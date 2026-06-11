표시된 모든 수치는 2026년의 첫 4개월 동안 관찰된 지표를 반영합니다.
기업은 빠르게 진화하는 위협으로부터 모든 공격 표면을 보호해야 합니다.
글로벌 분쟁은 단순한 정치적 문제가 아니라 사이버 보안 문제이기도 합니다. 이란 전쟁이 시작될 때, Akamai는 악성 트래픽(245% 증가), API 관련 인시던트(300% 증가), 그리고 공공 인프라를 표적으로 한 봇 활동의 급격한 증가를 탐지했습니다. 현재 이러한 공격은 초기 정찰 활동을 바탕으로 더욱 정교하고 표적화된 형태로 발전했습니다.
심층 방위 전략으로의 전환
엣지에서의 멀티레이어 보안으로 다운타임을 방지하세요. Akamai는 고도로 분산된 봇넷에서 비롯된 정교한 공격으로부터 애플리케이션과 네트워크를 보호할 수 있습니다.
공격자의 측면 이동 제한
Akamai의 세그멘테이션 영향 연구에 따르면 지난 2년 동안 80%에 가까운 기업이 랜섬웨어 공격을 경험했습니다. Akamai Guardicore Segmentation의 최신 마이크로세그멘테이션 기능을 통해 글로벌 랜섬웨어 그룹과 핵티비스트의 네트워크 측면 이동을 방지해 안정적인 보안 체계를 구축하세요.
API 모니터링 및 보호
악용에 취약한 API를 검색하고, 애플리케이션 보안 표면에 대한 보안 가시성 격차를 파악하며, 정상적인 사용자의 성능에 영향을 주지 않고 공격을 방지하세요.