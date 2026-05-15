Akamai ofrece una nube reforzada y distribuida globalmente, creada para la era de la IA. Acerca los recursos informáticos basados en GPU a los usuarios y los datos, lo que acelera el crecimiento, aumenta la competitividad y controla los costes.
La inferencia es el futuro de la IA
Con entrenamiento, la IA aprende a pensar, pero la inferencia la pone en marcha. Convierte los modelos en aplicaciones en tiempo real que razonan, responden y actúan. Gracias a la inferencia, disfrutamos de experiencias que hacen que la IA sea valiosa.
Las aplicaciones de IA de Akamai Inference Cloud están más cerca de los usuarios, responden al instante y se adaptan sin límites.
Sin inferencia, la IA es solamente potencial sin desarrollar
¿Por qué Akamai Inference Cloud?
Cómo funciona
Trabaje con el objetivo de una tecnología unificada de IA en la nube (en cuanto a base, modelos, datos y ejecución) con gestión del tráfico en el Edge y control del ciclo de vida de los agentes. Las GPU especializadas y la red en el Edge de Akamai ofrecen una inferencia de baja latencia respaldada por la seguridad adaptativa y la capacidad de observación de Akamai, lo que permite obtener rendimiento, protección y eficiencia a escala global.
Características
- GPU especializadas
- Gestión del tráfico
- Funciones sin servidor
- Seguridad de IA adaptativa
- Creación y gestión de agentes y aplicaciones
- Datos distribuidos
- Capacidad de observación unificada
- Flujos de datos
- Almacenamiento de objetos
Casos de uso
Implemente la IA donde aporte valor. Obtenga respuestas más rápidas, una automatización más inteligente y experiencias eficaces en tiempo real en todos los casos de uso.
Recursos
Preguntas frecuentes
Akamai Inference Cloud se ha diseñado específicamente para la inferencia de IA. A diferencia de los proveedores de nube tradicionales o de los servicios de alojamiento de GPU, Akamai ofrece recursos informáticos, redes y seguridad en el Edge para que las empresas puedan poner en marcha la inferencia de IA e implementar agentes inteligentes y autónomos a escala global. La plataforma integra protección avanzada frente a amenazas, defensas adaptadas a los modelos y control de tráfico nativo de IA para proteger los terminales de inferencia y asegurar toda la capa de interacción de IA. Los clientes de Akamai Inference Cloud obtienen el rendimiento, la rentabilidad y las funciones específicas necesarias para convertir sus inversiones en IA en resultados empresariales reales.
Akamai Inference Cloud se ha diseñado para que las organizaciones que invierten en IA obtengan una ventaja competitiva, transformen sus operaciones y se preparen para el futuro. Está diseñado para equipos que crean e implementan aplicaciones basadas en IA a escala y que necesitan una infraestructura que respalde el rendimiento en tiempo real en todo el mundo. Ofrecemos recursos para:
- MLOps: Ingenieros que automatizan todo el ciclo de vida del aprendizaje automático para garantizar que los modelos se vuelvan a entrenar, desplegar y supervisar continuamente para evaluar su rendimiento en producción.
- Ingenieros de IA: ingenieros de software que crean aplicaciones autónomas de extremo a extremo, a menudo con modelos preentrenados y que salvan la brecha entre la investigación en ciencia de datos y el software de producción
- Arquitectos de sistemas autónomos: evolución del arquitecto de sistemas tradicional que diseña, crea y gestiona sistemas autónomos complejos que pueden razonar, planificar, actuar y adaptarse de forma independiente para alcanzar objetivos empresariales de alto nivel
La inferencia se produce más cerca de los usuarios, no en un lejano centro de datos. La red en el Edge distribuida globalmente de Akamai dirige el tráfico a la región de GPU más adecuada, lo que reduce la latencia y proporciona respuestas más rápidas y coherentes para las experiencias basadas en IA.
Akamai Inference Cloud lleva las fábricas de IA al Edge, descentralizando los datos y el procesamiento, y dirigiendo las solicitudes al mejor modelo mediante las ubicaciones en el Edge distribuidas masivamente de Akamai. Al acercar los datos y la inferencia a los usuarios, los agentes inteligentes del cliente pueden adaptarse al instante a los usuarios y optimizar las transacciones en tiempo real.
Akamai ofrece defensa a nivel de red, protección adaptativa frente a amenazas y seguridad de API en el Edge con seguridad configurable y controles de acceso en torno a sus datos y modelos.
Puede implementar y supervisar las aplicaciones de IA autónomas mediante la plataforma para desarrolladores de Kubernetes prediseñada de Akamai. Los ingenieros de MLOps pueden aprovechar una pila integrada y preconfigurada de software Kubernetes, como vLLM, KServe, NVIDIA Dynamo, NVIDIA NeMo y NVIDIA NIMs.
La plataforma combina servidores NVIDIA RTX PRO, equipados con GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, y el software NVIDIA AI Enterprise, con la infraestructura de cloud computing distribuida de Akamai y la red en el Edge global, que cuenta con más de 4400 puntos de presencia en todo el mundo.
Hable con nuestro equipo sobre su caso de uso. Le ayudaremos a adaptar sus cargas de trabajo a la GPU y la configuración de implementación adecuadas y, a continuación, le guiaremos durante la configuración para que pueda empezar a ejecutar la inferencia rápidamente.
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La IA está pasando del laboratorio a la producción, y tiene la presión de ofrecer experiencias más rápidas, inteligentes y seguras. Tanto si desea optimizar la inferencia, escalar modelos o reducir la latencia, estamos aquí para ayudarle a dar vida a la IA en el Edge.
- Descubra cómo implementar y ampliar la inferencia de IA más cerca de los usuarios.
- Descubra cómo la infraestructura nativa del Edge mejora el rendimiento.
- Descubra cómo reducir los costes y conservar una seguridad de nivel empresarial.
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