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Assurer la continuité des activités en période de turbulences mondiales

Sécurisez vos applications, vos API et l'infrastructure réseau sous-jacente contre les risques liés aux menaces géopolitiques

Multiplier les couches de sécurité vous protège contre le trafic malveillant, les attaques ciblant les API et l'activité des bots.

Les entreprises doivent protéger l'ensemble de leur surface d'attaque face à des menaces en rapide évolution

Les conflits mondiaux ne sont pas seulement d'ordre politique : ils représentent aussi un enjeu de cybersécurité. Au début de la guerre en Iran, Akamai a observé une forte hausse du trafic malveillant (245 %), des incidents liés aux API (300 %) et des activités de bots visant les infrastructures publiques. Aujourd'hui, ces menaces se sont transformées en attaques plus ciblées, fondées sur des opérations de reconnaissance préalables.

Passez à une stratégie de défense en profondeur

Évitez les temps d'arrêt grâce à une sécurité multicouche déployée en bordure de l'Internet. Akamai est la solution pour protéger vos applications et votre réseau contre les attaques sophistiquées provenant de botnets hautement distribués.

Akamai Prolexic Network Cloud Firewall offre une défense contre les attaques DDoS en bordure du réseau.
La microsegmentation limite les mouvements latéraux des cybercriminels et empêche la propagation des ransomwares.

Limitez les mouvements latéraux des acteurs malveillants

Près de 80 % des entreprises ont été victimes d'une attaque par ransomware au cours des deux dernières années, selon l'étude d'Akamai sur l'impact de la segmentation. Empêchez les groupes mondiaux de ransomware et les hacktivistes de se déplacer latéralement sur votre réseau grâce aux capacités avancées de microsegmentation d'Akamai Guardicore Segmentation, qui vous permettent de mettre en place une stratégie de sécurité résiliente.

Surveillez et sécurisez les API

Identifiez les API susceptibles d'être exploitées, repérez les lacunes en matière de visibilité de sécurité sur l'ensemble de la surface d'exposition des applications et prévenez les attaques sans affecter les performances pour les utilisateurs légitimes.

La surveillance de la sécurité des API offre une visibilité des menaces pesant sur la surface d'attaque.

La cybercriminalité à motivation géopolitique évolue : moins volumique, plus sophistiquée

Trafic malveillant

Les récentes attaques au niveau de la couche applicative ont dépassé les 100 milliards de requêtes, avec un pic à 3,6 millions de requêtes par seconde.

Attaques ciblant les API

API Security a enregistré une augmentation de 300 % à 500 % des attaques contre les API provenant d'Iran, de Russie et de Chine.

Trafic des botnets

Bot Manager a surveillé et atténué une augmentation de 50 % des activités malveillantes des bots.

Sondes pré-DDoS

Les cybercriminels adoptent des techniques de reconnaissance basées sur l'IA pour lancer des attaques plus ciblées et plus sophistiquées.

Toutes les données présentées ici correspondent aux métriques observées au cours des quatre premiers mois de l'année 2026.

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