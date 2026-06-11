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世界的な混乱の中で事業継続性を維持する

アプリケーション、API、そして基礎であるネットワークインフラを、地政学的脅威によって生じるリスクから保護します

多層的なセキュリティ保護により、悪性トラフィック、API攻撃、およびボットアクティビティから防御します。

企業は、急速に進化する脅威に対し、自社全体のアタックサーフェスのセキュリティ確保が必須に

世界的な紛争は、単なる政治問題ではなく、サイバーセキュリティ上の懸念事項でもあります。イラン戦争が開戦した当初、Akamaiは悪性トラフィック（245%）、APIインシデント（300%）、そして公共インフラを標的としたボットアクティビティの大幅な増加を検知しました。現在では、これらの攻撃は、初期の偵察活動で得られた情報を基にした、より標的を絞った攻撃へと進化しています。

多層防御戦略への移行

エッジで多層型セキュリティを展開することで、ダウンタイムを回避します。Akamaiは、高度に分散されたボットネットに起因する巧妙な攻撃から、お客様のアプリケーションとネットワークを保護します。

Akamai Prolexic Network Cloud Firewallは、ネットワークエッジでDDoS防御を提供します。
マイクロセグメンテーション制御により、脅威アクターのラテラルムーブメント（横方向の移動）を制限し、ランサムウェアの拡散を阻止します。

脅威アクターによるラテラルムーブメントを制限

Akamaiの「セグメンテーションの影響に関する調査」によると、過去2年間に、組織の80%近くがランサムウェア攻撃を受けています。世界中のランサムウェアグループとハクティビストを、ネットワーク内で横方向に移動させないようにするには、Akamai Guardicore Segmentationの高度なマイクロセグメンテーション機能を活用し、レジリエントなセキュリティポスチャを確立することが重要です。

APIの監視とセキュリティ確保

不正利用が疑われるAPIを探索し、アプリケーションのセキュリティサーフェス全体におけるセキュリティの可視性のギャップを特定し、正当なユーザーのパフォーマンスに影響を与えることなく攻撃を防ぎます。

APIセキュリティ監視機能と保護機能により、アプリケーションサーフェスにおける脅威を可視化します。

地政学的な動機で引き起こされるサイバー犯罪の実態は、量から巧妙さへと進化しています

悪性トラフィック

最近発生したアプリケーションレイヤー攻撃では、リクエスト数が1,000億件を超え、ピーク時には1秒あたり360万件に達しました。

API攻撃

API Securityでは、イラン、ロシア、中国から発信されたAPI攻撃が300%から500%に増加したことを測定しました。

ボットネットトラフィック

Bot Managerは、悪性のボットアクティビティを監視し、緩和した件数は50%増加しました。

DDoSの事前調査

サイバー犯罪者は、AIを活用した偵察により、より精密かつ高度な攻撃を仕掛けています。

本ページに示す図は、いずれも2026年の最初の4か月間に観測された数値を反映したものです。

関連リソース

2026年版レポート：金融業界におけるAIボットネットとAPIリスク

2025年に発生したAPI攻撃のうち、83%が銀行業界を標的としていました。AIを活用したボットネットが可視性のギャップを悪用する手口については、Akamaiの限定レポートをご確認ください。

レポートをダウンロードする

ネットワークセキュリティを強化し、高まる地政学的なサイバー脅威に備える

イラン戦争が始まって以来、Akamaiはサイバー犯罪の急増を指摘してきました。国家の支援を受けた攻撃者が攻撃の標的とする場所とその防御戦略を解説します。

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AIを活用した脅威がリスクの見直しを迫る

攻撃者はAIの精度で古い戦術を増幅しています。Akamaiのデータは、APIとDDoS攻撃がどのように急増しているのかを明らかにします。

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世界最大級のボットネットを停止する：Akamaiの役割

Akamaiのセキュリティリサーチでは、世界最大のIoTボットネットの1つを停止するためにAkamaiがどのように支援したか、世界のサイバー脅威に関する知見を獲得するには、またそれらの脅威を無効化するにはどうすべきか、といった内容を取り上げています。

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Prolexic

DDoS攻撃を迅速かつ効果的に防御し、大規模に阻止します。

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API Security

リアルタイム分析を活用して、API アクティビティを探索、監視、および監査し、脅威や悪用に対応します。

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Akamai Guardicore Segmentation

きめ細かいソフトウェア定義のセグメンテーションを適用することで、侵害を検知し、ランサムウェアに対するセキュリティを強化します。

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App & API Protector

アプリケーションと API をエッジで保護する先進的なセキュリティ。

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Content Protector

コンテンツを盗み出し、コンバージョン率を低下させるスクレイパーを阻止する方法をご確認ください。

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Bot Manager

巧妙な悪性ボットを検知および緩和しつつ、良性ボットを許容するように設計された、高度なボット管理です。

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