Akamai, LayerX 인수로 모든 브라우저에서 AI 사용 제어 강화. 자세한 정보
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전 세계적 혼란이 발생한 상황에서 비즈니스 연속성 유지

지정학적 위협으로 발생한 리스크로부터 애플리케이션, API, 기본 네트워크 인프라를 보호하세요.

레이어 기반 보안 기능이 악성 트래픽, API 공격, 봇 활동으로부터 시스템을 보호합니다.

기업은 빠르게 진화하는 위협으로부터 모든 공격 표면을 보호해야 합니다.

글로벌 분쟁은 단순한 정치적 문제가 아니라 사이버 보안 문제이기도 합니다. 이란 전쟁이 시작될 때, Akamai는 악성 트래픽(245% 증가), API 관련 인시던트(300% 증가), 그리고 공공 인프라를 표적으로 한 봇 활동의 급격한 증가를 탐지했습니다. 현재 이러한 공격은 초기 정찰 활동을 바탕으로 더욱 정교하고 표적화된 형태로 발전했습니다.

심층 방위 전략으로의 전환

엣지에서의 멀티레이어 보안으로 다운타임을 방지하세요. Akamai는 고도로 분산된 봇넷에서 비롯된 정교한 공격으로부터 애플리케이션과 네트워크를 보호할 수 있습니다.

Akamai Prolexic Network Cloud Firewall은 네트워크 엣지에서 DDoS 공격을 방어합니다.
마이크로세그멘테이션이 공격자의 측면 이동을 제한하고 랜섬웨어의 확산을 방지합니다.

공격자의 측면 이동 제한

Akamai의 세그멘테이션 영향 연구에 따르면 지난 2년 동안 80%에 가까운 기업이 랜섬웨어 공격을 경험했습니다. Akamai Guardicore Segmentation의 최신 마이크로세그멘테이션 기능을 통해 글로벌 랜섬웨어 그룹과 핵티비스트의 네트워크 측면 이동을 방지해 안정적인 보안 체계를 구축하세요.

API 모니터링 및 보호

악용에 취약한 API를 검색하고, 애플리케이션 보안 표면에 대한 보안 가시성 격차를 파악하며, 정상적인 사용자의 성능에 영향을 주지 않고 공격을 방지하세요.

API 보안 모니터링 및 보호 기능은 애플리케이션 표면 위협에 대한 가시성을 제공합니다.

지정학적 목적을 가진 사이버 범죄는 양으로 밀어붙이는 방식에서 정교한 방식으로 진화하고 있습니다.

악성 트래픽

최근 애플리케이션 레이어 공격은 1000억 건 이상의 요청을 기록했으며, 초당 요청 수는 최대 360만 건에 달했습니다.

API 공격

API Security에서 측정한 바에 따르면 이란, 러시아, 중국 등지에서 API 공격이 약 300~500% 증가했습니다.

봇넷 트래픽

Bot Manager는 모니터링을 통해 50% 증가한 악성 봇 활동을 방어했습니다.

사전 DDoS 프로브

사이버 범죄자들은 AI 기반의 정찰을 통해 더욱 정교하고 정밀한 공격을 감행하고 있습니다.

표시된 모든 수치는 2026년의 첫 4개월 동안 관찰된 지표를 반영합니다.

관련 리소스

2026년 보고서: 금융 분야의 AI 봇넷 및 API 리스크

2025년 API 공격의 83%는 뱅킹 부문에서 발생했습니다. 독점 보고서를 통해 AI 기반 봇넷이 가시성 격차를 악용하는 방법을 확인하세요.

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새로운 지정학적 사이버 위협으로부터 네트워크 보안 강화

Akamai는 이란 전쟁이 시작된 이후 사이버 범죄가 크게 증가했다고 밝혔습니다. 국가의 후원을 받는 공격자들이 공격 목표로 삼는 곳과 그에 대응하는 방어 전략을 알아보세요.

블로그 읽기

AI 기반 위협이 리스크를 새롭게 정의

공격자들은 AI의 정확도를 활용해 기존의 기법을 강화하고 있습니다. Akamai 데이터는 API 및 DDoS 공격이 어떻게 증가하고 있는지 보여줍니다.

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세계 최대의 IoT 봇넷을 차단하는 방법: Akamai의 역할

Akamai의 보안 리서치가 어떻게 세계 최대 규모의 IoT 봇넷을 차단하고 글로벌 사이버 위협에 대한 인사이트를 얻는 데 도움이 되며, 어떻게 IoT 봇넷을 무력화할 수 있는지 알아보세요.

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포트폴리오 살펴보기

Prolexic

가장 빠르고 효과적인 대규모 방어 체계로 DDoS 공격을 차단합니다.

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API Security

실시간 애널리틱스를 통해 API 활동을 발견, 모니터링, 감사해 위협 및 악용에 대응합니다.

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Akamai Guardicore Segmentation

세분화된 소프트웨어 정의 세그멘테이션을 적용해 유출을 탐지하고 랜섬웨어에 대한 보안을 강화합니다.

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App & API Protector

엣지의 애플리케이션과 API를 위한 대표 보안 솔루션입니다.

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Content Protector

스크레이퍼가 콘텐츠를 도용하고 전환율을 낮추지 못하도록 차단하는 방법을 알아보세요.

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Bot Manager

정교한 악성 봇은 탐지 및 방어하고 정상 봇은 허용하도록 설계된 최신 봇 관리 기능입니다.

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