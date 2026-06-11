本ページに示す図は、いずれも2026年の最初の4か月間に観測された数値を反映したものです。
企業は、急速に進化する脅威に対し、自社全体のアタックサーフェスのセキュリティ確保が必須に
世界的な紛争は、単なる政治問題ではなく、サイバーセキュリティ上の懸念事項でもあります。イラン戦争が開戦した当初、Akamaiは悪性トラフィック（245%）、APIインシデント（300%）、そして公共インフラを標的としたボットアクティビティの大幅な増加を検知しました。現在では、これらの攻撃は、初期の偵察活動で得られた情報を基にした、より標的を絞った攻撃へと進化しています。
多層防御戦略への移行
エッジで多層型セキュリティを展開することで、ダウンタイムを回避します。Akamaiは、高度に分散されたボットネットに起因する巧妙な攻撃から、お客様のアプリケーションとネットワークを保護します。
脅威アクターによるラテラルムーブメントを制限
Akamaiの「セグメンテーションの影響に関する調査」によると、過去2年間に、組織の80%近くがランサムウェア攻撃を受けています。世界中のランサムウェアグループとハクティビストを、ネットワーク内で横方向に移動させないようにするには、Akamai Guardicore Segmentationの高度なマイクロセグメンテーション機能を活用し、レジリエントなセキュリティポスチャを確立することが重要です。
APIの監視とセキュリティ確保
不正利用が疑われるAPIを探索し、アプリケーションのセキュリティサーフェス全体におけるセキュリティの可視性のギャップを特定し、正当なユーザーのパフォーマンスに影響を与えることなく攻撃を防ぎます。