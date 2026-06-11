Mantenere la continuità aziendale tra le tensioni globali

Tutti i dati mostrati riflettono le metriche osservate nei primi quattro mesi del 2026.
Le aziende devono proteggere l'intera superficie di attacco dalle minacce in rapida evoluzione
I conflitti globali non sono solo politici, ma rappresentano un problema per la cybersecurity. All'inizio della guerra in Iran, Akamai ha rilevato un aumento significativo del traffico dannoso (245%), degli incidenti relativi alle API (300%) e dei bot che prendono di mira l'infrastruttura pubblica. Oggi, queste minacce si sono evolute in attacchi più mirati e basati su precedenti tentativi di ricognizione.
Passa ad una strategia di difesa approfondita
Evita i problemi di downtime grazie alla sicurezza multilivello sull'edge. Akamai è in grado di proteggere le applicazioni e la rete dai sofisticati attacchi originati da botnet altamente distribuite.
Limitare il movimento laterale da parte dei criminali
Secondo uno studio sull'impatto della segmentazione di Akamai, quasi l'80% delle organizzazioni ha subito un attacco ransomware negli ultimi due anni. Blocca il movimento laterale effettuato all'interno della rete da gruppi di ransomware e hacktivisti a livello globale grazie alle avanzate funzionalità di microsegmentazione offerte da Akamai Guardicore Segmentation, che consente di creare un sistema di sicurezza resiliente.
Monitorare e proteggere le API
Puoi individuare le API vulnerabili agli abusi, identificare le lacune nella visibilità sull'interno sistema di sicurezza delle applicazioni e prevenire gli attacchi senza influire sulle performance per gli utenti legittimi.