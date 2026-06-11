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Background

Aufrechterhalten von Geschäftskontinuität während globaler Turbulenzen

Schützen Sie Ihre Anwendungen, APIs und die zugrunde liegende Netzwerkinfrastruktur vor Risiken, die durch geopolitische Bedrohungen entstehen

Mehrschichtige Sicherheitsmaßnahmen schützen vor schädlichem Traffic, API-Angriffen und Bot-Aktivitäten.

Unternehmen müssen ihre gesamte Angriffsfläche vor sich schnell entwickelnden Bedrohungen schützen

Globale Konflikte sind nicht nur politisch, sondern stellen auch ein Cybersicherheitsrisiko dar. Zu Beginn des Iran-Krieges erkannte Akamai einen erheblichen Anstieg des schädlichen Traffics (245 %), von API-Vorfällen (300 %) und von Bots, die auf öffentliche Infrastruktur abzielen. Heute haben sie sich zu gezielteren Angriffen entwickelt, die auf früheren Erkundungsversuchen basieren.

Wechseln Sie zu einem gestaffelten Sicherheitskonzept

Vermeiden Sie Ausfallzeiten mit mehrschichtiger Sicherheit an der Edge. Akamai kann Ihre Anwendungen und Ihr Netzwerk vor ausgeklügelten Angriffen schützen, die von stark verteilten Botnets stammen.

Die Akamai Prolexic Network Cloud Firewall bietet DDoS-Abwehr an der Edge.
Mikrosegmentierungskontrollen begrenzen die laterale Bewegung von Bedrohungsakteuren und verhindern die Ausbreitung von Ransomware.

Begrenzung der lateralen Netzwerkbewegung von Cyberkriminellen

Laut der Segmentation Impact Study von Akamai waren fast 80 % der Unternehmen in den letzten zwei Jahren Opfer eines Ransomware-Angriffs. Verhindern Sie, dass sich globale Ransomware-Gruppen und Hacktivisten lateral in Ihrem Netzwerk bewegen – mit den erweiterten Mikrosegmentierungsfunktionen von Akamai Guardicore Segmentation, die eine zuverlässige Sicherheitslage schaffen.

APIs überwachen und sichern

Erkennen Sie APIs, die anfällig für Missbrauch sind, identifizieren Sie Sicherheitslücken auf der Oberfläche der Anwendungssicherheit und verhindern Sie Angriffe, ohne die Performance legitimer Nutzer zu beeinträchtigen.

Überwachung und Schutz der API-Sicherheit mit Transparenz bei Bedrohungen der Anwendungsoberfläche.

Geopolitisch motivierte Cyberkriminalität entwickelt sich von Volumenangriffen hin zu raffinierten Strategien

Schädlicher Traffic

Jüngste Angriffe auf Anwendungsebene überstiegen 100 Milliarden Anfragen, mit einem Spitzenwert von 3,6 Millionen Anfragen pro Sekunde.

API-Angriffe

API Security hat einen Anstieg der API-Angriffe aus dem Iran, Russland und China von 300–500 % gemessen.

Botnet-Traffic

Schädliche Bot-Aktivitäten nahmen um 50 % zu. Bot Manager überwachte diese Zunahme und minderte sie ab.

Sondierungen vor DDoS-Angriffen

Cyberkriminelle nutzen KI-gestützte Erkundung, um präzisere und ausgefeiltere Angriffe zu starten.

Alle dargestellten Zahlen spiegeln Metriken wider, die während der ersten vier Monate des Jahres 2026 beobachtet wurden.

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API Security

Erkennt, überwacht und bewertet API-Aktivitäten mithilfe von Echtzeitanalysen, um auf Bedrohungen und Missbrauch zu reagieren.

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Bot Manager

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