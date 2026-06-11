Toutes les données présentées ici correspondent aux métriques observées au cours des quatre premiers mois de l'année 2026.
Les entreprises doivent protéger l'ensemble de leur surface d'attaque face à des menaces en rapide évolution
Les conflits mondiaux ne sont pas seulement d'ordre politique : ils représentent aussi un enjeu de cybersécurité. Au début de la guerre en Iran, Akamai a observé une forte hausse du trafic malveillant (245 %), des incidents liés aux API (300 %) et des activités de bots visant les infrastructures publiques. Aujourd'hui, ces menaces se sont transformées en attaques plus ciblées, fondées sur des opérations de reconnaissance préalables.
Passez à une stratégie de défense en profondeur
Évitez les temps d'arrêt grâce à une sécurité multicouche déployée en bordure de l'Internet. Akamai est la solution pour protéger vos applications et votre réseau contre les attaques sophistiquées provenant de botnets hautement distribués.
Limitez les mouvements latéraux des acteurs malveillants
Près de 80 % des entreprises ont été victimes d'une attaque par ransomware au cours des deux dernières années, selon l'étude d'Akamai sur l'impact de la segmentation. Empêchez les groupes mondiaux de ransomware et les hacktivistes de se déplacer latéralement sur votre réseau grâce aux capacités avancées de microsegmentation d'Akamai Guardicore Segmentation, qui vous permettent de mettre en place une stratégie de sécurité résiliente.
Surveillez et sécurisez les API
Identifiez les API susceptibles d'être exploitées, repérez les lacunes en matière de visibilité de sécurité sur l'ensemble de la surface d'exposition des applications et prévenez les attaques sans affecter les performances pour les utilisateurs légitimes.