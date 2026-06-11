Mantenere la continuità aziendale tra le tensioni globali

I conflitti globali non sono solo politici, ma rappresentano un problema per la cybersecurity. All'inizio della guerra in Iran, Akamai ha rilevato un aumento significativo del traffico dannoso (245%), degli incidenti relativi alle API (300%) e dei bot che prendono di mira l'infrastruttura pubblica. Oggi, queste minacce si sono evolute in attacchi più mirati e basati su precedenti tentativi di ricognizione.