Che differenza c'è tra gateway API e mesh di servizio?

Nei moderni ambienti IT, i gateway API e le mesh di servizio svolgono ruoli distinti ma complementari nella gestione e nella protezione di API e microservizi. Mentre un gateway API si occupa principalmente del traffico esterno, gestendo le richieste e le risposte delle API, una mesh di servizio si concentra sulla comunicazione interna tra i microservizi, garantendo affidabilità, sicurezza e osservabilità. Entrambe le tecnologie possono coesistere, fornendo solide soluzioni per la gestione del traffico, la scalabilità e la sicurezza nelle applicazioni cloud native.

Se lavorate nel settore IT da lungo tempo, potrete assistere ad una nuova tecnologia che introduce una funzionalità simile a qualcosa già esistente. Pertanto, potreste chiedervi: "Mi serve? Non ce l'ho già? Perché tutti sono così entusiasti di questa nuova idea se si sovrappone a una soluzione esistente?" Il brusio dei vendor può amplificare la confusione, purtroppo.

Il confronto corrente tra i gateway API e le mesh di servizio rientra in questa categoria. Le due tecnologie sono distinte, ma stanno iniziando a convergere. Tra le altre domande, ci si chiede se è necessaria una mesh di servizio quando si dispone di un gateway API. Questo articolo descrive come i gateway API e le mesh di servizio sono simili, come differiscono e perché si potrebbero utilizzare entrambe queste tecnologie.