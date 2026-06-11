Alle dargestellten Zahlen spiegeln Metriken wider, die während der ersten vier Monate des Jahres 2026 beobachtet wurden.
Unternehmen müssen ihre gesamte Angriffsfläche vor sich schnell entwickelnden Bedrohungen schützen
Globale Konflikte sind nicht nur politisch, sondern stellen auch ein Cybersicherheitsrisiko dar. Zu Beginn des Iran-Krieges erkannte Akamai einen erheblichen Anstieg des schädlichen Traffics (245 %), von API-Vorfällen (300 %) und von Bots, die auf öffentliche Infrastruktur abzielen. Heute haben sie sich zu gezielteren Angriffen entwickelt, die auf früheren Erkundungsversuchen basieren.
Wechseln Sie zu einem gestaffelten Sicherheitskonzept
Vermeiden Sie Ausfallzeiten mit mehrschichtiger Sicherheit an der Edge. Akamai kann Ihre Anwendungen und Ihr Netzwerk vor ausgeklügelten Angriffen schützen, die von stark verteilten Botnets stammen.
Begrenzung der lateralen Netzwerkbewegung von Cyberkriminellen
Laut der Segmentation Impact Study von Akamai waren fast 80 % der Unternehmen in den letzten zwei Jahren Opfer eines Ransomware-Angriffs. Verhindern Sie, dass sich globale Ransomware-Gruppen und Hacktivisten lateral in Ihrem Netzwerk bewegen – mit den erweiterten Mikrosegmentierungsfunktionen von Akamai Guardicore Segmentation, die eine zuverlässige Sicherheitslage schaffen.
APIs überwachen und sichern
Erkennen Sie APIs, die anfällig für Missbrauch sind, identifizieren Sie Sicherheitslücken auf der Oberfläche der Anwendungssicherheit und verhindern Sie Angriffe, ohne die Performance legitimer Nutzer zu beeinträchtigen.