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Mantenere la continuità aziendale tra le tensioni globali

Proteggi le applicazioni, le API e l'infrastruttura di rete sottostante dai rischi posti dalle minacce geopolitiche

I sistemi di sicurezza multilivello proteggono dal traffico dannoso, dagli attacchi alle API e dalle attività dei bot.

Le aziende devono proteggere l'intera superficie di attacco dalle minacce in rapida evoluzione

I conflitti globali non sono solo politici, ma rappresentano un problema per la cybersecurity. All'inizio della guerra in Iran, Akamai ha rilevato un aumento significativo del traffico dannoso (245%), degli incidenti relativi alle API (300%) e dei bot che prendono di mira l'infrastruttura pubblica. Oggi, queste minacce si sono evolute in attacchi più mirati e basati su precedenti tentativi di ricognizione.

Passa ad una strategia di difesa approfondita

Evita i problemi di downtime grazie alla sicurezza multilivello sull'edge. Akamai è in grado di proteggere le applicazioni e la rete dai sofisticati attacchi originati da botnet altamente distribuite.

Akamai Prolexic Network Cloud Firewall fornisce una difesa dagli attacchi DDoS sull'edge della rete.
I controlli della microsegmentazione limitano il movimento laterale dei criminali e arrestano la diffusione dei ransomware.

Limitare il movimento laterale da parte dei criminali

Secondo uno studio sull'impatto della segmentazione di Akamai, quasi l'80% delle organizzazioni ha subito un attacco ransomware negli ultimi due anni. Blocca il movimento laterale effettuato all'interno della rete da gruppi di ransomware e hacktivisti a livello globale grazie alle avanzate funzionalità di microsegmentazione offerte da Akamai Guardicore Segmentation, che consente di creare un sistema di sicurezza resiliente.

Monitorare e proteggere le API

Puoi individuare le API vulnerabili agli abusi, identificare le lacune nella visibilità sull'interno sistema di sicurezza delle applicazioni e prevenire gli attacchi senza influire sulle performance per gli utenti legittimi.

Monitoraggio e protezione della sicurezza delle API con una visibilità sulle minacce alla superficie di attacco delle applicazioni.

I reati informatici motivati da fattori geopolitici non aumentano solo di numero, ma diventano più sofisticati

Traffico dannoso

I recenti attacchi a livello di applicazione hanno superato i 100 miliardi di richieste, raggiungendo un picco di 3,6 milioni di richieste al secondo.

Attacchi alle API

API Security ha registrato un aumento dal 300 al 500% nel numero di attacchi alle API originati da Iran, Russia e Cina.

Traffico di botnet

Bot Manager ha monitorato e mitigato un aumento del 50% nelle attività dei bot dannosi.

Prevenire gli attacchi DDoS

I criminali informatici utilizzano la ricognizione basata sull'intelligenza artificiale per sferrare attacchi più precisi e sofisticati.

Tutti i dati mostrati riflettono le metriche osservate nei primi quattro mesi del 2026.

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