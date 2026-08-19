Gestion des identités, des informations d'identification et des accès (ICAM)

La gestion actuelle des identités ne se limite pas à l'ajout d'utilisateurs. Les entreprises ont besoin d'une gestion complète du cycle de vie qui couvre les domaines suivants :

Gestion des attributs : maintenez des attributs d'identité précis et à jour sur l'ensemble des systèmes et des applications

maintenez des attributs d'identité précis et à jour sur l'ensemble des systèmes et des applications Gouvernance des identités : mettez en œuvre des flux de travail de provisionnement et de déprovisionnement automatisés avec des processus d'approbation appropriés

mettez en œuvre des flux de travail de provisionnement et de déprovisionnement automatisés avec des processus d'approbation appropriés Fédération : permettez un partage d'identité sécurisé au-delà des frontières de l'entreprise tout en gardant un contrôle

Les services d'identité d'Akamai offrent une gestion des identités de niveau professionnel avec une intégration fluide dans les environnements cloud et sur site, assurant ainsi une application cohérente des identités, quel que soit l'emplacement des utilisateurs et des applications.

