Les conflits mondiaux ne sont pas seulement d'ordre politique : ils représentent aussi un enjeu de cybersécurité. Au début de la guerre en Iran, Akamai a observé une forte hausse du trafic malveillant (245 %), des incidents liés aux API (300 %) et des activités de bots visant les infrastructures publiques. Aujourd'hui, ces menaces se sont transformées en attaques plus ciblées, fondées sur des opérations de reconnaissance préalables.