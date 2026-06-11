기업은 빠르게 진화하는 위협으로부터 모든 공격 표면을 보호해야 합니다.

글로벌 분쟁은 단순한 정치적 문제가 아니라 사이버 보안 문제이기도 합니다. 이란 전쟁이 시작될 때, Akamai는 악성 트래픽(245% 증가), API 관련 인시던트(300% 증가), 그리고 공공 인프라를 표적으로 한 봇 활동의 급격한 증가를 탐지했습니다. 현재 이러한 공격은 초기 정찰 활동을 바탕으로 더욱 정교하고 표적화된 형태로 발전했습니다.