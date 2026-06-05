O novo IDC Spotlight revela os principais fatores por trás da mudança da nuvem centralizada para uma abordagem distribuída:
- As aplicações que exigem interação em tempo real precisam de uma arquitetura distribuída para minimizar a latência e oferecer uma experiência mais responsiva aos usuários.
- Dimensionar um único ponto para atender ao tráfego mundial é complexo e caro. Os sistemas distribuídos podem ser dimensionados horizontalmente para melhor acomodar o crescimento dos usuários.
- O processamento de dados localmente dentro de uma rede distribuída reduz a necessidade de transferência de dados de longo curso, reduzindo as taxas de saída.
Leia o estudo para saber por que a IDC acredita que o melhor caminho é uma abordagem distribuída.