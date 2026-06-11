Globale Konflikte sind nicht nur politisch, sondern stellen auch ein Cybersicherheitsrisiko dar. Zu Beginn des Iran-Krieges erkannte Akamai einen erheblichen Anstieg des schädlichen Traffics (245 %), von API-Vorfällen (300 %) und von Bots, die auf öffentliche Infrastruktur abzielen. Heute haben sie sich zu gezielteren Angriffen entwickelt, die auf früheren Erkundungsversuchen basieren.