Edge mediante GPU en Akamai Cloud, lo que permite tiempos de respuesta bajos y experiencias consistentes a escala global. La lógica de personalización solo se ejecuta cuando es necesario, se escala automáticamente con el tráfico y evita la dependencia, ya que le permite elegir entre una amplia gama de modelos para adaptarse a su estrategia.

El resultado es una experiencia de compra verdaderamente personalizada y rápida en cualquier lugar. Puede aumentar la conversión con experiencias de producto dinámicas y relevantes, al tiempo que descongestiona las cargas de trabajo de inferencia gracias al Edge y mantiene el rendimiento que exige el comercio electrónico moderno.

Recursos

Empiece ahora

Cree su primera función. Siga las guías de inicio rápido y los ejemplos para implementar la lógica serverless.

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Documentación de Akamai Functions

Sumérjase en las API, los tiempos de ejecución y los patrones de arquitectura.

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La siguiente evolución de la arquitectura serverless

El tiempo de ejecución de WebAssembly serverless más rápido y la nube más distribuida le permiten crear aplicaciones más inteligentes y una escalabilidad inmediata.

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Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Akamai Functions es una plataforma serverless nativa del Edge que ejecuta de manera predeterminada funciones de WebAssembly a nivel global. Permite a los equipos ejecutar la lógica de las aplicaciones y los flujos de trabajo de IA a milisegundos de los usuarios, sin gestionar servidores, regiones ni infraestructuras.

A diferencia de las plataformas serverless basadas en regiones, Akamai Functions se ejecuta en cualquier lugar del Edge distribuido de Akamai. Utiliza un tiempo de ejecución de WebAssembly con inicio en menos de un milisegundo, lo que ofrece una latencia baja predecible sin la complejidad multirregión.

No EdgeWorkers está optimizado para una lógica de CDN basada en JavaScript ligero. Akamai Functions proporciona un completo tiempo de ejecución de WebAssembly que admite una lógica de aplicaciones, API y flujos de trabajo de IA más amplios, al tiempo que mantiene una ejecución global y de balanceo de carga. EdgeWorkers y Akamai Functions ofrecen una solución serverless complementaria.

Puede utilizar cualquier lenguaje que se compile en WebAssembly, incluidos Rust, Go, JavaScript y Python. Esto proporciona flexibilidad a los equipos y evita la dependencia del tiempo de ejecución vinculada a un único lenguaje o marco.

Sí. Akamai Functions admite la lógica de aplicación real, como API, microservicios, procesamiento de eventos y preprocesamiento y posprocesamiento de IA. Complementa las CPU, las GPU y los contenedores de la nube en lugar de sustituirlos.

Las funciones se implementan una vez y se ejecutan globalmente en toda la red del Edge de Akamai. Se inician en microsegundos, se escalan automáticamente con el tráfico y se ejecutan cerca de los usuarios para minimizar la latencia y reducir los costes de salida.

Akamai Functions se basa en los estándares abiertos WebAssembly y WASI, y funciona con marcos de código abierto como Spin y SpinKube, lo que permite a los equipos mantener la portabilidad entre entornos.

¿Qué problema o punto débil aborda o ayuda a resolver esta oferta?

Obtenga una demostración de Akamai Functions para ver el motor de funciones serverless más rápido y distribuido para las aplicaciones y la IA modernas.