世界的な紛争は、単なる政治問題ではなく、サイバーセキュリティ上の懸念事項でもあります。イラン戦争が開戦した当初、Akamaiは悪性トラフィック（245%）、APIインシデント（300%）、そして公共インフラを標的としたボットアクティビティの大幅な増加を検知しました。現在では、これらの攻撃は、初期の偵察活動で得られた情報を基にした、より標的を絞った攻撃へと進化しています。