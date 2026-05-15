Programa beta Green Light

¡Qué va! Damos la bienvenida a los nuevos usuarios de Akamai Cloud que se quieran unir a la beta, así como a los clientes actuales. Puede crear una cuenta aquí para que esté todo listo una vez que la beta se ponga en marcha y recibir 100 USD de crédito gratuito para explorar la plataforma.
Sobre el programa Green Light
Comunidad activa de desarrolladores que se enorgullecen de ser los primeros en probar nuevos productos y compartir conocimientos con la comunidad de Akamai Cloud. Como miembro de Green Light, puede proporcionar comentarios vitales, encontrar errores y trastear.
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Preguntas frecuentes
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¡Cualquiera y todos! Nos congratulamos de tener una amplia gama de niveles de experiencia para que nos dé su opinión, pero un poco de familiaridad con nuestra plataforma, o plataformas en la nube en general, le ayudará a empezar.
Nuestro objetivo es mantener los costes lo más bajos posible para los clientes durante las pruebas beta, pero esto depende de los recursos en la nube necesarios para la beta. Siempre revelaremos cualquier información de pago antes de la incorporación a la beta.
Los participantes en la beta obtienen algunos beneficios adicionales, incluidos regalos, pero no se les compensa de otro modo. Los programas beta están diseñados para voluntarios y no hay un compromiso de tiempo mínimo para participar.
Sí, cada beta tiene una información y unos términos y condiciones únicos, por lo que tendrá que registrarse cada vez.
Tenemos betas individuales para cada uno de los productos indicados en la parte superior de la página. Todos estos programas tendrán diferentes fechas de inicio y finalización, aunque puede que se solapen. Recibirá una notificación por correo electrónico con las fechas de inicio de las beta individuales más próximas y podrá ver esa información en Cloud Manager.